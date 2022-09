thasup in attesa del nuovo album lancia okk@app@ (TESTO e AUDIO)

thasup okappa testo del nuovo singolo de Il Supremo, brano estratto dall’album in arrivo il 30 settembre. In realtà il titolo del brano, come per l’album, utilizza “caratteri speciali” e si scrive ok@app@.

Il nuovo album, intitolato c@ra++ere s?ec!@le, sarà pubblicato per Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Della tracklist farà parte anche la traccia okk@pp@, scritta e prodotta da thasup, in uscita il 23 settembre. Il brano racconta di un musicista jazz che scopre la musica elettronica, ma la maneggia come se ci fosse nato dentro.

Nei giorni scorsi l’artista ha iniziato a svelare le collaborazioni presenti nell’album. Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa sono i nomi già annunciati, nell’attesa di scoprire gli altri.

Di seguito la tracklist completa di c@ra++ere s?ec!@le, album già disponibile in pre-order.

tha sup – c@ra++ere s?ec!@le – tracklist

01.. mar+e

02.. okk@pp@

03.. !ly feat. Coez

04.. l%p feat. ????

05.. _bilico_

06.. r¬ t¬ nda feat. ????

07.. ye@h feat. ????

08.. come t! vorre!

09.. rock & rolla feat. Rkomi

10.. molecole (interlude)

11.. sci@ll@ feat. Tananai

12.. r!va feat. Pinguini Tattici Nucleari

13.. mi @mi o è f@ke

14.. s!r! feat. Lazza, Sfera Ebbasta

15.. b@by nel bed

16.. cas!no nella m!a testa feat. ????

17.. w¬ ah

18.. c!ao feat. Rondodasosa

19.. + bla se c’è bling

20.. m%n

THASUP okappa TESTO

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Okay

Io o o o okay

Ho o o, ho lei

Se fa a a te i pezzi di quelli fake

Io ho so lo lei, ho so lo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa Pa-ah

È tutto

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa Pa-ah-yeah

Lei crede troppo anche, sincero, yeah

Mi dà del morto coi tuoi fra’, yeah eah

Non mi fotte del sentiero, eh yeah

E c’ho pensato di già

E non ho tempo di fare il Toyboy

Come vuoi tu uh

Ma non sono voi

Ma io sarò mai te per dei Coins

Quelli non faranno per me mai, no

Non vendo, oh-oh, tempo

Non l’avrò indietro, mai ce l’avrò, bro

Okay

Io o o o-okay

Ho o-o, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho so lo lei, ho so lo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa pa

È tutto

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa pa

O kappa, pa pa pa pa pa Pa-ah-yeah