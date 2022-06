Tutto pronto per il nuovo album di tha supreme... inizia l'era thasup

tha Supreme nuovo album. L’artista è ormai quasi pronto a pubblicare il suo secondo album dopo il grande successo di 23 6451. E nel farlo stanno cambiando diverse cose. Davide Mattei, questo il suo vero nome, nel momento dell’esordio discografico aveva solo 18 anni. Oggi ne ha 21. E in questi due anni e mezzo l’artista e Producer ha continuato a sperimentare e ricercare dando vita a thasup.

È questo infatti il nuovo nome d’arte de “Il Supremo” che già mesi fa aveva destabilizzato tutti pubblicando un singolo con lo pseudonimo di yungest Moonstar. Ma a cambiare non è solo il nome ma anche l’avatar che rappresenta l’artista (tha Supreme non ama apparire in pubblico, ne sui social, ne in tv. Rimane ancora memorabile la sua esibizione a X Factor a mezzo ologramma). I disegni apparsi in questi suoi giorni sui social mostrano che anche il suo avatar e lo stile di disegno è maturato passando da uno stile alla Griffin a uno più simile ai Manga giapponesi.

tha supreme nuovo album… l’attesa sta per finire.

Ci sono grandi aspettative da parte di tutto per questo secondo lavoro discografico di thasup. Il primo album uscito a novembre del 2019 ha ridefinito un genera musicale con nuovi suoni e una nuova attitudine risultando uno degli album più riusciti degli ultimi anni.

Il disco ha conquistato quattro dischi di platino per le oltre 200.000 copie/unità, sette i singoli estratti dal progetto e quasi tutte e 20 le tracce del disco certificate ( un totale di 14 dischi di platino e sei dischi d’oro per le canzoni contenute in 23 6451.

Da allora sono arrivati nuovi brani, nuove produzioni e tante collaborazioni. Da Spigoli a Bloody Vinyl 3 oltre alla produzione del primo disco della sorella Mara Sattei. Ad oggi tha supreme conta un totale di 41 dischi di platino e 15 dischi d’oro. Ma ora sta iniziando l’era thasup e ad annunciare l’arrivo del disco è stato l’artista stesso.

Capirete il perchè sono sparito per così tanto quando sentirete il suono del mio 2o disco

non voglio il primo posto nelle classifiche o far cantare gli influencer su tik tok, vorrei aiutare le persone con la mia musica

mi spiace averci messo tanto tempo, ma era davvero necessario; spero tanto di aiutare inconsciamente chi ormai ci ha rinunciato e non vorrebbe nemmeno più essere aiutato. a presto thasup !

Non ci resta che aspettare dettagli più precisi sul progetto e sulla sua possibile data di uscita. Nel frattempo thasup ha fatto il suo esordio ufficiale in Bubble, brano per l’estate di Takagi & Ketra in cui è stato coinvolto anche Salmo.