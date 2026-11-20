Album più venduti in Italia: gli U2 primi, Ultimo alla #2 col live di Tor Vergata
Le classifiche FIMI/NIQ della settimana 47 del 2026, dal 13 al 19 novembre
di All Music Italia ·
Gli album più venduti in Italia dal 13 al 19 novembre 2026, nelle classifiche FIMI della settimana 47, hanno in vetta gli U2 con Carnaval de Luz. Ultimo è il primo degli italiani, alla #2 con Ultimo Live Tor Vergata, e Kid Yugi tiene la #1 dei singoli con Sentire la musica.
La ristampa per i cinquant’anni di La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria, il disco del 1976 di Ornella Vanoni con Toquinho e Vinicius de Moraes, entra alla #15 degli album e alla #3 del fisico. È uscita il 13 novembre per Nar International, a pochi giorni dall’anniversario della morte della cantante (Milano, 21 novembre 2025).
Quanta musica italiana c’è questa settimana nelle classifiche FIMI e in radio? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
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Singoli più venduti, la Top 50
Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Gli U2 debuttano alla #1 con Carnaval de Luz, uscito il 13 novembre. Ultimo è alla #2, alla #3 c’è Geolier con Tutto è possibile (Atto II), che sale di una posizione alla 44esima settimana in classifica, e Kid Yugi scende dalla #2 alla #4 con Anche gli eroi muoiono Post Mortem.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Carnaval de Luz
|U2
|NEW
|2
|Ultimo Live Tor Vergata
|Ultimo
|NEW
|3
|Tutto è possibile (Atto II)
|Geolier
|▲ 1
|4
|Anche gli eroi muoiono Post Mortem
|Kid Yugi
|▼ 2
|5
|Tutta vita (sempre)
|Olly
|=
|6
|Vangelo
|Shiva
|=
|7
|Gli anni
|883
|▲ 4
|8
|Miria
|22Simba
|▲ 2
|9
|Mediterraneo (dopo il mare)
|Bresh
|=
|10
|La Bellavita
|Artie 5ive
|▲ 5
|11
|Dio lo sa (Atto II)
|Geolier
|▲ 5
|12
|Comuni immortali
|Achille Lauro
|=
|13
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|▲ 5
|14
|Max Forever Vol. 2
|Max Pezzali
|▼ 6
|15
|La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria
|Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes
|NEW
|16
|Sono Lucio
|Lucio Dalla
|▲ 3
|17
|Persona
|Marracash
|=
|18
|Magia Bianca, Magia Nera
|Francesca Michielin
|▲ 13
|19
|Debí tirar más fotos
|Bad Bunny
|▲ 3
|20
|Santana Money Gang
|Sfera Ebbasta e Shiva
|▲ 3
|21
|Cura
|Tony Boy
|▼ 20
|22
|Il supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|▲ 5
|23
|Papercuts
|Linkin Park
|▼ 2
|24
|Amateur
|Cesare Cremonini
|▼ 10
|25
|Locura
|Lazza
|▲ 1
|26
|23 6451
|thasup
|▼ 1
|27
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|▼ 7
|28
|Million Dollar Babe
|ANNA
|▲ 7
|29
|Hello World
|Pinguini Tattici Nucleari
|=
|30
|Famoso
|Sfera Ebbasta
|▲ 6
|31
|Thriller
|Michael Jackson
|▲ 19
|32
|Santissimo
|Sayf
|▲ 20
|33
|Rockstar
|Sfera Ebbasta
|▲ 8
|34
|Ma io sono fuoco (Platinum Edition)
|Annalisa
|▲ 4
|35
|Ferite (Deluxe Edition)
|Capo Plaza
|▲ 5
|36
|Per soldi e per amore
|Ernia
|▼ 3
|37
|Sirio
|Lazza
|=
|38
|X2VR
|Sfera Ebbasta
|▲ 7
|39
|Piove ancora
|Silent Bob
|NEW
|40
|Umile (Deluxe)
|Tony Boy
|▼ 1
|41
|Milano Angels Reloaded
|Shiva
|▲ 1
|42
|GIANNAGOLD
|Gianna Nannini
|▼ 29
|43
|2C2C (The Best Of)
|Cesare Cremonini
|▲ 4
|44
|Milano Demons Reloaded
|Shiva
|▲ 2
|45
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|▼ 1
|46
|20
|Capo Plaza
|▼ 3
|47
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 13
|48
|You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
|Olivia Rodrigo
|=
|49
|TUTTO BENE GRAZIE
|sangiovanni
|NEW
|50
|La cura, in nome di Miria
|22Simba
|▲ 18
Il live di Tor Vergata porta Ultimo alla #2, dietro gli U2
Ultimo ha pubblicato Ultimo Live Tor Vergata il 13 novembre con la sua etichetta indipendente, Ultimo Records: sono le 38 tracce del concerto del 4 luglio a Roma, in digitale e in cinque edizioni fisiche, tre box di CD e due di vinili. Nel fisico il disco è alla #2, sempre dietro gli U2.
