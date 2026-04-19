L’attesa per il nuovo album di thasup sembra essere arrivata al capolinea. Nelle ultime ore, attraverso il suo alter ego social yungestmoonstar, il produttore romano ha pubblicato una serie di indizi inequivocabili su Instagram: una clessidra che ha smesso di scorrere e il dettaglio di un dipinto di De Chirico, “Il ritorno di Ulisse”.

Messaggi criptici ma chiari per la sua fanbase, che da mesi aspetta quello che lo stesso artista ha definito “il disco della mia vita“.

Gli indizi social e il richiamo a 23 6451

Il primo segnale è arrivato con l’emoji di una clessidra vuota, simbolo universale del tempo scaduto. A questo si è aggiunta la pubblicazione di un’opera di Giorgio de Chirico del 1968, “Il ritorno di Ulisse”, in cui un uomo rema su un mare che inonda il pavimento di una stanza.

Un’immagine che, secondo l’interpretazione diffusa sui social (ripresa anche da pagine di settore come Rap Itagliano), rappresenta uno sguardo nostalgico al passato unito alla sete di futuro. Un dettaglio che ha fatto scattare subito il collegamento con le atmosfere del suo esordio discografico: il nuovo progetto potrebbe infatti recuperare le “vibes” di 23 6451, l’album dei record pubblicato nel 2019 che ha superato il miliardo di stream su Spotify.

L’attesa per il “disco della mia vita”

Di questo terzo album ufficiale si parla da settembre 2025. In quel periodo Davide Mattei (vero nome dell’artista) aveva condiviso foto in studio con Slait e Giorgia, parlando apertamente del “disco della mia vita”.

Da allora, a parte la parentesi spirituale di Casa Gospel realizzata insieme alla sorella Mara Sattei e il singolo Prendimi le mani uscito in primavera sotto l’alias yungest moonstar, è calato il silenzio. Un’assenza che ha alimentato le speculazioni sul titolo dell’album (in rete si ipotizza possa chiamarsi proprio “Il disco della mia vita” anche se nei mesi scorsi si era parlato di linguaggio universale, scritta che compare anche nel “codice thasup” sul suo profilo Instagram: %+⌗4!@;✺8?✞:*=x1/.0♪”𐬻ӄ,☊ ) e sulla possibile data di uscita, che a questo punto appare sempre più imminente.