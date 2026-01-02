Alfa all’Arena di Verona: data concerto 2026, calendario completo e biglietti

ALFA annuncia un nuovo e significativo appuntamento dal vivo: il suo primo concerto all’Arena di Verona. L’artista salirà per la prima volta sul palco di uno dei luoghi simbolo della musica italiana il 23 settembre 2026, segnando una tappa importante nel proprio percorso live.

Alfa per la prima volta all’Arena di Verona

Il debutto di Alfa all’Arena di Verona rappresenta un passaggio naturale all’interno di un calendario 2026 già particolarmente ricco, che comprende il tour estivo e una serie di concerti nei palazzetti in autunno. Un contesto prestigioso che si inserisce in una fase di forte consolidamento del progetto live dell’artista.

L’Arena, con la sua storia e la sua dimensione unica, ospiterà uno show pensato per un pubblico ampio e trasversale, in linea con la crescita registrata negli ultimi anni e con l’evoluzione del repertorio portato sul palco.

Calendario concerti di Alfa nel 2026

22 giugno 2026 – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona

28 giugno 2026 – Sequoie Music Park – Bologna

4 luglio 2026 – Collisioni – Alba

11 luglio 2026 – Musart Festival – Pratolino

14 luglio 2026 – Piazza Garibaldi – Senigallia

16 luglio 2026 – BCT Music Festival – Benevento

17 luglio 2026 – Fiera del Levante – Bari

23 luglio 2026 – Villa Erba – Cernobbio

27 luglio 2026 – Moonland Festival – Sarzana

31 luglio 2026 – Velodromo Borsellino – Palermo

15 agosto 2026 – Stadio Comunale Moretti – Cesenatico

17 agosto 2026 – KrimiSound Festival – Cirò Marina

30 agosto 2026 – Marea Festival – Montesilvano

23 settembre 2026 – Arena di Verona – Verona

16 ottobre 2026 – RDS Stadium – Genova

17 ottobre 2026 – RDS Stadium – Genova

24 ottobre 2026 – Unipol Forum – Milano

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Alfa all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di domani, sabato 3 gennaio.

