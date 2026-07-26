di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:

Autori più certificati 2026: la classifica FIMI degli songwriter italiani

La Top 20 degli autori italiani più certificati nel 2026, aggiornata con le nuove certificazioni FIMI assegnate nel corso dell'anno.

Classifiche di Oriana Meo
Grafica della Top 20 degli autori più certificati del 2026 secondo le certificazioni FIMI
Condividi su:

Le certificazioni FIMI non premiano solo gli artisti che interpretano i brani, ma anche il lavoro degli autori che li scrivono. Per questo abbiamo realizzato una classifica dedicata ai songwriter italiani che, nel corso del 2026, hanno ottenuto il maggior numero di unità certificate grazie ai brani da loro firmati.

La graduatoria prende in considerazione esclusivamente gli autori che non sono anche interpreti dei brani certificati. Sono quindi esclusi i cantautori e gli artisti che hanno contribuito ai propri singoli, con l’obiettivo di mettere in evidenza il lavoro di chi opera prevalentemente dietro le quinte.

Per il calcolo abbiamo considerato solo le nuove certificazioni assegnate da FIMI nel 2026, senza conteggiare quelle ottenute negli anni precedenti. Ogni brano contribuisce esclusivamente con l’incremento di unità certificato nel corso dell’anno, evitando di conteggiare più volte le stesse vendite.

AGGIORNAMENTO
Classifica aggiornata alle certificazioni FIMI della settimana 27 del 2026. L’articolo verrà aggiornato periodicamente con ogni nuova pubblicazione delle certificazioni.

Nota metodologica: in presenza di brani scritti da più autori, le unità certificate sono attribuite integralmente a ciascun autore coinvolto, poiché l’obiettivo della classifica è misurare l’impatto del repertorio firmato da ogni songwriter e non ripartire le certificazioni tra i coautori.

I tre autori che hanno superato il milione di unità certificate

La classifica 2026 vede tre autori superare la soglia del milione di unità certificate. A guidare la graduatoria è Federica Abbate, che con 1,4 milioni di unità certificate supera Davide Petrella (Tropico) e Davide Simonetta, entrambi fermi a quota un milione. Tre profili diversi, accomunati dalla capacità di scrivere successi per artisti molto differenti tra loro e di incidere in modo costante sul panorama pop italiano.

Federica Abbate conferma il proprio ruolo di una delle firme più trasversali della musica italiana. Nel corso del 2026 ha raccolto certificazioni con artisti appartenenti a mondi diversi, dal pop di Elodie e Achille Lauro fino a nomi come Sal Da Vinci e Fedez. Una versatilità che le permette di adattare la propria scrittura a generazioni e stili differenti, mantenendo sempre una forte riconoscibilità.

Alle sue spalle si conferma Davide Petrella, conosciuto anche come Tropico, autore che negli ultimi anni è diventato uno dei principali punti di riferimento della scrittura pop italiana. Dopo gli esordi con Le Strisce, ha costruito una carriera parallela come cantautore e come autore per alcuni dei maggiori artisti italiani, firmando brani per Cesare Cremonini, Elisa, Marco Mengoni, Emma, Jovanotti e molti altri. La continuità dei risultati conferma il suo peso all’interno del mercato discografico.

Chiude il podio Davide Simonetta, autore e produttore noto anche come d.whale. Dopo una prima esperienza come cantante, ha scelto di dedicarsi completamente alla scrittura e alla produzione, diventando una delle firme più richieste del pop contemporaneo. Negli ultimi anni il suo nome è comparso dietro alcune delle hit più importanti della scena italiana, da Annalisa a Marco Mengoni, passando per Tananai, Achille Lauro, Fedez e molti altri artisti.

E JULI? Perché non guida la classifica degli autori?

Chi segue le certificazioni FIMI potrebbe notare l’assenza di Julien Boverod, in arte JULI, autore e produttore protagonista del 2026 insieme a Olly. Il motivo è legato ai criteri utilizzati per questa classifica.

Nei principali successi realizzati con Olly, infatti, JULI è accreditato anche come interprete. Poiché la graduatoria prende in considerazione esclusivamente gli autori che non figurano come interpreti dei brani certificati, tutte queste certificazioni sono state escluse dal conteggio.

Restano quindi validi soltanto i brani nei quali JULI compare esclusivamente come autore: Balorda nostalgia e L’Anima Balla di Olly, Bella Davvero di Ultimo e Introvabile di Bresh, per un totale di 500.000 unità certificate. Un risultato che gli permette comunque di entrare nella Top 20 degli autori più certificati del 2026.

