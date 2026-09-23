Alfa ha annunciato il nuovo album dal palco dell’Arena di Verona, mercoledì 23 settembre 2026: si intitola Tempo al tempo e uscirà per Artist First, in una data ancora da comunicare. L’ultimo album in studio, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, è del febbraio 2024.

Durante il concerto sugli schermi dell’Arena è comparso un QR code per preordinare il disco: un’edizione in vinile unica e limitata, riservata al pubblico presente quella sera e acquistabile solo per poche ore.

Perché il nuovo album di Alfa si chiama Tempo al tempo

Sul palco Alfa ha presentato il disco partendo dal tema che lo attraversa. “È venuto il momento di dirvi una cosa per me molto importante, e spero anche per voi. Abbiamo finito di scrivere il nuovo disco. È un disco che parla di una cosa per me molto importante, molto profonda, che è il tempo.”

“Io ho un rapporto un po’ particolare, un po’ conflittuale col tempo: non sono una persona paziente, ho questa fretta addosso. Fretta di crescere, di postare, fretta di qualcosa. E infatti quando faccio una cosa bella penso sempre a quella dopo. Sono così.”

“Però col tempo, anche grazie alla musica, ho capito che le cose importanti se le programmi non arrivano. Ci sono incontri che nascono per caso, canzoni che scrivi in giornate in cui pensavi di non avere nulla da dire, sogni che sembrano lontanissimi e poi una sera ti ritrovi qui.”

Nel 2026 Alfa è uscito in coppia con Jovanotti in Buon vento e con Gigi D’Alessio in Genova e Napoli. Del nuovo disco aveva già suonato dal vivo, durante il tour estivo, Questa voglia.

“Questo per dirvi una cosa: quest’anno sono stato un po’ muto con la musica, ma forse la lezione più importante che ho imparato quest’anno come essere umano è andare al mio passo, che è l’unico passo giusto, perché le cose non è che se arrivano tardi non arrivano mai: hanno il loro tempo.”

Tempo al tempo è anche il titolo di un brano del 2019, inciso da Alfa con Yanomi: uscito come singolo a gennaio, è poi entrato nell’album Before Wanderlust. “Per questo ho deciso che il nuovo disco si chiamerà con una frase molto cara a chi mi segue da tanto tempo: Tempo al tempo.”

“Perché non tutto quello che arriva piano in realtà sta arrivando piano, c’è sempre un disegno più grande”, ha concluso. In scaletta all’Arena, fra 26 brani, c’era anche l’inedito Eri solo da incontrare, primo singolo ufficiale del nuovo album: qui la scaletta completa di Alfa all’Arena di Verona.

Foto: Instagram Alfa