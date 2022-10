“c@ra++ere s?ec!@ale di thasup. Il Tagadà che ci porta nel futuro

Recensione di carattere speciale (titolo corretto: c@ra++ere s?ec!@ale) il nuovo disco di thasup a cura di Umberto Salvato.

“Quando guardo nel futuro, è talmente splendente che mi brucia gli occhi.”

Oprah Winfrey

thasup carattere speciale la recensione

20 brani compongono la tracklist di questo disco. 10 pezzi da solista e 10 incontri artistici. Per le collaborazioni troviamo: Salmo, Mara Sattei, Tiziano Ferro, Lazza con Sfera Ebbasta, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Rkomi, Shiva e Rondodasosa.

Vi è mai capitato di ascoltare, vedere, leggere qualcosa e non riuscire ad ordinare il vostro pensiero a riguardo?

Per avere un’idea precisa su questo progetto artistico, ho dovuto riascoltarlo più volte, mi sembrava di non avere mai un orecchio abbastanza approfondito o accurato. Ascoltavo una canzone, e i miei pensieri erano tutto il contrario di tutto. Poi ho avuto la folgorazione, quando si ascolta thasup l’unica espressione che mi viene in mente è: “Ho avvistato un alieno!”

Canzone dopo canzone ci si rende conto di essere di fronte a qualcosa di stupefacente.

c@ra++ere s?ec!@le è il suo secondo album in studio dopo il grande successo di 23 6451. Sappiamo bene tutti che la cosa più complessa per ogni artista sono le seconde opere, e qui, le premesse per sbagliare c’erano tutte. Quando fai un primo album che ottiene un grande riscontro da pubblico e critica è difficilissimo andare avanti e superarsi, non facendosi opprimere dalle paure. Invece thasup è l’eccezione che conferma la regola.

Il Producer con c@ra++ere s?ec!@le ci dona un Tagadà, per chi non lo sapesse la giostra dalle forti emozioni che ci portano dritti – dritti nel futuro della musica italiana. Ma voi da ragazzini ci andavate sul Tagadà vero?

Il tagadà è quella giostra che ruota su sé stessa a velocità variabile e durante la rotazione, viene fatta inclinare in modo ondulatorio e in maniera repentina, facendo sobbalzare i passeggeri. Ci si sente proprio come quest’ultimi del gioco vorticoso, quando si è tra le note di questo artista sorprendente.

thasup, alla nascita Davide Mattei, ha un’energia travolgente in questo album. Lui proprio come la giostra, strapazza e frulla le parole, che lui stesso ridefinisce rendendole altro, deformandole nell’emissione, trasformandole in parte integrante e indissolubile dell’arrangiamento musicale. I temi trattati nelle canzoni sono l’amore, il sesso, la passione ma anche le insicurezze e le paure. Tutto questo, da vita ad un progetto discografico che fa emergere un’artista che è puro talento abbinato a unicità e creatività: un tesoro preziosissimo. Il Re Mida della musica italiana, colui che trasforma le cose in oro.

In questo rocambolesco gioco che ti frulla le idee tra stili e tecniche diverse troviamo !ly, un duetto malinconico con Coez. Una canzone che riesce a cucire e mantenere totalmente intatte le identità artistiche dei due. Una canzone dritta, che la rende perfetta per la radio.

Tra sali e scendi, tocchiamo terra e poi saliamo su in alto nel cielo con l%p in duetto con la sorella Mara Sattei. Se ci fosse la necessità di identificare questa canzone con un elemento sarebbe quello dell’aria. Abbiamo il vento in faccia che ci stropiccia i pensieri e il volto.

Dopo le spinte in alto, ci si ferma a mezz’aria nel Tagadà musicale curato da Davide, ora inizia il giocare su se stessi, si oscilla, balziamo a destra e sinistra, è proprio questa l’atmosfera giocosa e divertente che percepiamo in mar+e. Lui si diverte, e lo fa a suo modo, creando uno spazio che insegue l’imprevedibilità dell’elemento fuoco.

Per sc!@ll@ si crea un’altra situazione, questa volta il feat è con Tananai, e ci troviamo di fronte a quell’invito a casa propria per quell’ospite che conosciamo nei minimi particolari. Alle volte invitiamo delle persone a cena e cerchiamo di avere quella cura particolare che li farà sentire a casa propria. Li circondiamo delle loro cose, e di tutto ciò che a loro potrebbe piacere. Ed è proprio quello che fa thasup per Alberto, crea per quest’ultimo una zona musicale di conforto, pesca nelle sonorità del mondo del cantante ospite, così da rendere la canzone molto simile ad un pezzo della persona che lo affianca.

Discorso a parte, e senza possibili paragoni, per r()t()nda con Tiziano Ferro che sembra essere a suo agio come non mai, forse consapevole che questo brano entra di diritto nel suo repertorio tra le migliori degli ultimi anni, ci si chiede però quanto sia difficile trasformare Tiziano Ferro, perché qui lui sembra essere più thasup di thasup stesso. Sarà il retaggio di alcune brani contenuti nei primi due album del cantautore di Latina.

Gli ultimi minuti delle giostre, per chi le ha frequentate sa, sono quelli più pericolosi, forse anche quelli più difficili e spericolati, siamo quasi a terra, e quando si gioca con questo elemento, dopo che hai toccato le cime alte, complice la resa è gli ultimi colpi di coda per dare la botta di adrenalina indimenticabile, diventa sempre più difficile destreggiarsi. È proprio questo il caso di ye@h feat con Shiva, pezzo che segna un po’ la svolta dalla spensieratezza dei brani precedenti. Sarà l’uso alternativo del coro o il duetto in sé, ma qui ci troviamo di fronte ad una parte del cantante più seria.

Discorso ancor più complesso e articolato per s!r!, canzone estremamente dinamica ma che fa della pulizia della base il suo valore aggiunto.

Siamo alla fine del giro, la giostra scende fino a fermarsi, si blocca, si aprono le sbarre, ma prima di mettere i piedi sull’asfalto: un’ultima canzone. Per noi c’è molecole, in cui troviamo il lato più intimo ed emozionale di thasup, qui, c’è tutto il suo senso di inadeguatezza nello stare a questo mondo, troppe aspettative degli agenti esterni, all’artista e a noi che lo ascoltiamo, ci resta una sola consapevolezza, quella di essere minuscole molecole di questo universo.

Adesso si sono davvero spente le luci della giostra, sembra essere sera, e il parco divertimenti chiude, resta la sua voce in questa canzone con sola chitarra.

Lunga vita a thasup, e a qualsiasi cosa voglia essere o diventare.

BRANI MIGLIORI: !ly e r()t()nda

VOTO: 9

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