Classifica degli autori più certificati

Pos. Autore Unità certificate
#1 Federica Abbate 1.400.000
#2 Davide Petrella (Tropico) 1.000.000
#2 Davide Simonetta (d.whale) 1.000.000
#4 Vincenzo Marino (Sottomarino) 900.000
#5 Daniele Nelli (Danien) 800.000
#5 Matteo Ciceroni (Gow Tribe) 800.000
#5 Gennaro Petito (Poison Beatz) 800.000
#8 Pierfrancesco Pasini 700.000
#8 Diego Vincenzo Vettraino (Drillonaire) 700.000
#10 Alessandro La Cava 600.000
#10 Paolo Antonacci (Paolo Santo) 600.000
#10 Stefano Tognini (Zef) 600.000
#10 Giordano Cremona (Kremont) 600.000
#10 Eugenio Maimone 600.000
#10 Federico Mercuri (Merk) 600.000
#17 Leonardo Siddu (Ddusi) 500.000
#17 Luca Stocco 500.000
#17 Gregorio Calculli 500.000
#17 Julien Boverod (JULI) 500.000
#1 Federica Abbate
1.400.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Elodie, Sfera Ebbasta & RvssianYakuza
    Platino • Settimana 01/2026 • Contributo: 200.000
  • Sal Da VinciPer Sempre Sì
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Achille LauroPerdutamente
    Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
  • Fred De Palma, Anitta & Emis KillaLa Testa Gira
    Oro • Settimana 24/2026 • Contributo: 100.000
  • Elodie & Tiziano FerroFeeling
    Oro • Settimana 23/2026 • Contributo: 100.000
  • Rocco Hunt & NoemiOh Ma
    Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000
  • Serena Brancale, Levante & DeliaAl Mio Paese
    Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000
  • Fedez & Marco MasiniMale Necessario
    Oro • Settimana 17/2026 • Contributo: 100.000
  • GeolierStelle
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
#2 Davide Petrella (Tropico)
1.000.000 unità certificate
  • LuchèNessuna
    Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
  • Cesare CremoniniOra Che Non Ho Più Te
    3 Platino • Settimana 19/2026 • Contributo: 200.000
  • The KolorsPronto Come Va
    Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000
  • Fabri Fibra & Tredici PietroChe Gusto C’è
    Platino • Settimana 15/2026 • Contributo: 100.000
  • LuchèLabirinto
    Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000
  • Tommaso ParadisoI Romantici
    Oro • Settimana 20/2026 • Contributo: 100.000
  • GeolierFotografia
    Oro • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000
  • Cesare Cremonini & Luca CarboniSan Luca
    Oro • Settimana 02/2026 • Contributo: 100.000
#2 Davide Simonetta (d.whale)
1.000.000 unità certificate
  • Achille LauroIncoscienti Giovani
    2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
  • AnnalisaEsibizionista
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • BlancoMaledetta Rabbia
    Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000
  • Tommaso ParadisoI Romantici
    Oro • Settimana 20/2026 • Contributo: 100.000
  • ElisaDillo Solo Al Buio
    Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000
  • AnnalisaMaschio
    Platino • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
  • Annalisa feat. Marco MengoniPiazza San Marco
    Oro • Settimana 04/2026 • Contributo: 100.000
  • Rocco HuntMille Vote Ancora
    Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
#4 Vincenzo Marino (Sottomarino)
900.000 unità certificate
  • GeolierCanzone D’Amore
    Platino • Settimana 26/2026 • Contributo: 200.000
  • Geolier feat. Anuel AAArcobaleno
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna2 Giorni Di Fila
    Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000
  • GeolierStelle
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier081
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier1H
    Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000
  • GeolierFotografia
    Oro • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000
  • GeolierChe Sole Oggi
    Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000
#5 Daniele Nelli (Danien)
800.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Achille LauroAmor
    2 Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Achille LauroIncoscienti Giovani
    2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
  • Achille LauroPerdutamente
    Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
#5 Matteo Ciceroni (Gow Tribe)
800.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Achille LauroAmor
    2 Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Achille LauroIncoscienti Giovani
    2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
  • Achille LauroPerdutamente
    Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
#5 Gennaro Petito (Poison Beatz)
800.000 unità certificate
  • GeolierCanzone D’Amore
    Platino • Settimana 26/2026 • Contributo: 200.000
  • GeolierStelle
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna2 Giorni Di Fila
    Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier081
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier1H
    Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000
  • GeolierFotografia
    Oro • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000
  • Geolier feat. Anuel AAArcobaleno
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
#8 Pierfrancesco Pasini
700.000 unità certificate
  • OllyBalorda nostalgia
    4 Platino • Settimana 27/2026 • Contributo: 200.000
  • Olly & JULIQuesta Domenica
    2 Platino • Settimana 26/2026 • Contributo: 200.000
  • Olly & JULIDepresso Fortunato
    Platino • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000
  • Olly & JULIA Noi Non Serve Far L’Amore
    Oro • Settimana 21/2026 • Contributo: 100.000
  • Olly & JULICosì Così
    Oro • Settimana 15/2026 • Contributo: 100.000
#8 Diego Vincenzo Vettraino (Drillonaire)
700.000 unità certificate
  • Sfera Ebbasta & ShivaNeon
    2 Platino • Settimana 15/2026 • Contributo: 200.000
  • Shiva & GeolierBad Bad Bad
    Oro • Settimana 23/2026 • Contributo: 100.000
  • ShivaDiversi
    Oro • Settimana 21/2026 • Contributo: 100.000
  • Sfera Ebbasta & ShivaCome Se Non Fossi Nei Guai
    Oro • Settimana 02/2026 • Contributo: 100.000
  • Shiva & AnnaObsessed
    Oro • Settimana 24/2026 • Contributo: 100.000
  • Sfera Ebbasta & ShivaMolecole Sprite
    Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000
#10 Alessandro La Cava
600.000 unità certificate
  • Elodie, Sfera Ebbasta & RvssianYakuza
    Platino • Settimana 01/2026 • Contributo: 200.000
  • Sal Da VinciPer Sempre Sì
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Serena Brancale, Levante & DeliaAl Mio Paese
    Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000
  • Fedez & Marco MasiniMale Necessario
    Oro • Settimana 17/2026 • Contributo: 100.000
#10 Paolo Antonacci (Paolo Santo)
600.000 unità certificate
  • AnnalisaEsibizionista
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Achille LauroIncoscienti Giovani
    2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
  • Rocco HuntMille Vote Ancora
    Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
  • AnnalisaMaschio
    Platino • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
#10 Stefano Tognini (Zef)
600.000 unità certificate
  • LuchèNessuna
    Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
  • Rocco HuntMille Vote Ancora
    Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000
  • LuchèLabirinto
    Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000
  • Fabri Fibra & Tredici PietroChe Gusto C’è
    Platino • Settimana 15/2026 • Contributo: 100.000
  • MarracashPower Slap
    Oro • Settimana 04/2026 • Contributo: 100.000
#10 Giordano Cremona (Kremont)
600.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Sal Da VinciPer Sempre Sì
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Rocco Hunt & NoemiOh Ma
    Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000
#10 Eugenio Maimone
600.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Sal Da VinciPer Sempre Sì
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Rocco Hunt & NoemiOh Ma
    Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000
#10 Federico Mercuri (Merk)
600.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Sal Da VinciPer Sempre Sì
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000
  • Rocco Hunt & NoemiOh Ma
    Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000
#17 Leonardo Siddu (Ddusi)
500.000 unità certificate
  • Artie 5iveDavverodavvero
    Oro • Settimana 14/2026 • Contributo: 100.000
  • Artie 5iveSogno Americano
    Platino • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000
  • Artie 5ive feat. Kid YugiPietà
    Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000
  • Artie 5ive7ELEVEN
    Oro • Settimana 02/2026 • Contributo: 100.000
  • Artie 5iveIntro (La Bella Vita)
    Oro • Settimana 08/2026 • Contributo: 100.000
#17 Luca Stocco
500.000 unità certificate
  • Samurai Jay & Vito SalamancaOssessione
    2 Platino • Settimana 25/2026 • Contributo: 400.000
  • Samurai Jay & Vito SalamancaHalo
    Platino • Settimana 10/2026 • Contributo: 100.000
#17 Gregorio Calculli
500.000 unità certificate
  • Achille LauroAmore Disperato
    2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000
  • Achille LauroIncoscienti Giovani
    2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000
#17 Julien Boverod (JULI)
500.000 unità certificate
  • OllyBalorda nostalgia
    4 Platino • Settimana 27/2026 • Contributo: 200.000
  • BreshIntrovabile
    Oro • Settimana 25/2026 • Contributo: 100.000
  • OllyL’Anima Balla
    Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000
  • UltimoBella Davvero
    Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 100.000

