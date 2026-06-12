La Classifica EarOne settimana 24 2026 dell’airplay radio italiano vede un cambio in vetta: Madonna e Sabrina Carpenter conquistano il numero 1 con Bring Your Love, salendo dalla quinta posizione. Alle loro spalle Jovanotti e Alfa con Buon vento e i Pinguini Tattici Nucleari. La new entry più alta della settimana è quella di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors, che debuttano direttamente al settimo posto con Partenope.

Settimana di forti oscillazioni in alto: perde la vetta Serena Brancale, che scivola dal primo al ventunesimo posto con Al mio paese ma rientra subito in alto, al settimo, proprio grazie a Partenope. Crolli anche per The Kolors (dal 3 al 24) e Annalisa (dal 14 al 22), mentre in heavy rotation salgono con decisione Gaia con Bossa Nostra (dal 12 al 4) e Sayf con Buona domenica (dall’11 al 5).

Classifica EarOne Top 50 settimana 24 2026

In vetta all’airplay ci sono Madonna e Sabrina Carpenter. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è Partenope di Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors al numero 7. Più indietro debuttano anche Ditonellapiaga (27), Baby K (36), Meek (41) e Malika Ayane (47).

# Titolo Artista Variazione 1 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ↑ 4 2 Buon vento Jovanotti, Alfa ↑ 4 3 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ↓ 1 4 Bossa Nostra Gaia ↑ 8 5 Buona domenica Sayf ↑ 6 6 Summer Funk Francesco Gabbani ↑ 2 7 Partenope Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors NEW 8 American Girls Harry Styles ↑ 1 9 Talk To You ANOTR, 54 Ultra ↑ 4 10 Runway Lady Gaga, Doechii ↓ 6 11 Flamenco Paranoia Samurai Jay ↑ 5 12 Dracula Tame Impala, Jennie ↑ 8 13 Tu cosa fai questa sera Noemi ↑ 8 14 Drop Dead Olivia Rodrigo ↓ 7 15 Potential Sombr ↑ 4 16 Cabana Irama ↑ 2 17 Volevo capire Madame, Marracash ↓ 2 18 Hippy Ya Yo (però anche no) J-Ax ↑ 7 19 Comuni Immortali Achille Lauro ↓ 9 20 Magnetic The Bausa ↑ 4 21 Al mio paese Serena Brancale, Levante, Delia ↓ 20 22 Canzone Estiva Annalisa ↓ 8 23 Cattive Abitudini Mace, Salmo, Colapesce = 24 Rolling Stones The Kolors ↓ 21 25 Maledetto me Fulminacci ↓ 8 26 Fever Dream Alex Warren ↓ 4 27 Businessman Ditonellapiaga NEW 28 Material Lover Sienna Spiro = 29 Romantica Ultimo ↑ 1 30 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean ↓ 3 31 Amore è Elisa ↓ 5 32 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ↓ 3 33 Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini ↓ 1 34 Poesia Sal Da Vinci ↓ 3 35 La testa gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa = 36 Tucamacarena Baby K NEW 37 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ↑ 6 38 Da Dio Bresh ↑ 2 39 Aranciata Frah Quintale ↓ 6 40 Drive Safe Myles Smith, Niall Horan ↓ 2 41 Beautiful Freeks Meek NEW 42 Le ragazze Clara, Sangiovanni ↓ 6 43 Vacci piano Emma, Rkomi ↓ 9 44 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran ↓ 7 45 XXDONO Tiziano Ferro, Lazza ↓ 4 46 Lunedì nero Mr.Rain ↑ 9 47 una possibilità Malika Ayane NEW 48 Opalite Taylor Swift ↓ 9 49 Superstar Tiziano Ferro, Giorgia ↓ 5 50 Rugiada Arisa ↑ 17

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 24 2026

Tra le etichette indipendenti restano saldi in vetta ANOTR e 54 Ultra con Talk To You, davanti a Madame e Marracash. La new entry più alta, evidenziata in tabella, è una possibilità di Malika Ayane, che debutta al settimo posto.

# Titolo Artista Variazione 1 Talk To You ANOTR, 54 Ultra = 2 Volevo capire Madame, Marracash = 3 Romantica Ultimo ↑ 1 4 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ↓ 1 5 Repeat It Martin Garrix, Ed Sheeran = 6 XXDONO Tiziano Ferro, Lazza = 7 una possibilità Malika Ayane NEW 8 Superstar Tiziano Ferro, Giorgia ↓ 1 9 All Time High Nico Santos = 10 The Wave Jungle NEW