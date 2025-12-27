Classifiche Radio EarOne 2025: Warner con Achille Lauro, Kolors e Annalisa regina dei primi posti. Universal domina la Top 10 ed è record per Alfa

Analisi delle classifiche radio EarOne 2025 tra primi posti, presenza al femminile e risultati delle case discografiche. Warner Music si conferma al comando per numeri uno per il terzo anno consecutivo, mentre Universal Music è ancora la dominatrice assoluta per presenze in Top 10, seguita da Sony Music. Artist First si conferma la rivelazione tra le indipendenti.

Con la chiusura dell’ultima settimana dell’anno, confermata da EarOne, noi di All Music Italia abbiamo deciso di andare oltre la superficie. Non basta sapere chi è primo oggi, bisogna capire chi ha occupato militarmente l’airplay durante tutto l’anno. Abbiamo analizzato le 51 settimane della classifica radio 2025 per scoprire quali discografiche hanno realmente dettato il gusto musicale degli italiani.

Il dato che emerge con più forza riguarda le posizioni di vertice, ovvero i primi posti in classifica. Per il terzo anno consecutivo, è Warner Music a trionfare, confermandosi la vera schiacciasassi delle numero 1 con ben 18 settimane al primo posto, lasciandosi alle spalle Universal Music (14 settimane) e Sony Music (9).

Tuttavia, la vera sorpresa arriva dal mondo indipendente: Artist First, spinta dall’incredibile annata di Alfa, ha conquistato il primo posto per ben 8 volte, arrivando a un solo passo dai numeri di una major come Sony. Chiude il cerchio delle etichette in vetta Sugar Music, che ha centrato la prima posizione per 2 settimane con Tiziano Ferro.

