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Massimiliano Longo
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Alfa, dall’Arena di Verona ai palazzetti: il Tempo al tempo tour 2027 in cinque città

Alfa in un prato con una mucca delle Highlands: il cantautore porta nei palazzetti il Tempo al tempo tour 2027
Tour di Massimiliano Longo
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Alfa porta nei palazzetti il Tempo al tempo tour: cinque concerti fra il 27 novembre e il 13 dicembre 2027, a Bari, Firenze, Napoli, Roma e Torino. Il cantautore genovese ha annunciato le date del tour dal palco dell’Arena di Verona, mercoledì 23 settembre 2026.

Il tour prende il nome dal nuovo album, Tempo al tempo, annunciato nella stessa serata e ancora senza data di uscita. I biglietti sono in vendita da giovedì 24 settembre 2026 alle 14.

Alfa tour 2027: le date del Tempo al tempo tour

Il calendario parte sabato 27 novembre 2027 dal Palaflorio di Bari e si chiude lunedì 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. Tutti i concerti iniziano alle 21.

Alfa · Tempo al tempo tour 2027
Data Città Biglietti
27 nov 2027 Bari
Palaflorio		 Biglietti
dal 24 set, ore 14
2 dic 2027 Firenze
Nelson Mandela Forum		 Biglietti
dal 24 set, ore 14
4 dic 2027 Napoli
Palapartenope		 Biglietti
dal 24 set, ore 14
6 dic 2027 Roma
Palazzo dello Sport		 Biglietti
dal 24 set, ore 14
13 dic 2027 Torino
Inalpi Arena		 Biglietti
dal 24 set, ore 14
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Il nuovo tour di Alfa, dall’Arena ai palazzetti

Il Tempo al tempo tour arriva dopo l’estate 2026, che Alfa ha chiuso con il suo primo concerto da protagonista all’Arena di Verona, sold out. Nel primo calendario non ci sono Milano e Genova, dove suonerà già in autunno con le ultime date del tour 2026 di Alfa.

La scaletta del Tempo al tempo tour

La scaletta del tour arriverà dalla sera del 27 novembre 2027, quando i concerti partono da Bari. Quella del 23 settembre 2026 appartiene al tour estivo: è la scaletta di Alfa all’Arena di Verona, con 26 brani e l’inedito Eri solo da incontrare.

Biglietti e prevendite per il tour di Alfa

Le prevendite aprono giovedì 24 settembre 2026 alle 14 per tutte e cinque le date. I biglietti per ogni concerto sono disponibili dai bottoni della tabella qui sopra, già attivi prima dell’apertura.

Foto: Instagram Alfa

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