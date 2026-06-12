La Classifica EarOne settimana 24 2026 dell’airplay radio italiano vede un cambio in vetta: Madonna e Sabrina Carpenter conquistano il numero 1 con Bring Your Love, salendo dalla quinta posizione. Alle loro spalle Jovanotti e Alfa con Buon vento e i Pinguini Tattici Nucleari. La new entry più alta della settimana è quella di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors, che debuttano direttamente al settimo posto con Partenope.
Settimana di forti oscillazioni in alto: perde la vetta Serena Brancale, che scivola dal primo al ventunesimo posto con Al mio paese ma rientra subito in alto, al settimo, proprio grazie a Partenope. Crolli anche per The Kolors (dal 3 al 24) e Annalisa (dal 14 al 22), mentre in heavy rotation salgono con decisione Gaia con Bossa Nostra (dal 12 al 4) e Sayf con Buona domenica (dall’11 al 5).
Classifica EarOne Top 50 settimana 24 2026
In vetta all’airplay ci sono Madonna e Sabrina Carpenter. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors al numero 7. Più indietro debuttano anche Ditonellapiaga (27), Baby K (36), Meek (41) e Malika Ayane (47).
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|↑ 4
|2
|Buon vento
|Jovanotti, Alfa
|↑ 4
|3
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|↓ 1
|4
|Bossa Nostra
|Gaia
|↑ 8
|5
|Buona domenica
|Sayf
|↑ 6
|6
|Summer Funk
|Francesco Gabbani
|↑ 2
|7
|Partenope
|Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors
|NEW
|8
|American Girls
|Harry Styles
|↑ 1
|9
|Talk To You
|ANOTR, 54 Ultra
|↑ 4
|10
|Runway
|Lady Gaga, Doechii
|↓ 6
|11
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay
|↑ 5
|12
|Dracula
|Tame Impala, Jennie
|↑ 8
|13
|Tu cosa fai questa sera
|Noemi
|↑ 8
|14
|Drop Dead
|Olivia Rodrigo
|↓ 7
|15
|Potential
|Sombr
|↑ 4
|16
|Cabana
|Irama
|↑ 2
|17
|Volevo capire
|Madame, Marracash
|↓ 2
|18
|Hippy Ya Yo (però anche no)
|J-Ax
|↑ 7
|19
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|↓ 9
|20
|Magnetic
|The Bausa
|↑ 4
|21
|Al mio paese
|Serena Brancale, Levante, Delia
|↓ 20
|22
|Canzone Estiva
|Annalisa
|↓ 8
|23
|Cattive Abitudini
|Mace, Salmo, Colapesce
|=
|24
|Rolling Stones
|The Kolors
|↓ 21
|25
|Maledetto me
|Fulminacci
|↓ 8
|26
|Fever Dream
|Alex Warren
|↓ 4
|27
|Businessman
|Ditonellapiaga
|NEW
|28
|Material Lover
|Sienna Spiro
|=
|29
|Romantica
|Ultimo
|↑ 1
|30
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|↓ 3
|31
|Amore è
|Elisa
|↓ 5
|32
|I Can’t Wait
|Bob Sinclar, Kiesza
|↓ 3
|33
|Bam Bam Bambina
|Elettra Lamborghini
|↓ 1
|34
|Poesia
|Sal Da Vinci
|↓ 3
|35
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
|=
|36
|Tucamacarena
|Baby K
|NEW
|37
|Viajando Por El Mundo
|KAROL G, Manu Chao
|↑ 6
|38
|Da Dio
|Bresh
|↑ 2
|39
|Aranciata
|Frah Quintale
|↓ 6
|40
|Drive Safe
|Myles Smith, Niall Horan
|↓ 2
|41
|Beautiful Freeks
|Meek
|NEW
|42
|Le ragazze
|Clara, Sangiovanni
|↓ 6
|43
|Vacci piano
|Emma, Rkomi
|↓ 9
|44
|Repeat It
|Martin Garrix, Ed Sheeran
|↓ 7
|45
|XXDONO
|Tiziano Ferro, Lazza
|↓ 4
|46
|Lunedì nero
|Mr.Rain
|↑ 9
|47
|una possibilità
|Malika Ayane
|NEW
|48
|Opalite
|Taylor Swift
|↓ 9
|49
|Superstar
|Tiziano Ferro, Giorgia
|↓ 5
|50
|Rugiada
|Arisa
|↑ 17
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 24 2026
Tra le etichette indipendenti restano saldi in vetta ANOTR e 54 Ultra con Talk To You, davanti a Madame e Marracash. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è una possibilità di Malika Ayane, che debutta al settimo posto.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Talk To You
|ANOTR, 54 Ultra
|=
|2
|Volevo capire
|Madame, Marracash
|=
|3
|Romantica
|Ultimo
|↑ 1
|4
|I Can’t Wait
|Bob Sinclar, Kiesza
|↓ 1
|5
|Repeat It
|Martin Garrix, Ed Sheeran
|=
|6
|XXDONO
|Tiziano Ferro, Lazza
|=
|7
|una possibilità
|Malika Ayane
|NEW
|8
|Superstar
|Tiziano Ferro, Giorgia
|↓ 1
|9
|All Time High
|Nico Santos
|=
|10
|The Wave
|Jungle
|NEW
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.