All Music Italia

Articoli più letti

Grazia Di Michele, direttrice artistica di Effetto Venezia 2026, seduta in un giardino fiorito 1

Da The Kolors a Ditonellapiaga: cinque sere di concerti gratis nel quartiere Venezia di Livorno
Pagelle nuovi singoli 24 luglio 2026: collage con Paola Turci, Mannarino, Nu Genea e gli altri artisti recensiti da All Music Italia 2

Pagelle Nuovi Singoli 24 luglio: Paola Turci (8½), Nu Genea (7½), El Chapo Junior (3)
Stefano De Martino davanti al collage dei possibili cantanti in gara a Sanremo 2027 3

Sanremo 2027, da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco: le indiscrezioni di All Music Italia sui Big in gara
Maria De Filippi seduta sulla poltrona bianca accanto al logo di Amici e a tre giovani cantanti, tra cui Shari 4

ESCLUSIVA. Amici 26: Matteo Romano, Will e Shari, da Sanremo Big al talent, il percorso al contrario del pop italiano
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 5

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia
Frah Quintale indossa il suo classico cappello su uno sfondo di un cielo azzurro 6

Frah Quintale porta il Summer Tour '26 in giro per l'Italia: la scaletta dei concerti
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 7

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Ultimo sul palco di Tor Vergata, dove ha scritto la canzone Tutto 8

Ultimo, la canzone scritta dopo Tor Vergata si intitola Tutto
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 10

La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato

Cerca su A.M.I.