Meduza Paradise feat. Dermot Kennedy

Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, ovvero i Meduza, sono tornati. Dopo il successo internazionale con le hit Lose Control e Piece Of Your Heart, è uscito il nuovo singolo Paradise, in cui collaborano con Dermot Kennedy.

Nel nostro paese Lose Control ha conquistato un disco di platino, mentre il precedente Piece Of Your Heart è arrivato a quota 2. Il brano è arrivato alla #2 della classifica inglese e alla #1 nella US Dance Charts con una candidatura al Grammy nella categoria Best Dance Recording del 2019. Un successo notevole ottenuto grazie a un sound originale, che fonda le sue radici nell’house music.

Paradise unisce l’impareggiabile capacità del trio di produttori italiani a Dermot Kennedy, l’artista e songwriter irlandese nominato ai BRIT Awards nel 2020 per il suo album d’esordio Without Fear. Il disco ha raggiunto la posizione #1 della classifica inglese e irlandese, mentre il recente singolo Giants si trova ora al secondo posto nella classifica irlandese e sta entrando nella top 10 delle classifiche ufficiali del Regno Unito.

Il singolo Paradise è accompagnato da un videoclip diretto da Jess Kohl interpretato da Molu Mike Banwo, Alyn Di Pace, Alessandro Averga, Sabrina Dolce, Medi Mezzugi e Fabian Ozabor che in un solo giorno ha superato quota 1 milione di views.