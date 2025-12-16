Alfa annuncia il tour 2026: date estive e concerti nei palazzetti

ALFA annuncia le date del tour estivo 2026, una nuova serie di concerti che lo riporterà sui palchi italiani a partire da giugno, in attesa del tour nei palazzetti previsto per la fine del 2026. Un ritorno dal vivo che arriva dopo un periodo particolarmente intenso e significativo per il cantautore genovese, sempre più centrale nella nuova scena pop italiana.

Alfa tour estivo 2026: il ritorno live tra festival e grandi arene all’aperto

Il 2025 è stato per Alfa un anno di svolta: un tour estivo molto partecipato, un tour europeo completamente sold out e una serie di concerti nei palazzetti che hanno confermato la sua crescita costante. Un percorso che ha consolidato il rapporto con il pubblico e rafforzato la dimensione live come elemento centrale del suo progetto artistico.

Il tour estivo 2026 si inserisce in questa continuità, con una serie di appuntamenti che attraversano l’Italia e che promettono uno show costruito sull’energia, sull’interazione con il pubblico e su un repertorio ormai riconoscibile e trasversale.

Le date del tour estivo 2026 di Alfa

Il tour è prodotto da A1 Concerti. Di seguito il calendario delle prime date annunciate:

22 giugno 2026 – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona

28 giugno 2026 – Sequoie Music Park, Bologna

4 luglio 2026 – Collisioni, Alba

11 luglio 2026 – Musart Festival, Pratolino

14 luglio 2026 – Piazza Garibaldi, Senigallia

16 luglio 2026 – BCT Music Festival, Benevento

17 luglio 2026 – Fiera del Levante, Bari

23 luglio 2026 – Villa Erba, Cernobbio

27 luglio 2026 – Moonland Festival, Sarzana

31 luglio 2026 – Velodromo Borsellino, Palermo

15 agosto 2026 – Stadio Comunale Moretti, Cesenatico

17 agosto 2026 – KrimiSound Festival, Cirò Marina

30 agosto 2026 – Marea Festival, Montesilvano

Date autunnali nei palazzetti:

16 ottobre 2026 – RDS Stadium, Genova

17 ottobre 2026 – RDS Stadium, Genova

24 ottobre 2026 – Unipol Forum, Milano

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour estivo 2026 di Alfa saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di domani, martedì 16 dicembre.

Foto: Giorgia Zamboni

