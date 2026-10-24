thasup cambia di nuovo nome su Spotify: il profilo di Davide Mattei compare ora come tha Supreme, il nome con cui nel 2019 aveva pubblicato 23 6451. La modifica arriva a poche settimane da un messaggio in cui l’artista scrive che per il nuovo album “manca poco”.

Su Instagram il profilo @thasup si è svuotato: a metà ottobre erano rimasti visibili solo i due post degli album, ora non ce ne sono più e l’immagine del profilo è nuova. Il nome tha Supreme compare anche su YouTube, nelle pagine di c@ra++ere s?ec!@le e Casa Gospel.

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A ridosso dei quattro anni dall’uscita di c@ra++ere s?ec!@le, pubblicato nel settembre 2022, thasup aveva scritto sui social “4 anni dal mio ultimo disco. Misa che manca poco”, con due clessidre. Sul secondo profilo, @yungestmoonstar, aveva fatto sentire pochi secondi di quello che sembra un brano inedito.

Il 24 settembre thasup aveva poi pubblicato una storia in cui, su playmusictheory, disegna una farfalla che diventa una melodia. Tre farfalle blu accompagnavano già il “Back to work” con cui, il 31 agosto 2025, aveva annunciato “Tempo di tornare e chiudo il disco della mia vita”.

Da allora thasup ha lasciato altri indizi: la clessidra vuota e il quadro di De Chirico di aprile, e ora il cambio di nome. Titolo e data di uscita del nuovo album non sono stati ancora comunicati ma è molto probabile che arrivi entro la fine dell’anno.

Tutti i nomi di thasup, da tha Supreme a yungest Moonstar

Davide Mattei, il vero nome di thasup, nato a Fiumicino il 17 marzo 2001, ha cambiato identità più volte. Il passaggio da tha Supreme a thasup risale al giugno 2022 ed è stato accompagnato da un nuovo avatar, disegnato in uno stile più vicino ai manga che a quello dei Griffin.

Periodo Nome Cosa succede 2019 tha Supreme Esce l’album d’esordio 23 6451, a novembre Dal 2020 yungest Moonstar Alias per i progetti paralleli: Selečao (2023), sFaCioLaTe miXTaPe (2024), Prendimi le mani (aprile 2025) 2022 thasup Nuovo nome d’arte, usato per il secondo album c@ra++ere s?ec!@le 2026 tha Supreme Il nome torna sul profilo Spotify, su YouTube e nelle pagine degli album