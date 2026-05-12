Spotify 20 La Tua Festa su Spotify è la nuova esperienza in app lanciata dalla piattaforma per celebrare i suoi 20 anni, con una retrospettiva personalizzata sugli ascolti degli utenti e la classifica dei 20 brani italiani più ascoltati di sempre su Spotify.

Da martedì 12 maggio 2026 gli utenti possono accedere a “Spotify 20: La Tua Festa su Spotify”, una funzione interattiva disponibile direttamente nell’app mobile. L’esperienza recupera dati personali mai condivisi prima, tra cui il primo giorno su Spotify, la prima canzone ascoltata, il numero totale di brani unici ascoltati e l’artista più ascoltato in assoluto.

Ogni utente riceverà anche la “Playlist delle tue canzoni preferite di sempre”, una raccolta con i 120 brani più ascoltati nel corso degli anni, pronta per essere salvata e condivisa.

Spotify 20: come accedere a La Tua Festa su Spotify

Per entrare nell’esperienza basta aprire l’app mobile di Spotify e cercare “Spotify 20” oppure “La Tua Festa su Spotify”. In alternativa, si può accedere dal proprio dispositivo mobile attraverso l’indirizzo spotify.com/20.

L’idea è quella di una capsula del tempo personale: non il solito riepilogo annuale, ma una retrospettiva più ampia, costruita sui dati di ascolto accumulati nel tempo da ogni utente.

Dentro l’esperienza trovano spazio informazioni legate alla propria storia sulla piattaforma: dal primo ascolto fino agli artisti che hanno accompagnato più a lungo gli anni di streaming.

I 20 brani italiani più ascoltati di sempre su Spotify

Per i 20 anni della piattaforma, Spotify ha diffuso anche la classifica dei 20 brani italiani più ascoltati di sempre. Una lista che conferma il peso internazionale di alcuni nomi italiani, dai Måneskin ai MEDUZA, passando per Gigi D’Agostino, Gabry Ponte, Ludovico Einaudi, Gala e Raffaella Carrà.

Il primo posto va a Beggin’ dei Måneskin, seguiti da In My Mind di Dynoro e Gigi D’Agostino. Sul podio anche un altro brano della band romana, I WANNA BE YOUR SLAVE.

Beggin’ – Måneskin In My Mind – Dynoro, Gigi D’Agostino I WANNA BE YOUR SLAVE – Måneskin Get You The Moon (feat. Snøw) – Kina, Snøw Piece Of Your Heart – MEDUZA, Goodboys Lose Control – MEDUZA, Becky Hill, Goodboys Paradise – MEDUZA, Dermot Kennedy Blue (Da Ba Dee) – Gabry Ponte Ice Pop Radio – Eiffel 65, Gabry Ponte Thunder – Gabry Ponte, LUM!X, Prezioso Freed from Desire – Gala Can We Kiss Forever? – Kina, Adriana Proenza Experience – Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Virtuosi Italiani L’Amour Toujours – Gigi D’Agostino Bad Memories – MEDUZA, James Carter, Elley Duhé, FAST BOY ZITTI E BUONI – Måneskin Mi Historia Entre Tus Dedos – Remastered 2020 – Gianluca Grignani Destination Calabria – Radio Edit – Alex Gaudino, Crystal Waters The Rhythm of the Night – Corona Nuvole Bianche – Ludovico Einaudi Pedro – Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà

Måneskin, MEDUZA e dance italiana guidano la classifica

La classifica racconta bene due linee forti dell’export musicale italiano su Spotify: da una parte il caso globale dei Måneskin, presenti con tre brani nella Top 20, dall’altra la lunga tenuta della dance italiana.

I MEDUZA piazzano quattro brani in classifica, mentre Gigi D’Agostino compare sia con In My Mind insieme a Dynoro, sia con L’Amour Toujours. Dentro la lista ci sono anche titoli che hanno attraversato generazioni diverse, da Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 a Freed from Desire di Gala, fino a The Rhythm of the Night di Corona.

Spazio anche alla musica strumentale con Ludovico Einaudi, presente con Experience e Nuvole Bianche. Tra i nomi più riconoscibili della canzone italiana, entrano Gianluca Grignani con Mi Historia Entre Tus Dedos e Raffaella Carrà nella nuova vita internazionale di Pedro.