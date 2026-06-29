Testo e significato di Questa voglia, il nuovo brano di Alfa presentato per la prima volta dal vivo durante il tour estivo 2026 e annunciato come parte del prossimo disco del cantautore genovese.

Il pezzo è stato suonato per la prima volta sul palco, in anteprima rispetto all’uscita su disco. “Ragazzi facciamo una canzone nuova, raga non l’abbiamo mai fatta live, è la prima volta, questa canzone si chiama Questa voglia ed è presente nel disco nuovo”, ha detto Alfa al pubblico prima di eseguirla.

Al momento non è ancora stata comunicata la data di uscita del nuovo album, che arriverà dopo il duetto con Jovanotti sulle note di Buon vento, tra i brani in corsa per l’estate 2026. La presentazione live arriva nel pieno del tour estivo dell’artista, partito a giugno.

Ad oggi Alfa ha pubblicato tre album: Before Wanderlust (2019, disco di platino), Nord (2021, disco d’oro) e Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (2024, pubblicato in concomitanza con il debutto a Sanremo e certificato doppio disco di platino). Negli ultimi anni ha lanciato diverse hit, da Bellissimissima a Il filo rosso, fino ad A me piace con Manu Chao.

Alfa – Questa voglia : il significato del brano

Questa voglia è una canzone d’amore costruita attorno a un’immagine ricorrente nella scrittura di Alfa: quella delle canzoni che arrivano a dire le emozioni prima ancora di chi le prova. Fin dai primi versi il protagonista ammette di subire l’effetto di una persona, paragonato a una festa che finisce nel momento in cui l’altra se ne va.

Il tema centrale è il desiderio, dichiarato apertamente nel ritornello: il bisogno di trattenere ancora un po’ la persona amata, di non lasciare finire un momento. La cornice è dichiaratamente estiva, con il riferimento a settembre che verrà a bussare e a un’intera estate ancora da vivere, una scelta di immaginario coerente con la collocazione del brano nella stagione e con il percorso recente del cantautore.

Le canzoni, nel testo, diventano quasi un personaggio: hanno nomi e cognomi, capiscono le emozioni, sanno indicare la strada verso l’altra persona anche senza chiedere indicazioni. È un meccanismo che Alfa usa per parlare d’amore passando dal racconto della musica stessa, dentro una scrittura diretta e generazionale.

Il testo di Questa voglia

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Odio l’effetto che mi fai

come una festa che finisce appena te ne vai

e sembra che certe canzoni

capiscono le mie emozioni

molto prima di me

Ma allora

prima che settembre ci verrà a bussare

come un vicino dica di abbassare

abbiamo tutta un’estate da vivere

adesso

che certe volte le canzoni

hanno dei nomi e cognomi

e questa parla di te

E allora, allora, allora

esco e non ci penso

ma quando sembra tutto prenda il giusto verso

in un momento

di colpo arrivi tu

a riempire la mia vita un po’ di guai

ma è come fare un bel sogno

andarci a vivere dentro

come il cielo ad agosto

col telefono spento

io non riesco a fermare

questa voglia che ho

questa voglia di averti

ancora qui, ancora un po’

Poi uscire dall’acqua e guardarmi le dita

invecchiate come fosse passata una vita

è tutto un andirivieni

le onde come i pensieri non si fermano mai

ma per fortuna le canzoni

non chiedono indicazioni

e sanno come portarmi da te

e allora allora

E allora, allora, allora

esco e non ci penso

ma quando sembra tutto prenda il giusto verso

in un momento

di colpo arrivi tu

a riempire la mia vita un po’ di guai

ma è come fare un bel sogno

andarci a vivere dentro

come il cielo ad agosto

col telefono spento

io non riesco a fermare

questa voglia che ho

questa voglia di averti

ancora qui, ancora un po’

Questa voglia che c’ho, che c’ho di te

Questa voglia che c’ho, che c’ho di te

ma è come fare un bel sogno

andarci a vivere dentro

come il cielo ad agosto

col telefono spento

io non riesco a fermare

questa voglia che ho

questa voglia di averti

ancora qui, ancora un po’

Nel testo Alfa lavora soprattutto sul desiderio e sul tentativo di trattenere un momento prima che finisca, usando immagini legate all’estate, al mare e alle canzoni come tramite tra sé e la persona amata. La scrittura resta diretta e immediata, più interessata a restituire una sensazione che a chiudere il discorso con una risposta definitiva. Trattandosi di un brano presentato dal vivo, alcuni passaggi del testo non sono ancora riportabili con piena certezza e sono segnalati con (…).

Crediti del brano

Titolo: Questa voglia

Artista: Alfa