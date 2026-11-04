tha Supreme annuncia il terzo album: si intitola Լïიننوลցوιö Նหiνغгيаլξ (da leggere Linguaggio Universale) ed esce venerdì 8 gennaio 2027 per Epic Records Italy e Sony Music Italy. Il disco è già disponibile in pre-order.

In un messaggio scritto a mano e firmato, tha Supreme scrive: “Non ci sono coincidenze nella mia musica, ogni periodo buio l’ho trasformato in un quadro coi fiori, di quelli che rimangono anche quando torna la luce così che tu possa vederli meglio”.

Sul disco in arrivo scrive: “Sta nuova musica è piena di luce e forse stavo solo aspettando il momento più buio nel mondo per darle il massimo raggio d’azione”.

tha Supreme torna a più di quattro anni da c@ra++ere s?ec!@le, il secondo album, uscito nel settembre 2022 quando si faceva chiamare thasup. Con il nome tha Supreme l’artista aveva debuttato nel 2019 con 23 6451.

tha Supreme, terzo album dopo il ritorno al vecchio nome

Il cambio di nome è comparso a ottobre su Spotify e su YouTube, a poche settimane da un messaggio in cui l’artista scriveva che per il nuovo album “manca poco”.

Il ritorno era stato anticipato già nell’estate del 2025: il 31 agosto thasup aveva scritto sui social “Tempo di tornare e chiudo il disco della mia vita”.