Alfa porta nei palazzetti il Tempo al tempo tour: cinque concerti fra il 27 novembre e il 13 dicembre 2027, a Bari, Firenze, Napoli, Roma e Torino. Il cantautore genovese ha annunciato le date del tour dal palco dell’Arena di Verona, mercoledì 23 settembre 2026.

Il tour prende il nome dal nuovo album, Tempo al tempo, annunciato nella stessa serata e ancora senza data di uscita. I biglietti sono in vendita da giovedì 24 settembre 2026 alle 14.

Alfa tour 2027: le date del Tempo al tempo tour

Il calendario parte sabato 27 novembre 2027 dal Palaflorio di Bari e si chiude lunedì 13 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. Tutti i concerti iniziano alle 21.

Alfa · Tempo al tempo tour 2027 Data Città Biglietti 27 nov 2027 Bari

Palaflorio Biglietti

dal 24 set, ore 14 2 dic 2027 Firenze

Nelson Mandela Forum Biglietti

dal 24 set, ore 14 4 dic 2027 Napoli

Palapartenope Biglietti

dal 24 set, ore 14 6 dic 2027 Roma

Palazzo dello Sport Biglietti

dal 24 set, ore 14 13 dic 2027 Torino

Inalpi Arena Biglietti

dal 24 set, ore 14 All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Il nuovo tour di Alfa, dall’Arena ai palazzetti

Il Tempo al tempo tour arriva dopo l’estate 2026, che Alfa ha chiuso con il suo primo concerto da protagonista all’Arena di Verona, sold out. Nel primo calendario non ci sono Milano e Genova, dove suonerà già in autunno con le ultime date del tour 2026 di Alfa.

La scaletta del Tempo al tempo tour

La scaletta del tour arriverà dalla sera del 27 novembre 2027, quando i concerti partono da Bari. Quella del 23 settembre 2026 appartiene al tour estivo: è la scaletta di Alfa all’Arena di Verona, con 26 brani e l’inedito Eri solo da incontrare.

Biglietti e prevendite per il tour di Alfa

Le prevendite aprono giovedì 24 settembre 2026 alle 14 per tutte e cinque le date. I biglietti per ogni concerto sono disponibili dai bottoni della tabella qui sopra, già attivi prima dell’apertura.

Foto: Instagram Alfa