Testo e significato di Questa voglia, il nuovo brano di Alfa presentato per la prima volta dal vivo durante il tour estivo 2026 e annunciato come parte del prossimo disco del cantautore genovese.
Il pezzo è stato suonato per la prima volta sul palco, in anteprima rispetto all’uscita su disco. “Ragazzi facciamo una canzone nuova, raga non l’abbiamo mai fatta live, è la prima volta, questa canzone si chiama Questa voglia ed è presente nel disco nuovo”, ha detto Alfa al pubblico prima di eseguirla.
Al momento non è ancora stata comunicata la data di uscita del nuovo album, che arriverà dopo il duetto con Jovanotti sulle note di Buon vento, tra i brani in corsa per l’estate 2026. La presentazione live arriva nel pieno del tour estivo dell’artista, partito a giugno.
Ad oggi Alfa ha pubblicato tre album: Before Wanderlust (2019, disco di platino), Nord (2021, disco d’oro) e Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (2024, pubblicato in concomitanza con il debutto a Sanremo e certificato doppio disco di platino). Negli ultimi anni ha lanciato diverse hit, da Bellissimissima a Il filo rosso, fino ad A me piace con Manu Chao.
Alfa – Questa voglia: il significato del brano
Questa voglia è una canzone d’amore costruita attorno a un’immagine ricorrente nella scrittura di Alfa: quella delle canzoni che arrivano a dire le emozioni prima ancora di chi le prova. Fin dai primi versi il protagonista ammette di subire l’effetto di una persona, paragonato a una festa che finisce nel momento in cui l’altra se ne va.
Il tema centrale è il desiderio, dichiarato apertamente nel ritornello: il bisogno di trattenere ancora un po’ la persona amata, di non lasciare finire un momento. La cornice è dichiaratamente estiva, con il riferimento a settembre che verrà a bussare e a un’intera estate ancora da vivere, una scelta di immaginario coerente con la collocazione del brano nella stagione e con il percorso recente del cantautore.
Le canzoni, nel testo, diventano quasi un personaggio: hanno nomi e cognomi, capiscono le emozioni, sanno indicare la strada verso l’altra persona anche senza chiedere indicazioni. È un meccanismo che Alfa usa per parlare d’amore passando dal racconto della musica stessa, dentro una scrittura diretta e generazionale.
Il testo di Questa voglia
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Odio l’effetto che mi fai
come una festa che finisce appena te ne vai
e sembra che certe canzoni
capiscono le mie emozioni
molto prima di me
Ma allora
prima che settembre ci verrà a bussare
come un vicino dica di abbassare
abbiamo tutta un’estate da vivere
adesso
che certe volte le canzoni
hanno dei nomi e cognomi
e questa parla di te
E allora, allora, allora
esco e non ci penso
ma quando sembra tutto prenda il giusto verso
in un momento
di colpo arrivi tu
a riempire la mia vita un po’ di guai
ma è come fare un bel sogno
andarci a vivere dentro
come il cielo ad agosto
col telefono spento
io non riesco a fermare
questa voglia che ho
questa voglia di averti
ancora qui, ancora un po’
Poi uscire dall’acqua e guardarmi le dita
invecchiate come fosse passata una vita
è tutto un andirivieni
le onde come i pensieri non si fermano mai
ma per fortuna le canzoni
non chiedono indicazioni
e sanno come portarmi da te
e allora allora
E allora, allora, allora
esco e non ci penso
ma quando sembra tutto prenda il giusto verso
in un momento
di colpo arrivi tu
a riempire la mia vita un po’ di guai
ma è come fare un bel sogno
andarci a vivere dentro
come il cielo ad agosto
col telefono spento
io non riesco a fermare
questa voglia che ho
questa voglia di averti
ancora qui, ancora un po’
Questa voglia che c’ho, che c’ho di te
Questa voglia che c’ho, che c’ho di te
ma è come fare un bel sogno
andarci a vivere dentro
come il cielo ad agosto
col telefono spento
io non riesco a fermare
questa voglia che ho
questa voglia di averti
ancora qui, ancora un po’
Nel testo Alfa lavora soprattutto sul desiderio e sul tentativo di trattenere un momento prima che finisca, usando immagini legate all’estate, al mare e alle canzoni come tramite tra sé e la persona amata. La scrittura resta diretta e immediata, più interessata a restituire una sensazione che a chiudere il discorso con una risposta definitiva. Trattandosi di un brano presentato dal vivo, alcuni passaggi del testo non sono ancora riportabili con piena certezza e sono segnalati con (…).
Crediti del brano
Titolo: Questa voglia
Artista: Alfa
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