Sfera Ebbasta, Thasup, Charlie Charles e Lazza svelano i numeri di cellulare l'uno dell'altro sui social... e un brano inedito!

Sfera Ebbasta, thasup, Lazza, Charlie Charles… le bombe dell’estate 2022 a quanto pare non sono ancora finite e, dopo aver ascoltato brani di singoli, duetti inediti e persino qualche terzetto, arriva ora il secondo quartetto dell’estate 2022. Il primo è quello che ha unito in Bubble Takagi & Ketra con Salmo e lo stesso thasup.

Per annunciare questa nuovo collaborazione tutta urban i quattro artisti hanno escogitato un modo originale. Nella giornata di ieri ognuno di loro ha svelato il numero di cellulare di uno degli altri. E così thasup ha postato nelle storie Instagram quello di Sfera che a sua volta ha condiviso quello di Lazza il quale a ricambiato con quello di Charlie Charles ultimo della catena che, a sua volta, ha ricambiato con quello dell’ex tha Supreme.

Sfera Ebbasta, thasup, Lazza, Charlie Charles… inedito in arrivo!

Ovviamente non si trattava dei loro veri numeri di telefono che, in ogni caso, vi riportiamo qui perché avranno un’utilità per tutti i fan:

Sfera Ebbasta 3207297950

Lazza 3208144395

thasup 3207977662

Charlie Charles 3207942027

Tra l’altro thasup nella giornata di oggi ha postato una nuova storia su Instagram. Il problema infatti sta nel fatto che Instagram non permette di condividere numeri di telefono e quindi ha rimosso le storie dei quattro artisti in maniera automatica. “Ig non fa postare numeri di cell, se chiamate trovato lo spoiler del pezzo” ha scritto l’artista svelando così che un brano che vede riuniti lui, Lazza, Sfera Ebbasta e Charlie Charles, quattro autentici hitmaker, è in arrivo. Probabilmente già venerdì 15 luglio.

Ovviamente chiamando i quattro numeri si potrà ascoltare un pezzo della canzone interpretato dall’artista cercato… ecco un piccolo spoiler, per il resto… vi lasciamo chiamare e ascoltare con le vostre orecchie.

non vedi che volevamo solo provare ad essere felici

nel retro di una royce lei pensa a farmi reel

non a strapparmi quei jeans…

SferaEbbasta

ti chiedo una scusa in ogni lingua del mondo

Ps… Charlie e thasup li abbiamo trovati sempre occupati.