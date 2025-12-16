16 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
16 Dicembre 2025

Alfa annuncia il tour 2026: date estive e concerti nei palazzetti

Il cantautore genovese torna live tra festival estivi e palazzetti nell’autunno 2026

Tour di Oriana Meo
Alfa tour 2026 date estive e palazzetti
Condividi su:

ALFA annuncia le date del tour estivo 2026, una nuova serie di concerti che lo riporterà sui palchi italiani a partire da giugno, in attesa del tour nei palazzetti previsto per la fine del 2026. Un ritorno dal vivo che arriva dopo un periodo particolarmente intenso e significativo per il cantautore genovese, sempre più centrale nella nuova scena pop italiana.

Alfa tour estivo 2026: il ritorno live tra festival e grandi arene all’aperto

Il 2025 è stato per Alfa un anno di svolta: un tour estivo molto partecipato, un tour europeo completamente sold out e una serie di concerti nei palazzetti che hanno confermato la sua crescita costante. Un percorso che ha consolidato il rapporto con il pubblico e rafforzato la dimensione live come elemento centrale del suo progetto artistico.

Il tour estivo 2026 si inserisce in questa continuità, con una serie di appuntamenti che attraversano l’Italia e che promettono uno show costruito sull’energia, sull’interazione con il pubblico e su un repertorio ormai riconoscibile e trasversale.

Le date del tour estivo 2026 di Alfa

Il tour è prodotto da A1 Concerti. Di seguito il calendario delle prime date annunciate:

  • 22 giugno 2026 – Infinity 1 Arena Estiva, Cremona
  • 28 giugno 2026 – Sequoie Music Park, Bologna
  • 4 luglio 2026 – Collisioni, Alba
  • 11 luglio 2026 – Musart Festival, Pratolino
  • 14 luglio 2026 – Piazza Garibaldi, Senigallia
  • 16 luglio 2026 – BCT Music Festival, Benevento
  • 17 luglio 2026 – Fiera del Levante, Bari
  • 23 luglio 2026 – Villa Erba, Cernobbio
  • 27 luglio 2026 – Moonland Festival, Sarzana
  • 31 luglio 2026 – Velodromo Borsellino, Palermo
  • 15 agosto 2026 – Stadio Comunale Moretti, Cesenatico
  • 17 agosto 2026 – KrimiSound Festival, Cirò Marina
  • 30 agosto 2026 – Marea Festival, Montesilvano

Date autunnali nei palazzetti:

  • 16 ottobre 2026 – RDS Stadium, Genova
  • 17 ottobre 2026 – RDS Stadium, Genova
  • 24 ottobre 2026 – Unipol Forum, Milano

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour estivo 2026 di Alfa saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di domani, martedì 16 dicembre.

Foto: Giorgia Zamboni

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI




All Music Italia

Articoli più letti

Festival di Sanremo 2026 Nuove proposte 1

Chi vince Sanremo Giovani 2025: i due artisti scelti per le Nuove Proposte di Sanremo 2026
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 2

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Amici 25 pagelle dodicesima puntata 14 dicembre 3

Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara
Ultimo e Mariah Carey guidano la classifica FIMI della settimana 50 del 2025 4

Classifiche FIMI 50: Ultimo sfida ogni legge discografica e debutta primo con il nuovo disco live, il secondo dell'anno
Mazzariello e Blind & El ma e Soniko vincitori di Area Sanremo 2025 5

Area Sanremo 2025, annunciati i due vincitori: Mazzariello e il trio Blind, El ma & Soniko vanno al Festival
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 7

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Angelica Bove con il brano “Mattone” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025 8

Angelica Bove - Mattone. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 9

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Sanremo 2026: elenco dei titoli delle canzoni in gara al Festival 10

Festival di Sanremo 2026: tutti i titoli e i significati dei brani dei cantanti in gara

Cerca su A.M.I.