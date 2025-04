23 6451 di thasup : un codice, un disco, un cult da oltre un miliardo di streaming

23 6451 di thasup è ufficialmente il secondo album rap italiano a superare il miliardo di stream su Spotify Italia.

Un risultato straordinario per un progetto che ha segnato una svolta nella musica urban del nostro Paese, dando voce a una nuova generazione e introducendo un linguaggio e un sound completamente originali. Prima di arrivare ai numeri facciamo un passo indietro e ripercorriamo la carriera di Davide Mattei.

Chi è thasup?

Thasup, precedentemente noto come Tha Supreme, è lo pseudonimo di Davide Mattei, nato a Fiumicino il 17 marzo 2001. Rapper, producer e talento visionario, ha iniziato a produrre musica a soli 14 anni, per poi lasciare la scuola e dedicarsi completamente alla sua passione.

La sua ascesa inizia nel 2017 grazie alla produzione del brano Perdonami di Salmo.

Negli anni successivi si afferma come uno dei produttori più richiesti, collaborando con artisti del calibro di Gemitaiz & MadMan, Fabri Fibra, Salmo, Sfera Ebbasta, Marracash, Lazza, Mahmood, Coez e molti altri. Parallelamente inizia a pubblicare singoli a nome proprio, imponendo uno stile unico e criptico, tra codici alfanumerici e atmosfere sospese tra trap, elettronica e pop psichedelico.

Il suo primo album, 23 6451, esce a novembre 2019, è subito un caso discografico.

Il secondo album Carattere speciale, uscito nel 2022, conferma il suo talento anche sul piano autoriale. Nel disco trovano spazio featuring con Tiziano Ferro, Coez, Rkomi, Shiva, Pinguini Tattici Nucleari, Rondodasosa e altri.

Nel 2023 pubblica il joint album Casa Gospel insieme a Mara Sattei, un lavoro più introspettivo e spirituale, dedicato alla famiglia e alla sua fede. thasup si è infatti definito pubblicamente protestante evangelico, dichiarando di voler trasmettere attraverso la musica anche un messaggio di salvezza personale.

Ad oggi l’artista conta 66 dischi di platino e 24 dischi d’oro. Il suo primo disco ha collezionato 5 dischi di platino,, il secondo quattro e il joint album con la sorella un disco d’oro.

thasup – 23 6451 – il disco da un miliardo di stream su spotify

Uscito il 15 novembre 2019 per Epic Records/Sony Music, 23 6451 è il primo album ufficiale di thasup. Già nel titolo, traslitterato in leet speak come “Le Basi”, c’è una dichiarazione d’intenti: riscrivere da zero il vocabolario sonoro della scena.

Il disco contiene venti brani, tra produzioni soliste e collaborazioni con i principali nomi del rap italiano: da Salmo a Fabri Fibra, Gemitaiz & MadMan, Nitro, Dani Faiv, Marracash, Lazza, Mahmood e Mara Sattei.

I temi affrontati nel disco riflettono il vissuto e i pensieri di un ragazzo che si sente alieno nel mondo che lo circonda: l’incomunicabilità, i contrasti familiari, l’uso delle droghe, le relazioni disfunzionali. Ma il tutto viene narrato con uno stile nuovo, fatto di slang, glitch vocali e ambientazioni sonore ipnotiche.

L’album debutta al primo posto in classifica, totalizza oltre 13 milioni di stream nelle prime 24 ore su Spotify ed è il 12esimo album più venduto in Italia nel 2019 e il terzo nel 2020. Dal 2019 il disco non è mai uscito dalla Top 100 FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Un traguardo da record

Con oltre un miliardo di stream su Spotify Italia, 23 6451 diventa il secondo album rap italiano a tagliare questo traguardo, confermando il suo status di pietra miliare per l’urban nazionale. A oggi, l’unico altro disco rap ad aver superato questa soglia è Sirio di Lazza che ha superato il traguardo con le 17 tracce della tracklist originale a cui si sono poi aggiunte la hit sanremese Cenere e le 8 tracce della versione acustica.

Lazza, va detto, ha venduto molto anche in formato fisico ed è infatti stato certificato con il disco di diamante.

Tornando a thasup 23 6451 è molto più di un disco di debutto: è il manifesto di una generazione che si esprime con nuovi codici, e che ha trovato in thasup uno dei suoi portavoce più autentici.