Con Ultimo Live Stadi 2024 e Ultimo Live Stadi 2025 il cantautore aveva debuttato alla #1 nella settimana d’uscita. Il concerto di Tor Vergata aveva venduto 250.332 biglietti, la cifra con cui Ultimo è entrato nel Guinness World Records, e il tour negli stadi del 2027 partirà il 10 giugno da Lignano Sabbiadoro.
Tony Boy scende dalla #1 alla #21 con Cura, l’album uscito il 6 novembre solo in vinile, e nel fisico passa dalla #1 alla #4. Cade anche The Album di Rocco Hunt e Clementino, che la settimana scorsa aveva debuttato alla #3 ed è ora alla #97.
Francesca Michielin sale dalla #31 alla #18 con Magia Bianca, Magia Nera, il concept uscito completo il 30 ottobre per Columbia Records/Sony Music Italy. sangiovanni debutta alla #49 con TUTTO BENE GRAZIE, uscito il 13 novembre per Sugar Music e composto da dodici tracce, con la focus track casa.
Oltre la posizione 50 entra alla #53 un secondo disco di Ornella Vanoni, Vivere (Il mio concerto più bello!), uscito per BMG lo stesso giorno della ristampa di La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria.
I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI
Kid Yugi resta alla #1 con Sentire la musica per la terza settimana di fila. Alfa sale dalla #3 alla #2 con Eri solo da incontrare, il singolo per Artist First che anticipa l’album Tempo al tempo, e scavalca i Pinguini Tattici Nucleari, che scendono alla #3 con Nella borsa di Anna.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Sentire la musica
|Kid Yugi
|=
|2
|Eri solo da incontrare
|Alfa
|▲ 1
|3
|Nella borsa di Anna
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 1
|4
|Lontano
|Sfera Ebbasta
|=
|5
|Per noi
|Geolier feat. Achille Lauro
|▲ 2
|6
|BBY WOW
|Karol G, Judeline e Rusowsky
|▲ 3
|7
|Non sei più tu
|Geolier feat. Lazza
|▼ 2
|8
|Ogni volta che sei qui
|Gazzelle
|NEW
|9
|Canzone d’amore
|Geolier
|▼ 3
|10
|Ora che non ho più te
|Cesare Cremonini
|=
|11
|Da Dio
|Bresh
|=
|12
|Quanto forte ti pensavo
|Madame
|=
|13
|La testa gira
|Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa
|▲ 1
|14
|2 giorni di fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA
|▼ 1
|15
|Sottogonna
|Blanco
|=
|16
|Vita da adulti
|Angelina Mango
|▲ 12
|17
|Sorry scusa lo siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▼ 1
|18
|Sparisci
|Tony Boy
|▼ 10
|19
|Balorda nostalgia
|Olly
|▲ 1
|20
|Dai Dai
|Shakira e Burna Boy
|▼ 3
|21
|Bad Bad Bad
|Shiva e Geolier
|▼ 2
|22
|Ossessione
|Samurai Jay e Vito Salamanca
|▼ 4
|23
|Casini
|Marracash e Guè
|▲ 1
|24
|Amica (con Madame)
|Annalisa feat. Madame
|▲ 5
|25
|Come mai
|883
|▲ 28
|26
|Serenamente
|Juli e Bresh
|=
|27
|Gli anni
|Max Pezzali
|▲ 33
|28
|Romantica
|Ultimo
|▲ 2
|29
|All I Want for Christmas Is You
|Mariah Carey
|▲ 69
|30
|Questa domenica
|Olly e Juli
|▼ 5
|31
