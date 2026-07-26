Le certificazioni FIMI non premiano solo gli artisti che interpretano i brani, ma anche il lavoro degli autori che li scrivono. Per questo abbiamo realizzato una classifica dedicata ai songwriter italiani che, nel corso del 2026, hanno ottenuto il maggior numero di unità certificate grazie ai brani da loro firmati.

La graduatoria prende in considerazione esclusivamente gli autori che non sono anche interpreti dei brani certificati. Sono quindi esclusi i cantautori e gli artisti che hanno contribuito ai propri singoli, con l’obiettivo di mettere in evidenza il lavoro di chi opera prevalentemente dietro le quinte.

Per il calcolo abbiamo considerato solo le nuove certificazioni assegnate da FIMI nel 2026, senza conteggiare quelle ottenute negli anni precedenti. Ogni brano contribuisce esclusivamente con l’incremento di unità certificato nel corso dell’anno, evitando di conteggiare più volte le stesse vendite.

AGGIORNAMENTO

Classifica aggiornata alle certificazioni FIMI della settimana 27 del 2026. L’articolo verrà aggiornato periodicamente con ogni nuova pubblicazione delle certificazioni.

Nota metodologica: in presenza di brani scritti da più autori, le unità certificate sono attribuite integralmente a ciascun autore coinvolto, poiché l’obiettivo della classifica è misurare l’impatto del repertorio firmato da ogni songwriter e non ripartire le certificazioni tra i coautori.

I tre autori che hanno superato il milione di unità certificate

La classifica 2026 vede tre autori superare la soglia del milione di unità certificate. A guidare la graduatoria è Federica Abbate, che con 1,4 milioni di unità certificate supera Davide Petrella (Tropico) e Davide Simonetta, entrambi fermi a quota un milione. Tre profili diversi, accomunati dalla capacità di scrivere successi per artisti molto differenti tra loro e di incidere in modo costante sul panorama pop italiano.

Federica Abbate conferma il proprio ruolo di una delle firme più trasversali della musica italiana. Nel corso del 2026 ha raccolto certificazioni con artisti appartenenti a mondi diversi, dal pop di Elodie e Achille Lauro fino a nomi come Sal Da Vinci e Fedez. Una versatilità che le permette di adattare la propria scrittura a generazioni e stili differenti, mantenendo sempre una forte riconoscibilità.

Alle sue spalle si conferma Davide Petrella, conosciuto anche come Tropico, autore che negli ultimi anni è diventato uno dei principali punti di riferimento della scrittura pop italiana. Dopo gli esordi con Le Strisce, ha costruito una carriera parallela come cantautore e come autore per alcuni dei maggiori artisti italiani, firmando brani per Cesare Cremonini, Elisa, Marco Mengoni, Emma, Jovanotti e molti altri. La continuità dei risultati conferma il suo peso all’interno del mercato discografico.

Chiude il podio Davide Simonetta, autore e produttore noto anche come d.whale. Dopo una prima esperienza come cantante, ha scelto di dedicarsi completamente alla scrittura e alla produzione, diventando una delle firme più richieste del pop contemporaneo. Negli ultimi anni il suo nome è comparso dietro alcune delle hit più importanti della scena italiana, da Annalisa a Marco Mengoni, passando per Tananai, Achille Lauro, Fedez e molti altri artisti.

E JULI? Perché non guida la classifica degli autori?

Chi segue le certificazioni FIMI potrebbe notare l’assenza di Julien Boverod, in arte JULI, autore e produttore protagonista del 2026 insieme a Olly. Il motivo è legato ai criteri utilizzati per questa classifica.

Nei principali successi realizzati con Olly, infatti, JULI è accreditato anche come interprete. Poiché la graduatoria prende in considerazione esclusivamente gli autori che non figurano come interpreti dei brani certificati, tutte queste certificazioni sono state escluse dal conteggio.

Restano quindi validi soltanto i brani nei quali JULI compare esclusivamente come autore: Balorda nostalgia e L’Anima Balla di Olly, Bella Davvero di Ultimo e Introvabile di Bresh, per un totale di 500.000 unità certificate. Un risultato che gli permette comunque di entrare nella Top 20 degli autori più certificati del 2026.

Classifica degli autori più certificati

#1 Federica Abbate 1.400.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian – Yakuza

Platino • Settimana 01/2026 • Contributo: 200.000

– Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Achille Lauro – Perdutamente

Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

– Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La Testa Gira

Oro • Settimana 24/2026 • Contributo: 100.000

– Elodie & Tiziano Ferro – Feeling

Oro • Settimana 23/2026 • Contributo: 100.000

– Rocco Hunt & Noemi – Oh Ma

Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000

– Serena Brancale, Levante & Delia – Al Mio Paese

Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000

– Fedez & Marco Masini – Male Necessario

Oro • Settimana 17/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – Stelle

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

#2 Davide Petrella (Tropico) 1.000.000 unità certificate Luchè – Nessuna

Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000

– Cesare Cremonini – Ora Che Non Ho Più Te

3 Platino • Settimana 19/2026 • Contributo: 200.000

– The Kolors – Pronto Come Va

Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000

– Fabri Fibra & Tredici Pietro – Che Gusto C’è

Platino • Settimana 15/2026 • Contributo: 100.000

– Luchè – Labirinto

Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000

– Tommaso Paradiso – I Romantici

Oro • Settimana 20/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – Fotografia

Oro • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000

– Cesare Cremonini & Luca Carboni – San Luca

Oro • Settimana 02/2026 • Contributo: 100.000

#2 Davide Simonetta (d.whale) 1.000.000 unità certificate Achille Lauro – Incoscienti Giovani

