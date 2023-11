Sfera Ebbasta testo, significato e video di “3uphon”, ottava traccia contenuta in “X2VR” e in feat. con thasup e Tony Effe

Sfera Ebbasta 3uphon testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta 3uphon significato del brano e autori

L’ottava traccia dell’album è scritta da Sfera, Drillionaire, Mike Defunto (questi ultimi due producono anche il pezzo), thasup (con cui duetta) e Nicolò Rapisarda ovvero Tony Effe.

Il brano che vede la partecipazione de “Il Supremo” poteva non essere psichedelico e all’insegna del viola, colore simbolo di thasup? No! Ed ecco così un pezzo che punta tutto sul ritmica con Tony Effe a fare la parte del rapper Gangsta.

sfera ebbasta 3uphon testo, audio e video

Yeah

Sono colore Euphon, fumo bolle, non di sapone

Ba-bad non si droga, bro, non so come

Non li vuole figli, ma c’ha figli in faccia

Per ore, ore, ore, ore, ciò che vuole

Lo sai, sono colore Euphon

Sto, sto, s-sto, sto, sto sbuffando

Levo le bih, le bitch che c’ho a fianco

Bevo Euphon, vedo tutto viola (Grr), tutto dark

Occhi red, alla cerimonia (Pah), rockstar

Cinque chili dentro una Rimowa (Uh), oh no

Non ti proteggerà una pistola (No, no), nah, nah

Mondo è mio come Scarface, lo divido con la gang (Gang)

Sto fumando Purple Haze, sto pisciando purple drank

Sto contando un altro milli’ nella camera d’hotel (Yah)

Dice che vuole i miei figli (Yah), glieli schizzo tutti in face

Okay, bad bitch (Bad) mi gira nuda per casa

Lola, Looney Tunes, pistola, però non spara (Grr)

Money Gang shit non cambia, non cambio squadra, no

BMW, ventiquattro ore buttato in strada (No)

Mi sento come Tony Effe nel 2016 (Sosa)

Il tuo rapper preferito era nei miei testicoli (Cosa?)

Ho una tigre in casa sul divano come gli arabi (Uoh)

Pollo e coca, conosco soltanto due vocaboli (Nah, nah)

Chiedi a tuo figlio chi cazzo è la vera trappola (Chi cazzo è)

Moltiplico i conti come un professore d’algebra

Chiamo un’altra bitch, perché la mia bitch è lesbica (Ehi)

Uso droga in pubblico, ‘sti cazzi se lo pubblica

Go, go, metto soldi nella banca

Parlo col direttore e dopo con Vallanzasca

Go, go, dieci chili di bamba

Lei li porta in grembo come un figlio nella pancia (Yeah)

Bad bitch vuole solo chi c’ha il cash

Meglio metterci una X, te lo giuro, frate’

Meglio per stare così, perché

Non vedi mai gli infami

