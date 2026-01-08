EarOne Airplay 2025: Alfa primo (da indipendente) e le major oltre il 91%. Cosa racconta davvero la classifica ufficiale radio

EarOne Airplay 2025: l’analisi della classifica radio annuale. L’indipendente A ME MI PIACE di ALFA è la canzone più trasmessa in una chart dominata dalle major.

Per i pochi che non lo sapessero EarOne è il partner dell’industria musicale e radiofonica in Italia che monitora e classifica le canzoni trasmesse in radio e TV, offrendo dati e strumenti analitici.

Dalla sua fondazione nel 2008, ha introdotto classifiche in tempo reale, il sistema Mediasender e rendiconti per oltre 400 emittenti.

alfa porta in trionfo gli indipendenti

Nel 2025, a dominare l’airplay radiofonico è un brano pubblicato da un’etichetta indipendente. Una rarità, che rende ancora più significativa la vittoria di ALFA con la sua A ME MI PIACE (feat. Manu Chao), pubblicata da Artist First: 55.921 passaggi, 148 radio monitorate, primo posto assoluto per punteggio EarOne.

Un risultato storico, se si pensa che un brano indipendente non chiudeva l’anno al #1 da LP con Girls Go Wild nel 2019.

Il cantautore, presente per 8 settimane nella Top 10 EarOne, di cui 3 consecutive alla #1, chiude l’anno anche come artista indipendente più trasmesso in radio e TV, grazie anche a Il filo rosso.

La Top 10 earone è dominata dagli italiani

Il vertice della classifica airplay 2025 racconta una realtà più articolata di quanto spesso si semplifichi. In testa troviamo Alfa con A me mi piace, seguito da due brani internazionali: Abracadabra di Lady Gaga e Messy di Lola Young. Un podio quindi misto, che fotografa bene l’equilibrio – non sempre pacifico – tra musica italiana e produzioni estere nel panorama radiofonico attuale.

La presenza internazionale è infatti significativa fin dalle primissime posizioni e resta costante lungo tutta la Top 100, con artisti come Ed Sheeran, Doechii, Miley Cyrus, Alex Warren e molti altri stabilmente programmati. Questo non impedisce però alla musica italiana di tornare a crescere nel complesso: dopo il 53% del 2022, il 62% del 2023 e il calo al 48% nel 2024, nel 2025 la quota nazionale risale al 59%, segnale di una rinnovata centralità del repertorio italiano nel palinsesto radiofonico.

Tra gli artisti più presenti in classifica spicca Olly, con otto brani nella Top 100, seguito da Achille Lauro con quattro. Con tre presenze ciascuno troviamo Cesare Cremonini, Marracash e Alfa, a conferma di una continuità radiofonica che premia i progetti già riconoscibili. Sul fronte femminile, le artiste più presenti sono Elodie, Annalisa, Serena Brancale e Gaia, tutte capaci di mantenere più titoli in rotazione nel corso dell’anno.

Secondo la ripartizione ufficiale, la Top 100 EarOne Airplay 2025 è composta per il 38,95% da artisti uomini, per il 27,38% da artiste donne e per il 33,67% da gruppi o featuring. Nella Top 10 sono presenti diverse artiste donne, tra cui Lady Gaga (con due brani), Lola Young, Doechii e Miley Cyrus, a testimonianza di una presenza femminile forte nelle primissime posizioni, pur all’interno di un mercato che resta complessivamente sbilanciato.

Sul piano industriale, il dominio delle major resta netto. Nel perimetro della Top 100 Airplay 2025, Universal Music raccoglie il 34,7% del punteggio complessivo, seguita da Sony Music con il 29,1% e Warner Music con il 27,5%. Complessivamente, le major superano il 91% del totale. Tra le indipendenti emergono Sugar Music (2,4%), Th3rd Brain (2%), Artist First (1,9%) ed Energy Production (1,3%), numeri che confermano quanto lo spazio radiofonico resti fortemente concentrato, pur lasciando margini – limitati ma reali – a realtà fuori dai grandi gruppi.

L’intervento di Gugliotta: la radio esiste, ma va riletta coi dati

Nel suo editoriale, il CEO di EarOne Maurizio Gugliotta sottolinea come la parola “radio” non compaia più nei report globali dell’industria musicale, dominati dall’IA e dallo streaming. Ma la radio continua a svolgere un ruolo fondamentale come spazio editoriale umano, capace di costruire nel tempo familiarità e fiducia tra brano e ascoltatore.

L’obiettivo di EarOne è proprio questo: rendere la radio leggibile e analizzabile nell’era dei dati. Sulla questione radio in questo particolare momento storico, schiacciata tra streaming, TikTok e live, e sulla cattiva percezione che, anche a causa delle emittenti, ne hanno gli artisti emergenti, torneremo con un approfondimento del nostro direttore, Massimiliano Longo, sabato.

Se volete conoscere l’intera Top 100 EarOne 2025, cliccate in basso su continua.