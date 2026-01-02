2 Gennaio 2026
Alfa all’Arena di Verona: data concerto 2026, calendario completo e biglietti

Il debutto all’Arena di Verona nel 2026: tutte le date aggiornate e le informazioni sulla prevendita

ALFA annuncia un nuovo e significativo appuntamento dal vivo: il suo primo concerto all’Arena di Verona. L’artista salirà per la prima volta sul palco di uno dei luoghi simbolo della musica italiana il 23 settembre 2026, segnando una tappa importante nel proprio percorso live.

Alfa per la prima volta all’Arena di Verona

Il debutto di Alfa all’Arena di Verona rappresenta un passaggio naturale all’interno di un calendario 2026 già particolarmente ricco, che comprende il tour estivo e una serie di concerti nei palazzetti in autunno. Un contesto prestigioso che si inserisce in una fase di forte consolidamento del progetto live dell’artista.

L’Arena, con la sua storia e la sua dimensione unica, ospiterà uno show pensato per un pubblico ampio e trasversale, in linea con la crescita registrata negli ultimi anni e con l’evoluzione del repertorio portato sul palco.

Calendario concerti di Alfa nel 2026

  • 22 giugno 2026 – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona
  • 28 giugno 2026 – Sequoie Music Park – Bologna
  • 4 luglio 2026 – Collisioni – Alba
  • 11 luglio 2026 – Musart Festival – Pratolino
  • 14 luglio 2026 – Piazza Garibaldi – Senigallia
  • 16 luglio 2026 – BCT Music Festival – Benevento
  • 17 luglio 2026 – Fiera del Levante – Bari
  • 23 luglio 2026 – Villa Erba – Cernobbio
  • 27 luglio 2026 – Moonland Festival – Sarzana
  • 31 luglio 2026 – Velodromo Borsellino – Palermo
  • 15 agosto 2026 – Stadio Comunale Moretti – Cesenatico
  • 17 agosto 2026 – KrimiSound Festival – Cirò Marina
  • 30 agosto 2026 – Marea Festival – Montesilvano
  • 23 settembre 2026 – Arena di Verona – Verona
  • 16 ottobre 2026 – RDS Stadium – Genova
  • 17 ottobre 2026 – RDS Stadium – Genova
  • 24 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Alfa all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di domani, sabato 3 gennaio.

