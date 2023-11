thasup continua a fare musica anche dall’ospedale. Il nuovo singolo è “Selečao”

thasup Selecao testo e significato del nuovo singolo dell’artista e Producer romano.

Negli scorsi mesi c’è stata grande preoccupazione da parte dei fan di thasup, ex tha supreme, per le condizioni di salute del loro idolo. Il Producer che ha rinnovato i suoni della musica italiana, soprattutto nella trap, da mesi fa sapere di essere ricoverato in ospedale.

Nei giorni scorso l’artista ha spiegato che tutto ha a che vedere con l’ansia che lo ha costretto ad essere ricoverato in una struttura medica. Queste le sue parole su Instagram:

“Mi chiedete tutti che succede. Nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita. Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo, comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale”.

Quello dell’ansia, problema sempre più diffuso tra i giovani, non è un problema da sottovalutare. Secondo uno studio del Policlinico Gemelli di Roma con Unicef infatti su un campione di quasi 1.000 adolescenti il 39% di loro ammette di soffrire di ansia e depressione e un adolescente su sette, nell’età compresa tra i 10 e i 19 anni, convinve con un disturbo mentale diagnosticato.

Dati preoccupanti e una battaglia, quella per la cura della salute mentale alla portata di tutti, che Fedez sta portando avanti con forza negli ultimi mesi. Questi numeri hanno conosciuto un’impennato dopo la pandemia.

Sicuramente il condividere il problema da parte di thasup è, oltre che un gesto di coraggio, anche un azione che porterò molti giovani a non nascondersi e chiedere aiuto.

Nel frattempo Davide Mattei, questo il vero nome di thasup, continua a fare quello che lo rende più felice, anche dall’ospedale. Parliamo ovviamente della musica.

thasup selecao significato del brano

Se nelle scorse settimane l’artista si è concentrato su brani pubblicati solo su YouTube, l’ultimo è thalloween, ora è pronto a lanciare da venerdì 24 novembre per Columbia Records/Sony Music un nuovo singolo intitolato “Selečao“.

Il titolo del brano altro non è che il nome con cui è chiama la Nazionale di Calcio Brasiliana. E infatti thasup, o meglio il suo noto avatar, è ritratto nella copertina intendo a calciare un pallone tra le strade e, per l’occasione, ha rinunciato alla sua classica felpa viole per una maglia con il numero 10 della Nazionale Brasiliana. La produzione del brano è di Young Miles.

Tra l’altro thasup è reduce dal featuring sulle note di “3uphon“, brano contenuto nel nuovo album da record di Sfera Ebbasta, “X2VR“.

thasup selecao testo e audio

In arrivo venerdì 24 novembre