Le classifiche EarOne Airplay 2025 (provvisorie): Alfa domina l’anno, sei brani internazionali nella Top 10 italiana

EarOne ha pubblicato le anticipazioni delle Top 100 Airplay 2025, radio e TV. Numeri ancora provvisori, ma già sufficienti per fotografare un dato chiaro: Alfa, con A ME MI PIACE (feat. Manu Chao), è il brano più trasmesso dell’anno in Italia e guida più di una classifica.

Le graduatorie si basano sui passaggi registrati dal 1° gennaio all’8 dicembre 2025 e verranno consolidate nel documento ufficiale EarOne Airplay Report 2025, in uscita entro il 9 gennaio 2026. I dati nascono dal monitoraggio di oltre 180 emittenti, tra radio e TV nazionali e locali, considerate rappresentative dell’audience italiana.

EarOne è il partner tecnico di riferimento per industria discografica, emittenti e operatori del settore. Dal 2008 monitora in tempo reale l’airplay radio e TV in Italia, generando classifiche e report dettagliati sui passaggi dei brani.

Dal 2017 l’azienda elabora rendiconti analitici per oltre 400 emittenti, supportando la gestione collettiva di diritti d’autore e diritti connessi. I servizi di EarOne sono oggi uno strumento centrale per etichette, publisher, broadcaster, società di collecting e associazioni di categoria che lavorano sulla filiera della musica registrata e dal vivo.

Pronti a scoprire quali sono stati i brani più ascoltati dell’anno? Parliamo di ascoltati e non di trasmessi perché la classifica principale EarOne non è per passaggi ma per punteggio ovvero monitora e assegna punteggi in base alla radio, alla fascia oraria e alle persone in ascolto.

