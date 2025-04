Thasup è tornato (come yungest Moonstar) e affonda nella sua storia personale con “Prendimi le mani”

Nuova musica per thas… ehm no, per yungest Moonstar, pseudo usato dal Thasup per alcune delle sue uscite. Nella notta dell’10 aprile è uscito a sorpresa su YouTube Prendimi le mani. Scopriamo testo e significato del brano.

Thasup, all’anagrafe Davide Mattei, torna a sorpresa con un nuovo brano pubblicato su YouTube con il suo alter ego yungest Moonstar, uno pseudonimo già utilizzato più volte in passato per pubblicare tracce alternative del suo percorso musicale.

Il brano si intitola Prendimi le mani e arriva dopo un traguardo importante: il superamento del miliardo di stream su Spotify dell’album d’esordio 23 6451, secondo disco rap italiano a raggiungere questo risultato dopo Sirio di Lazza.

Prendimi le mani : significato del nuovo brano di Yungest moonstar (Thasup)

Pubblicato a sorpresa sotto l’identità di yungest Moonstar, Prendimi le mani è una ballad cupa e introspettiva, che fonde atmosfere emotive con riferimenti urbani e poetici, come spesso accade nella scrittura di Thasup.

Il testo si muove tra malinconia e fragilità, tra desideri di fuga e la paura del vuoto emotivo. Le immagini sono forti: fumo, origami, ricordi, ansia e una voce che chiede aiuto senza mai dirlo esplicitamente.

Un brano che parla di equilibrio instabile, di relazioni tossiche e di consapevolezza emotiva, senza mai rinunciare alla musicalità cruda e liquida del mondo urban. Una canzone che affonda a piene mani nelal vita privata dell’artista che, ricordiamo, in passato ha condiviso la sua battaglia con l’ansia e il suo dolore per una relazione finita male.

Testo Prendimi le mani

Yeah, yeah

Fumerò per stare di più qui, è un rimedio

Nella notte ho ucciso i demoni, solo dal letto

Tutta quest’ansia mi passerà, ne son certo

Brillerò come tutti i diamanti dell’universo

Yeah, quando poi sono caduto nel buio, non c’eri con me

Sorrido dietro a nuvole di fumo, anche senza un perché

Ricordo quando non ero nessuno, stavamo più okay

E non tornerò indietro, te lo giuro, quando c’eri te

Oh, quando cala il sole non la passo

Bitch-ass mi davano del pazzo

Ma non le abbiamo mai ascoltate

Yeah, con te ho fatto il più grande salto

Mi avevi nelle mani mentre me ne stavo distratto

Yo, farai finta di niente se starò giù

Quando il cielo ci sente, tu prendimi le mani

Fumiamo gli origami

Giù ci sono già stato, tu mi ci riportavi

Eravamo

Quasi sempre in bilico, nel mondo

Sto sempre coi piedi a terra, non mi rimarrà più scelta

Ciò che pensi non ti serva servirà la volta dopo

Sentivamo freddo in para

Tutte quelle bugie per gioco ti avevano mascherata

Non so più come fare senza te

E, oggi che gira tutto intorno a un cell

Preghiamo sotto una pioggia che il cielo

Mi ha mandato per ricordarmi chi sei

Tre g non colmano neanche un blunt

Tre bitch mi farebbero tornar sad

Baby, quella nebbia ha formato il gelo

Non si scioglie neanche con Xan o Perc

Ci chiudevamo in una trappola per stare tra’

Dentro una casa in mezzo alla città

Non so se ci porterà lontani

O ci porterà lontano, non lo so

Yo, farai finta di niente se starò giù

Quando il cielo ci sente, tu prendimi le mani

Fumiamo gli origami

Giù ci sono già stato, tu mi ci riportavi

Eravamo

Quasi sempre in bilico, nel mondo