Raffaella Carrà è virale grazie al remix di “Pedro”. Nessuna donna italiana così alta su Spotify global

La musica di Raffaella Carrà ritorna più in voga che mai grazie al Remix di “Pedro” realizzato da Jaxomy e Agatino Romero diventato virale, oltre che su Spotify, anche su TikTok.

Il 29 marzo scorso Jaxomy, Dj e Producer di Berlino, e Agatino Romero, Producer di Amburgo ma di origini sicialiane, hanno lanciato sulle piattaforme digitali il remix di “Pedro“, brano lanciato nel 1980 da Raffaella Carrà scritto da Gianni Boncompagni, Franco Bracardi e Paolo Ormi.

Il pezzo, già tornato al successo negli anni ’90 grazie a “Non è la Rai“, era diventato virale su TikTok nel 2022 ed ora, partendo dalla Russia, torna ad essere un grande successo grazie a questo nuovo remix.

Ad oggi la versione remix del brano conta oltre 17 milioni di streaming sul solo Spotify. Tanti quanti la versione originale del celebre brano. Un successo internazionale che ha visto la canzone, nella giornata del 17 aprile, arrivare addirittura alla posizione numero #26 della Spotify Global Chart con quasi 2.700.000 di ascolti in un giorno.

Su TikTok sono stati realizzati ad oggi oltre 330.000 video (che contano milioni di views) utilizzando il suono di “Pedro remix“.

Non è la prima volta che una canzone della Carrà torna ad essere una hit mondiale, era già successo nel 2011 a “A far l’amore comincia tu” grazie al Remix di Bob Sinclair inserito anche nel film vincitore dell’Oscar, “La Grande bellezza“.

RAFFAELLA CARRÀ PEDRO TESTO

Passeggio tutta sola

Per le strade

Guardando attentamente

I monumenti

La classica straniera

Con un’aria strana

Che gira stanca

Tutta la città

A un certo punto

Della passeggiata

Mi chiama da una parte

Un ragazzino

Sembrava a prima vista

Tanto per benino

Si offre a far da guida

Per la città

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Praticamente il meglio

Di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Fidati di me

Altro che ragazzino

Che per benino

Sapeva molte cose

Più di me

Mi ha portato tante volte

A veder le stelle

Ma non ho visto niente

Di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Praticamente il meglio

Di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Fidati di me

Mi sono innamorata

Seduta stante

Di Pedro, Pedro, Pedro

Di Santa Fe

Mi ha sconvolto le vacanze

Mi ha stregata

Non faccio che pensare

A Pedro Pe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Travolta di passione a Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Tornerò da te

Come ballava bene sotto le stelle

Praticamente il meglio di Santa Fe

Le ragazze lo mangiavano

Con lo sguardo

Ma lui si concentrava solo con me

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Bellissima avventura di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Soli io e te

Mi sono innamorata

Seduta stante

Di Pedro, Pedro, Pedro

Di Santa Fe

Mi ha sconvolto le vacanze

Mi ha stregata

Non faccio che pensare

A Pedro Pe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Praticamente il meglio di Santa Fe

Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe

Tornerò da te