sangiovanni pubblica venerdì 9 ottobre ok buonanotte, nuovo singolo per Sugar Music in digitale e in rotazione radiofonica, con il pre-save già attivo. È il secondo brano estratto da TUTTO BENE GRAZIE, l’album in uscita il 13 novembre, e racconta situazioni quotidiane invece del vissuto dell’artista.

L’album è scritto da sangiovanni e Alessandro La Cava e prodotto da CELO e Pietro Posani. È in preordine nei formati fisici CD e vinile con poster, e sul sito di Sugar Music sono in vendita in esclusiva due edizioni limitate: il CD e il vinile giallo trasparente, entrambi con il poster autografato.

Il significato di ok buonanotte di sangiovanni

ok buonanotte, scritto da sangiovanni con Alessandro La Cava e prodotto da CELO, parte dalle piccole situazioni che capitano a tutti: le giornate che iniziano già di corsa, la voglia di staccare, i programmi che cambiano all’ultimo e le discussioni improbabili che fanno parte della routine.

Il tono, nelle intenzioni, è leggero e ironico. Il singolo precedente è ti ho cercata (felicità), uscito il 25 settembre con il sample di Felicità di Lucio Dalla: presentandolo, sangiovanni ha scritto di essersi chiesto spesso dove fosse la felicità, fino a scoprire che poteva sentirla dentro di sé.

Le canzoni di TUTTO BENE GRAZIE parlano della paura di scegliere, della sensazione di essere in ritardo, della solitudine, del desiderio di farcela, del bisogno di condividere e del valore degli affetti.

Credits del brano ▸ Artista · sangiovanni

· sangiovanni ▸ Titolo · ok buonanotte

· ok buonanotte ▸ Autori · sangiovanni, Alessandro La Cava

· sangiovanni, Alessandro La Cava ▸ Produttore · CELO

Testo di ok buonanotte di sangiovanni

Il testo sarà disponibile da venerdì 9 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto di Pippo Moscati