thasup (o thavide) in ospedale: “voglio stare bene per fare altri dischi e farvi del bene con la musica”

thasup, Producer precedentemente conosciuto come tha supreme, ovvero il ventenne Davide Mattei, artista che più di ogni altro negli ultimi ha portato un nuovo sound nella musica italiana, sta passando un momento complicato in ospedale, come documentato attraverso le storie della sua pagina Instagram.

Il 30 settembre del 2022 “il supremo” ha pubblicato il suo secondo disco, “c@ra++ere s?ec!@le” (qui la recensione) progetto certificato con tre dischi di platino e svariate altre certificazioni per i brani in esso contenuti.

L’ultimo post pubblicato nel feed di Instagram risale invece a giugno scorso quando Davide ha annunciato l’uscita del brano di Marracash per Red Bull 64Bars da lui prodotto. Poi il silenzio fino a quando, nelle scorse settimane, thasup, nel frattempo diventato thavide su Instagram, ha condiviso con i fan le sue disavventure.

In uno scatto si poteva vedere il ragazzo mentre veniva trasportato in ambulanza e le foto successive lo vedevano in ospedale, sempre senza mostrare il volto, un abitudine che il rapper e Producer romano ha portato avanti sin dall’inizio della propria carriera per legare il meno possibile la propria musica all’immagine.

Queste le prime parole postate da thasup per tranquillizzare i fan:

“grazie per aspettarmi nonostante sia quasi un anno che per più di un motivo faccio avanti e indietro dagli ospedali (no preoccupazioni, strò meglio) ed ho 0 serenità per fare musica. penso sia giusto staccare dai social in questi momenti ma è giusto anche tenervi al corrente un po’. Cancellato tutte le case che avevo preso per le vacanze quest’estate la sto passando in ospedale (di cristo). presto ritornerò promesso“

Nel frattempo Davide pare abbia anche dovuto mettere fine alla propria storia con una ragazza che durava da tre anni a causa di un tradimento. Da quello che si apprende su Webboh il Producer avrebbe postato una storia al riguardo al tradimento e alla sofferenza che gli ha causato per poi cancellarla.

In un video che trovate qui seguire l’artista ha mostrato di essere tornato a far musica.

“penso solo che

vorrei stare di nuovo bene

ok

ok vorrei che

ok che vorrei che tu

tu fossi ancora con me”

Una delle ultime storie pubblicate da thasup / thavide è questa che segue, piena di speranza e voglia di tornare a fare musica. Forza Davide!

“un’infermiera che è stata super gentile con me e mi ha aiutato con le varie cure mi ha chiesto di disegnarle qualcosa per farselo tatuare. ora lei è in ferie e mi è arrivata la foto del tatuaggio.

mi ha fatto rendere conto di quanto posso aiutare con la mia musica, e di che impatto riesco ad avere con le persone, un po’ mi ha commosso.

voglio stare bene per fare altri dischi e farvi del bene con la musica. il prima possibile. ps. comunque io sto meglio… grazie dei 1000 messaggi.”