27 Marzo 2026
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27 Marzo 2026

Meduza, “Don’t Wanna Go Home”: quando nessuno vuole che la notte finisca

Il trio house cattura in musica quella sensazione che chiunque abbia ballato fino all'alba conosce bene.

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Il trio Meduza in una foto promozionale del 2026
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I Meduza pubblicano il nuovo singolo Don’t Wanna Go Home, in collaborazione con Henry Camamile, disponibile da mercoledì 25 marzo 2026 su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il brano era già stato anticipato in due occasioni: durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi a Verona e nel corso del loro show sold out al Fabrique di Milano. L’uscita ufficiale coincide con la presenza del trio alla Miami Music Week, dove si esibiranno al Factory Town.

meduza – Don’t Wanna Go Home: il significato del brano

L’idea nasce da un momento preciso e riconoscibile per chiunque abbia vissuto una notte in un club: l’ultimo brano suonato. Quel momento agrodolce in cui l’energia è al culmine, ma le luci stanno per accendersi e nessuno è davvero pronto ad accettare che sia finita. I Meduza lo raccontano così:

“Volevamo racchiudere qualcosa che viviamo ogni volta che suoniamo. Alla fine di un set, quando le luci si accendono e la serata è tecnicamente finita, c’è sempre qualcuno tra il pubblico che non vuole che finisca davvero. Parte quel coro spontaneo, ‘one more song, one more song’, e si crea una connessione fortissima: un momento condiviso in cui tutti vogliono trattenere ancora un po’ l’energia della notte.”

Don’t Wanna Go Home non è pensato come un semplice pezzo da suonare, ma come una traccia capace di incarnare quella sensazione: un inno all’ultimo slancio sulla pista, al rifiuto collettivo di lasciar andare la notte. La voce di Henry Camamile non si limita a trasmettere un’emozione, ma diventa la rappresentazione simbolica di quella notte che non vorremmo mai finisse.

Copertina del singolo "Don't Wanna Go Home" di Meduza feat. Henry Camamile

Chi sono i Meduza

Con quasi 20 miliardi di stream all’attivo, i Meduza sono diventati un fenomeno globale sin dal debutto nel 2019 con Piece of Your Heart. Il loro sound distintivo – costruito su hook irresistibili e una cura maniacale dei dettagli produttivi – li ha portati dai club ai mainstage dei principali festival internazionali: Tomorrowland, EDC, Coachella, oltre a residency a Las Vegas e Ibiza.

 

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