Major Lazer e Alfa: “Lean On (Alfa Remix)” dalla cerimonia olimpica. Annunciato il tour

All’Arena di Verona, durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, i Major Lazer hanno riportato sul palco uno dei brani che ha segnato un’intera generazione. Lean On, hit planetaria del 2016, torna in una versione inedita che vede Alfa affiancare MØ, la vocalist originale. Il remix è disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Un brano che ha fatto la storia dello streaming

Lean On, firmato da Major Lazer, DJ Snake e MØ, è uscito nel 2016 e ha segnato un punto di svolta nella musica digitale. È stato tra i primi pezzi a oltrepassare il miliardo di stream, e oggi i numeri parlano di oltre 8 miliardi di ascolti complessivi. Dieci anni dopo, il brano si rinnova grazie a una strofa scritta e cantata da Alfa, che lo inserisce in un contesto nuovo senza tradirne l’identità.

“Sono un grande fan dei Major Lazer, quindi poter scrivere una mia parte in un brano gigantesco e iconico come ‘Lean On’ è qualcosa che per me ha dell’incredibile”, dichiara Alfa. “Avere poi l’opportunità di cantarlo insieme a MØ in un evento così importante come la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 rende tutto ancora più speciale. È un onore immenso poter rappresentare, nel mio piccolo, l’Italia in un momento seguito in mondovisione e condividere questa emozione con il pubblico di tutto il mondo.”

Dieci minuti di show in mondovisione

Il set proposto all’Arena ha avuto una durata di dieci minuti e ha incluso, oltre a Lean On, anche Bumaye, Light It Up (Remix), Que Calor e Get Free. Sul palco, insieme ai Major Lazer, sono salite MØ, Nyla e Alfa, in una performance che ha chiuso la cerimonia con un impatto visivo e sonoro forte.

“Siamo onorati di esibirci alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali”, dichiarano i Major Lazer. “È un evento unico che riunisce il mondo intero nel segno della pace. È fantastico ritrovare artiste con cui abbiamo collaborato in passato, MØ e Nyla, e aver avuto l’opportunità di lavorare con il nuovo campione del pop italiano, Alfa”.

Il ritorno live dei Major Lazer: da Miami a Coachella

La performance olimpica segna il ritorno dei Major Lazer sui palchi internazionali. Il 2026 li vedrà protagonisti in alcuni dei festival più importanti al mondo: dall’Ultra Music Festival di Miami al Coachella in California, passando per Solidays e Garorock in Francia, fino ai festival estivi in Belgio, Polonia e Paesi Bassi.

Tra il remix con Alfa, quello di Robin Schulz uscito poche settimane fa e il tour mondiale in arrivo, Lean On si conferma un brano capace di attraversare il tempo senza perdere rilevanza.

Date tour Major Lazer 2026:

13 marzo – Coca-Cola Sips & Sounds Music Festival – Austin, TX

27 marzo – Ultra Music Festival – Miami, FL

12 aprile – Coachella – Indio, CA

19 aprile – Coachella – Indio, CA

6 giugno – The Governors Ball – Queens, NY

12 giugno – Bonnaroo – Manchester, TN

26 giugno – Garorock – Marmande, Francia

27 giugno – Solidays – Parigi, Francia

13-15 agosto – Bittersweet Festival – Poznań, Polonia

21 agosto – Pukkelpop Festival – Hasselt, Belgio

21-23 agosto – Lowlands Festival – Biddinghuizen, Paesi Bassi

Alfa: dal Forum di Milano all’Arena di Verona

Anche per Alfa il 2026 sarà un anno di grandi palchi. Il 20 aprile sarà all’Unipol Forum di Milano, già sold out, poi partirà un tour estivo che toccherà tutta Italia. Il 23 settembre arriverà il momento più simbolico: il primo concerto all’Arena di Verona, uno dei luoghi più iconici per la musica italiana. In autunno tornerà nei palazzetti, chiudendo un anno di crescita live costante.

Il tour è prodotto da A1 Concerti. Ecco le date: