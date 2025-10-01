thasup in studio di registrazione con Giorgia, in arrivo il duetto che unisce due generazioni di talenti

thasup è pronto a tornare e per farlo sembra aver scelto un duetto esplosivo con… Giorgia.

Dopo aver definito il suo prossimo progetto come “il disco della mia vita”, l’artista fa capire che tutto si muove e che entro fine anno potremo ascoltare nuova musica a partire da un duetto con una delle voci più iconiche della musica italiana, Giorgia. Un’accoppiata che promette di accendere la scena urban-pop nazionale.

Il nuovo album: “il disco della mia vita”

L’1 settembre thasup aveva acceso l’hype intorno al suo ritorno dichiarando che il terzo album da solista sarebbe stato “il disco della mia vita”. Parole pesanti per un artista che in pochi anni ha rivoluzionato linguaggio e sonorità del rap italiano, imponendosi con uno stile unico fatto di codici alfanumerici, atmosfere sospese tra trap, elettronica e pop psichedelico.

Dopo il mixtape come yungest moonstar e il progetto condiviso con la sorella Mara Sattei, Casa Gospel, thasup è tornato in studio per lavorare a un album che, tra fragilità e rinascita, potrebbe segnare una svolta definitiva nella sua carriera. Non a caso i fan lo attendono come un vero manifesto personale e generazionale.

Thasup e Giorgia: una collaborazione inaspettata

Le novità non finiscono qui: nelle ultime ore l’artista ha postato su Instagram diverse foto in studio con Slait e con Giorgia, la “voce” per eccellenza della musica italiana. Un incontro che unisce due mondi apparentemente lontani ma capaci di incrociarsi con forza: la ricerca sonora di thasup e l’intensità interpretativa di Giorgia.

La cantante romana arriva da un anno d’oro: il ritorno al Festival di Sanremo, il successo di La cura per me (certificato platino e dominatore delle classifiche per settimane) e il lancio del nuovo singolo Golpe, entrato direttamente al secondo posto nelle radio italiane, il miglior debutto femminile del 2025. Ora, in attesa di svelare la data del suo nuovo album, si prepara a una collaborazione che già incuriosisce pubblico e addetti ai lavori.

Un legame di famiglia

Non è la prima volta che Giorgia incrocia la strada dei fratelli Mattei: nel 2022 aveva duettato con Mara Sattei in Parentesi. Oggi a quanto pare la storia si ripete con thasup, confermando una sintonia artistica che attraversa le generazioni e mette in dialogo urban e pop senza confini.