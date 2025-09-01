1 Settembre 2025
thasup annuncia il suo nuovo album: "Il disco della mia vita"

Dopo il progetto con la sorella Mara Sattei e un mixtape come yungest moonstar l'artista è pronto al ritorno

Terzo album da solista, quinto se si contano i progetti collaterali, in arrivo per thasup conosciuto anche come yungest moonstar e Davide Mattei.

thasup è tornato a farsi sentire e questa volta non con un singolo isolato ma con l’annuncio più atteso: il terzo album da solista, quello che lui stesso ha definito “il disco della mia vita”. Una frase che basta da sola ad accendere l’hype intorno a un artista che in pochi anni ha rivoluzionato il linguaggio del rap italiano.

L’ultima pubblicazione dell’artista è arrivata nella notte del 10 aprile 2025 quando, con il suo alias yungest moonstar, ha sorpreso tutti lanciando su YouTube Prendimi le mani, confermando una vena creativa sempre in fermento. Ma è con le storie apparse domenica 31 agosto che ha fatto scattare l’attesa: reduce da un viaggio in jet privato, ha scritto “Back to work” accompagnato da tre farfalle blu, per poi aggiungere: “Tempo di tornare e chiudo il disco della mia vita”.

I numeri da record i thasup

All’anagrafe Davide Mattei, classe 2001, nato a Fiumicino, thasup (ex Tha Supreme) è rapper, producer e talento visionario. Ad oggi conta collaborazioni, sia come artista ospite che come Producer, con il gotha del rap italiano, e non solo.

Ha imposto un linguaggio tutto suo fatto di codici alfanumerici nei titoli, atmosfere sospese tra trap, elettronica e pop psichedelico e pubblicato ad oggi due album da solista 23 6451 del 2019, album che supera il miliardo di stream su SpotifyCarattere speciale del 2022 (quasi 600 milioni di stream) confermando la sua capacità di unire scrittura e sperimentazione con ospiti come Tiziano Ferro, Coez, Rkomi, Shiva, Pinguini Tattici Nucleari e Rondodasosa.

Nel 2024, dopo la pubblicazione di un mixtape come yungest moonstar, è la volta di Casa Gospel, progetto condiviso con la sorella Mara Sattei, lavoro intimo e spirituale che segna anche la sua dichiarata appartenenza alla fede evangelica.

Ad oggi thasup ha collezionato 70 dischi di platino e 25 d’oro (contando anche le pubblicazioni come yungest moonstar) e oltre 2,1 miliardi di stream su Spotify. Risultati che lo confermano come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Numeri che spiegano bene perché l’attesa per il suo nuovo disco, quello definito come il “disco della mia vita”, sia così alta.

Un disco, il prossimo di thasup, che probabilmente sarà anche di rinascita dopo i momenti difficili vissuti e condivisi con i fan, dai ricoveri per gli attacchi di panico alla sofferenza per la fine di una storia importante. Fragilità e rinascita che, unite al suo talento, potrebbero fare di questo progetto un nuovo punto di svolta nella scena urban italiana.

