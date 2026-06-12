12 Giugno 2026
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12 Giugno 2026

Classifica EarOne 24 2026: Madonna e Sabrina Carpenter in vetta, Partenope debutta in top 10

Serena Brancale perde il primo posto ma rientra subito in alto con un nuovo brano.

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La classifica EarOne dell'airplay radio della settimana 24 2026 con Madonna, Sabrina Carpenter e i Pinguini Tattici Nucleari
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La Classifica EarOne settimana 24 2026 dell’airplay radio italiano vede un cambio in vetta: Madonna e Sabrina Carpenter conquistano il numero 1 con Bring Your Love, salendo dalla quinta posizione. Alle loro spalle Jovanotti e Alfa con Buon vento e i Pinguini Tattici Nucleari. La new entry più alta della settimana è quella di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors, che debuttano direttamente al settimo posto con Partenope.

Settimana di forti oscillazioni in alto: perde la vetta Serena Brancale, che scivola dal primo al ventunesimo posto con Al mio paese ma rientra subito in alto, al settimo, proprio grazie a Partenope. Crolli anche per The Kolors (dal 3 al 24) e Annalisa (dal 14 al 22), mentre in heavy rotation salgono con decisione Gaia con Bossa Nostra (dal 12 al 4) e Sayf con Buona domenica (dall’11 al 5).

Classifica EarOne Top 50 settimana 24 2026

In vetta all’airplay ci sono Madonna e Sabrina Carpenter. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors al numero 7. Più indietro debuttano anche Ditonellapiaga (27), Baby K (36), Meek (41) e Malika Ayane (47).

# Titolo Artista Variazione
1 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ↑ 4
2 Buon vento Jovanotti, Alfa ↑ 4
3 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ↓ 1
4 Bossa Nostra Gaia ↑ 8
5 Buona domenica Sayf ↑ 6
6 Summer Funk Francesco Gabbani ↑ 2
7 Partenope Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors NEW
8 American Girls Harry Styles ↑ 1
9 Talk To You ANOTR, 54 Ultra ↑ 4
10 Runway Lady Gaga, Doechii ↓ 6
11 Flamenco Paranoia Samurai Jay ↑ 5
12 Dracula Tame Impala, Jennie ↑ 8
13 Tu cosa fai questa sera Noemi ↑ 8
14 Drop Dead Olivia Rodrigo ↓ 7
15 Potential Sombr ↑ 4
16 Cabana Irama ↑ 2
17 Volevo capire Madame, Marracash ↓ 2
18 Hippy Ya Yo (però anche no) J-Ax ↑ 7
19 Comuni Immortali Achille Lauro ↓ 9
20 Magnetic The Bausa ↑ 4
21 Al mio paese Serena Brancale, Levante, Delia ↓ 20
22 Canzone Estiva Annalisa ↓ 8
23 Cattive Abitudini Mace, Salmo, Colapesce =
24 Rolling Stones The Kolors ↓ 21
25 Maledetto me Fulminacci ↓ 8
26 Fever Dream Alex Warren ↓ 4
27 Businessman Ditonellapiaga NEW
28 Material Lover Sienna Spiro =
29 Romantica Ultimo ↑ 1
30 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean ↓ 3
31 Amore è Elisa ↓ 5
32 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ↓ 3
33 Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini ↓ 1
34 Poesia Sal Da Vinci ↓ 3
35 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa =
36 Tucamacarena Baby K NEW
37 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ↑ 6
38 Da Dio Bresh ↑ 2
39 Aranciata Frah Quintale ↓ 6
40 Drive Safe Myles Smith, Niall Horan ↓ 2
41 Beautiful Freeks Meek NEW
42 Le ragazze Clara, Sangiovanni ↓ 6
43 Vacci piano Emma, Rkomi ↓ 9
44 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran ↓ 7
45 XXDONO Tiziano Ferro, Lazza ↓ 4
46 Lunedì nero Mr.Rain ↑ 9
47 una possibilità Malika Ayane NEW
48 Opalite Taylor Swift ↓ 9
49 Superstar Tiziano Ferro, Giorgia ↓ 5
50 Rugiada Arisa ↑ 17

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 24 2026

Tra le etichette indipendenti restano saldi in vetta ANOTR e 54 Ultra con Talk To You, davanti a Madame e Marracash. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è una possibilità di Malika Ayane, che debutta al settimo posto.

# Titolo Artista Variazione
1 Talk To You ANOTR, 54 Ultra =
2 Volevo capire Madame, Marracash =
3 Romantica Ultimo ↑ 1
4 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ↓ 1
5 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran =
6 XXDONO Tiziano Ferro, Lazza =
7 una possibilità Malika Ayane NEW
8 Superstar Tiziano Ferro, Giorgia ↓ 1
9 All Time High Nico Santos =
10 The Wave Jungle NEW

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

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