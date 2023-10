thasup torna per Halloween con nuova musica. Fuori su YouTube, “thallowen”

thasup thallowen testo e video del brano che il cantautore/Producer 22enne ha lanciato per la festa di Halloween.

Facciamo un passo indietro per ricapitolare le ultime uscite di uno degli artisti più innovativi comparsi nella musica italiana negli ultimi 10 anni.

Con i singoli “M%n” e “S!r!“, il producer precedentemente conosciuto come tha supreme, ha anticipato l’uscita del suo secondo album “c@ra++ere s?ec!@le” (Carattere speciale), progetto che è stato lanciato sul mercato discografico il 30 settembre 2022 e che ad oggi è stato certificato con il triplo disco di platino per le oltre 150.000 copie/unità vendute.

A marzo del 2023 è stata quindi la volta di “Dimmi che c’è” feat. Tedua, una canzone certificata con il disco di platino che si è aggiunta alla versione digitale dell’album.

Da quel momento un silenzio che è stato rotto solo da alcune storie Instagram, decisamente cupe, in cui thasup ha raccontato di essere ricoverato in ospedale per un problema di salute delicato.

Nelle settimane successive Davide si è quindi mostrato al lavoro, sempre dall’ospedale, su nuova musica e ha voluto ringraziare i fan per la vicinanza rassicurandoli sulle sue condizioni di salute (vedi questo articolo) e pubblicando su YouTube “6itch 2“, canzone dedicata alla sua ex ragazza che lo ha lasciato proprio mentre stava male.

Questo fino alla notte di Halloween, il 31 ottobre, quando il Producer ha pubblicato una nuova traccia su YouTube, thalloween.

halloween

halloween

fumo il beat finche vedo nero

fuggo bitch lontano dal cielo

mi ricordo quando ero con finti cani e snitch

goofy shit non puoi farne a meno

thalloween è tornato scemo

avevo in testa una melodia che fa cosi

thalloween

thalloween

ed è proprio così che va questa scena

fatto un po di lean un pochino d’erba

questa scema vuole buttarmi parole addosso che non ho mai detto pensa te

tu sei fatta di botulino e merda

non meriti chi si è rotto la schiena

quando vedo quella faccia penso a quante facce false c hai avuto con me

sto preso male fingono fingono fingono

quando gli pare, dicono dicono dicono

c’avevo pare da piccolo piccolo piccolo

e non ci son più

non voglio fare l’idolo idolo idolo

fumo e scompari te

quando vi fate mille menate come cazzo state?

thalloween

thalloween