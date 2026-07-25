La ricerca della protagonista di RAFFAELLA – Il Musical non è ancora finita. Il 23 settembre il Teatro Brancaccio di Roma ospiterà una nuova giornata di audizioni: si continua a cercare chi interpreterà Raffaella Carrà in scena, e nel frattempo si aprono le selezioni anche per integrare l’ensemble e gli altri ruoli.

Il primo biographical musical dedicato alla vita della Carrà, scritto e diretto da Luciano Cannito, debutta al Brancaccio il 10 febbraio 2027 e passa poi al Teatro Nazionale di Milano dal primo aprile. Le prime audizioni si erano tenute il 12 e il 16 giugno, ma il ruolo principale è evidentemente ancora aperto.

Perché è così difficile trovare la Raffaella del musical

La produzione ha fatto una scelta precisa fin dall’inizio: niente nome già affermato. La protagonista sarà una giovane interprete non ancora conosciuta al grande pubblico, e non ne serve una sola. Come accade nella tradizione operistica, le Raffaella saranno due, alternate nelle repliche.

Il profilo richiesto spiega perché la selezione stia richiedendo tempo. Serve un’interprete con età scenica tra i 20 e i 25 anni che sappia contemporaneamente cantare, ballare a livello professionale e recitare, reggendo per due ore un personaggio che il pubblico italiano conosce a memoria.

Audizioni Raffaella Il Musical: le informazioni pratiche

Le selezioni del 23 settembre si dividono in due percorsi distinti, entrambi al Teatro Brancaccio di Via Merulana 244 a Roma. Per iscriversi occorre scrivere a casting@teatrobrancaccio.it specificando se ci si candida per l’ensemble o per i ruoli.

Questi i due ruoli principali ancora da assegnare:

Ruolo Età scenica Profilo Raffaella 20/25 anni Protagonista. Ottima qualità di danza e padronanza vocale, energia e presenza scenica Nadia 20/25 anni Amica della protagonista, ispirata alla cugina di Raffaella. Ottima danza e voce, ruolo brillante

Chi si candida per i ruoli deve presentarsi alle 9 con curriculum e due foto, una intera e una in primo piano, e portare un brano cantato oltre alle scene di recitazione relative al ruolo scelto. Per il ruolo di Raffaella le scene da preparare sono due, e va aggiunta una coreografia in stile modern della durata massima di un minuto e cinquanta. Spartiti e reference musicali sono scaricabili dal link indicato nel bando ufficiale.

Per l’ensemble la prenotazione è obbligatoria e non c’è preselezione. La registrazione è alle 9 per le ballerine e alle 10 per i ballerini. Si richiede tecnica modern e preparazione canora, e sono cercati anche danzatori con competenze acrobatiche. Nella prima prova viene insegnata una coreografia sul momento; chi la supera deve poi presentare una coreografia modern a scelta, un brano dal repertorio di Raffaella Carrà di massimo due minuti e un monologo brillante di un minuto e mezzo.

Il periodo contrattuale va dall’11 gennaio al 18 aprile 2027, con opzione per la stagione successiva. La partecipazione è gratuita, non sono previsti rimborsi viaggio e occorre aver compiuto 18 anni il giorno dell’audizione. Chi supera la selezione viene contattato entro un mese.

Raffaella Il Musical, cosa sappiamo dello spettacolo

Lo spettacolo ripercorre la storia personale e artistica della Carrà, dagli esordi italiani al successo in Spagna, con i suoi brani più noti eseguiti dal vivo da una band a vista sul palco. La produzione è di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni e Valeria Arzenton per VA Srl e DreamCatcher, con le coreografie di Fabrizio Prolli e la direzione musicale di Angelo Racz.

La versione italiana arriva dopo quella spagnola, andata in scena con Lorena Santiago nel ruolo principale, ma Cannito ha precisato che non si tratta di un adattamento: l’opera è stata scritta in italiano e poi tradotta, quindi ora si torna alla lingua originale. Il debutto iberico era stato accompagnato da un contenzioso sui diritti d’immagine promosso da Gianluca Pelloni Bulzoni, figlio adottivo ed erede della Carrà, che i produttori hanno dichiarato superato.