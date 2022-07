thasup: il nuovo singolo è “S!R!” con Sfera ebbbasta, Lazza e Charlie Charles

Lazza, Charlie Charles, Sfera Ebbasta Thasup Siri testo del nuovo singolo dell’ex tha Supreme svelato parzialmente negli spoiler “telefonici” rilasciati dai quattro artisti.

Siri, o meglio S!r! come lo scrive thasup, è il nuovo singolo di thasup, prodotto da lui stesso insieme a Charlie Charles.

Ebbene sì… anche a il/la, a seconda di che voce avete impostato, celebre assistente vocale di casa Apple viene dedicato il titolo di una canzone da thasup che per l’occasione coinvolge altri tre artisti che hanno scosso il mercato discografico italiano negli ultimi anni cambiandone in parte le dinamiche.

Basti contare che insieme Sfera Ebbasta (125 dischi di platino e 31 dischi d’oro), Lazza (23 dischi di platino e 31 dischi d’oro), thasup (41 dischi di platino e 18 dischi d’oro) e il Producer Charlie Charles (12 dischi di platino e 5 dischi d’oro) raggiungono l’impressionante cifra di 201 dischi di platino e 85 dischi d’oro!

Non è quindi strano pensare a quanta attesa ci sia per questo nuovo singolo che li vede per la prima volta tutti e quattro insieme e che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 15 luglio all’una per Columbia / Sony Music.

Lazza, charlie charles, sfera ebbasta, thasup siri testo spoilerato in segreteria telefonica

Per un anteprima del testo e del sound di Siri (o S!r!) potete chiamare i quattro numeri di cellulare rilasciati dagli artisti e di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. Il comunicato stampa ufficiale lo annuncia come un mix atomico di topline, chitarre e melodie esotiche fanno da red carpet alle immagini create dalle parole dei tre top player multiplatino.

La canzone arriva mentre Sfera si gode i risultati di Italiano, EP realizzato con Rvssian, Lazza continua a stazionare al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti con il suo Sirio e thasup, in attesa del nuovo disco in arrivo entra la fine dell’anno, è già fuori con un brano con Salmo e la coppia formata da Takagi & Ketra, Bubble.

Qui a seguire l’immagine promozionale del singolo che, come già avvenuto per l’immagine promozionale di Bubble, rispetta l’evoluzione stilistica dell’avatar di thasup cresciuto diventando da cartoon ad anime giapponese.