Fuori il video di “Bubble” di Takagi & Ketra: una figura misteriosa crea scompiglio in un autolavaggio popolato da personaggi bizzarri

Bubble fuori il videoclip del brano per l’estate 2022 di Takagi & Ketra che, quest’anno, hanno coinvolto due artisti amatissimi dai giovani: Salmo e thasup.

È dal 2017 che il duo di Producer sforna hit. Tutto cominciò con L’esercito dei selfie con Arisa e Lorenzo Fragola per continuare nelle estate successive con Amore e capoeira (con Giusy Ferreri e Sean Kingston, 2018), Jambo (con Giusy Ferreri e Omi, 2019), Ciclone (del 2020 con Elodie e Gispy Kings), Shimmy Shimmy (con Giusy Ferreri, 2021).

I due artisti non sono stati però fermi nemmeno d’inverno pubblicando brani come Da sola / In the night con Elisa e Tommaso Paradiso, La luna e la gatta (con Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti) e Venere e Marte con Marco Mengoni e Frah Quintale.

Il tutto per un totale, in cinque anni, di oltre un miliardo e duecento milioni di stream totali, più di 150 dischi di Platino, un disco di Diamante e il titolo di produttori, per sei anni consecutivi, del “singolo più venduto dell’anno”.

Bubble il video

Il coloratissimo videoclip di Bubble, diretto da Giulio Rosati, vede come protagonista un’irriverente figura misteriosa che in un caldo pomeriggio estivo crea scompiglio in un autolavaggio popolato da personaggi bizzarri e inquietanti. Nessuno sarà in grado di resistere allo spirito travolgente della canzone, nemmeno un’angelica ragazzina che nella sua cameretta sarà trascinata da una strana energia…

Bubble viene definito come l’anti-tormentone estivo, una traccia che rievoca le sonorità techno-rave anni ’90 quando i rapper si avventuravano su tempi veloci per infuocare i dancefloor di tutto il mondo.

Salmo e thasup, tra gli artisti italiani preferiti da Takagi & Ketra, si incastrano sulla strumentale creando una vibe unica ma soprattutto inedita per il panorama musicale italiano.

Ecco a seguire il videoclip…