2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000

– Annalisa – Esibizionista

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Blanco – Maledetta Rabbia

Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000

– Tommaso Paradiso – I Romantici

Oro • Settimana 20/2026 • Contributo: 100.000

– Elisa – Dillo Solo Al Buio

Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000

– Annalisa – Maschio

Platino • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

– Annalisa feat. Marco Mengoni – Piazza San Marco

Oro • Settimana 04/2026 • Contributo: 100.000

– Rocco Hunt – Mille Vote Ancora

Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

#4 Vincenzo Marino (Sottomarino) 900.000 unità certificate Geolier – Canzone D’Amore

Platino • Settimana 26/2026 • Contributo: 200.000

– Geolier feat. Anuel AA – Arcobaleno

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 Giorni Di Fila

Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – Stelle

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – 081

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – 1H

Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – Fotografia

Oro • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – Che Sole Oggi

Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000

#5 Daniele Nelli (Danien) 800.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Achille Lauro – Amor

2 Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Achille Lauro – Incoscienti Giovani

2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000

– Achille Lauro – Perdutamente

Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

#5 Matteo Ciceroni (Gow Tribe) 800.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Achille Lauro – Amor

2 Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Achille Lauro – Incoscienti Giovani

2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000

– Achille Lauro – Perdutamente

Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

#5 Gennaro Petito (Poison Beatz) 800.000 unità certificate Geolier – Canzone D’Amore

Platino • Settimana 26/2026 • Contributo: 200.000

– Geolier – Stelle

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 Giorni Di Fila

Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – 081

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – 1H

Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier – Fotografia

Oro • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000

– Geolier feat. Anuel AA – Arcobaleno

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

#8 Pierfrancesco Pasini 700.000 unità certificate Olly – Balorda nostalgia

4 Platino • Settimana 27/2026 • Contributo: 200.000

– Olly & JULI – Questa Domenica

2 Platino • Settimana 26/2026 • Contributo: 200.000

– Olly & JULI – Depresso Fortunato

Platino • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000

– Olly & JULI – A Noi Non Serve Far L’Amore

Oro • Settimana 21/2026 • Contributo: 100.000

– Olly & JULI – Così Così

Oro • Settimana 15/2026 • Contributo: 100.000

#8 Diego Vincenzo Vettraino (Drillonaire) 700.000 unità certificate Sfera Ebbasta & Shiva – Neon

2 Platino • Settimana 15/2026 • Contributo: 200.000

– Shiva & Geolier – Bad Bad Bad

Oro • Settimana 23/2026 • Contributo: 100.000

– Shiva – Diversi

Oro • Settimana 21/2026 • Contributo: 100.000

– Sfera Ebbasta & Shiva – Come Se Non Fossi Nei Guai

Oro • Settimana 02/2026 • Contributo: 100.000

– Shiva & Anna – Obsessed

Oro • Settimana 24/2026 • Contributo: 100.000

– Sfera Ebbasta & Shiva – Molecole Sprite

Oro • Settimana 13/2026 • Contributo: 100.000

#10 Alessandro La Cava 600.000 unità certificate Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian – Yakuza

Platino • Settimana 01/2026 • Contributo: 200.000

– Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Serena Brancale, Levante & Delia – Al Mio Paese

Oro • Settimana 26/2026 • Contributo: 100.000

– Fedez & Marco Masini – Male Necessario

Oro • Settimana 17/2026 • Contributo: 100.000

#10 Paolo Antonacci (Paolo Santo) 600.000 unità certificate Annalisa – Esibizionista

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Achille Lauro – Incoscienti Giovani

2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000

– Rocco Hunt – Mille Vote Ancora

Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

– Annalisa – Maschio

Platino • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

#10 Stefano Tognini (Zef) 600.000 unità certificate Luchè – Nessuna

Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000

– Rocco Hunt – Mille Vote Ancora

Oro • Settimana 11/2026 • Contributo: 100.000

– Luchè – Labirinto

Oro • Settimana 18/2026 • Contributo: 100.000

– Fabri Fibra & Tredici Pietro – Che Gusto C’è

Platino • Settimana 15/2026 • Contributo: 100.000

– Marracash – Power Slap

Oro • Settimana 04/2026 • Contributo: 100.000

#10 Giordano Cremona (Kremont) 600.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Rocco Hunt & Noemi – Oh Ma

Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000

#10 Eugenio Maimone 600.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Rocco Hunt & Noemi – Oh Ma

Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000

#10 Federico Mercuri (Merk) 600.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Platino • Settimana 23/2026 • Contributo: 200.000

– Rocco Hunt & Noemi – Oh Ma

Oro • Settimana 06/2026 • Contributo: 100.000

#17 Leonardo Siddu (Ddusi) 500.000 unità certificate Artie 5ive – Davverodavvero

Oro • Settimana 14/2026 • Contributo: 100.000

– Artie 5ive – Sogno Americano

Platino • Settimana 05/2026 • Contributo: 100.000

– Artie 5ive feat. Kid Yugi – Pietà

Oro • Settimana 19/2026 • Contributo: 100.000

– Artie 5ive – 7ELEVEN

Oro • Settimana 02/2026 • Contributo: 100.000

– Artie 5ive – Intro (La Bella Vita)

Oro • Settimana 08/2026 • Contributo: 100.000

#17 Luca Stocco 500.000 unità certificate Samurai Jay & Vito Salamanca – Ossessione

2 Platino • Settimana 25/2026 • Contributo: 400.000

– Samurai Jay & Vito Salamanca – Halo

Platino • Settimana 10/2026 • Contributo: 100.000

#17 Gregorio Calculli 500.000 unità certificate Achille Lauro – Amore Disperato

2 Platino • Settimana 13/2026 • Contributo: 300.000

– Achille Lauro – Incoscienti Giovani

2 Platino • Settimana 02/2026 • Contributo: 200.000