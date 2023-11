thasup in ospedale per attacchi d’ansia sempre più gravi: “situazione non più gestibile”

thasup, nome d’arte di Davide Mattei e fratello di Mara Sattei, è stato purtroppo ricoverato per la seconda volta in ospedale a causa di continui e ingestibili attacchi d’ansia di cui soffre da diverso tempo.

Una situazione che lo ha tenuto già diverso tempo costretto a stare in una struttura medica e che adesso sembra essere esplosa del tutto.

A darne notizia è stato lui in prima persona attraverso il profilo personale Instagram:

“Mi chiedete tutti che succede. Nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita.

Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo, comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale”.

ThaSup in ospedale da settembre

Già lo scorso settembre la situazione era diventata pressante e pesante per thasup che, però, ai tempi si era reso conto fin da subito di stare discretamente bene.

Qualcosa, però, è successo in questi due mesi e la situazione è precipitata a tal punto da indurre, o per meglio dire obbligare, il producer e cantante a tornare sotto le cure di specialisti ed eliminare (si spera) definitivamente il problema.

Non si conoscono le cause di questo continuo up & down ma si può intuire che, oltre alla fatica del lavoro siano sopraggiunti problemi di cuore non facilmente gestibili per Davide Mattei.

6itch 2 è la canzone pubblicata di recente dove parla proprio di questa separazione e, stando a quanto si ascolta ed è stato detto, la ragazza in questione lo avrebbe lasciato durante la degenza.

Non un periodo facile di certo ma, per fortuna, la musica continua a essere il faro di thasup.

Pubblicata proprio in queste ore e contenuta all’interno del nuovo album di Sfera Ebbasta X2VR la canzone 3uphon insieme a Tony Effe con la prod di Drillionaire.

Insomma, nonostante tutto il ragazzo di Roma non si ferma e la speranza è che quanto prima possa tornare a casa totalmente guarito e pronto per pubblicare un ipotetico terzo album nel 2024.