|L’amore non mi basta
|Emma
|▼ 10
|32
|La Graciosa
|Quevedo e Elvis Crespo
|▲ 2
|33
|Ordinary
|Alex Warren
|▲ 4
|34
|7/7
|Frezza
|▼ 11
|35
|Winner
|Geolier
|▼ 13
|36
|Buon vento
|Jovanotti e Alfa
|▲ 2
|37
|Disfruto
|Carla Morrison
|▼ 10
|38
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 5
|39
|Ogni male
|Capo Plaza
|▼ 8
|40
|Amor
|Achille Lauro
|▲ 1
|41
|Canto d’amore
|Angelina Mango e Marco Mengoni
|▼ 9
|42
|La musica non c’è
|Coez
|▼ 2
|43
|Last Christmas
|Wham!
|NEW
|44
|Con un deca
|883
|▲ 17
|45
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|▼ 3
|46
|Housewife
|Tate McRae
|▼ 7
|47
|Dale
|Yung Snapp feat. Frezza, R3versal e G.Mineiro
|▼ 3
|48
|Pastello bianco
|Pinguini Tattici Nucleari
|=
|49
|Se piovesse il tuo nome
|Elisa
|▲ 2
|50
|Pookie (Remix)
|Aya Nakamura feat. Capo Plaza
|▼ 1
Gazzelle debutta alla #8 con Ogni volta che sei qui
Gazzelle ha pubblicato Ogni volta che sei qui venerdì 13 novembre, dopo Livia, uscita a sorpresa mercoledì 11 novembre per Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy ed entrata alla #72. In radio Ogni volta che sei qui è la nuova entrata più alta della classifica EarOne, alla #16.
Tony Boy perde dieci posizioni anche nei singoli: Sparisci, uscito il 3 novembre, scende dalla #8 alla #18. Angelina Mango sale invece dalla #28 alla #16 con Vita da adulti, alla seconda settimana in classifica.
Gli 883 risalgono con la seconda stagione della serie Nord Sud Ovest Est, La leggendaria storia degli 883, su Sky dal 9 ottobre: Come mai sale dalla #53 alla #25, Con un deca dalla #61 alla #44 e Gli anni di Max Pezzali dalla #60 alla #27.
Nella Top 50 arrivano anche le canzoni di Natale: All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey sale dalla #98 alla #29 e Last Christmas degli Wham! entra alla #43.
Oltre la #50 debutta alla #74 Will con Cosa mi fai, il singolo uscito il 13 novembre per WillMusic/ADA/Warner Music Italy, prodotto da Tommaso Sgarbi e anticipato sui social da una serie di video girati dal cantautore con i suoi amici.
I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico
Gli U2 aprono il fisico con Carnaval de Luz, davanti a Ultimo con Ultimo Live Tor Vergata e a La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes. I primi tre dischi della Top 20 sono tutti usciti il 13 novembre.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Carnaval de Luz
|U2
|NEW
|2
|Ultimo Live Tor Vergata
|Ultimo
|NEW
|3
|La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria
|Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes
|NEW
|4
|Cura
|Tony Boy
|▼ 3
|5
|Thriller
|Michael Jackson
|▲ 7
|6
|Anche gli eroi muoiono Post Mortem
|Kid Yugi
|▼ 3
|7
|Magia Bianca, Magia Nera
|Francesca Michielin
|▲ 7
|8
|Vivere (Il mio concerto più bello!)
|Ornella Vanoni
|NEW
|9
|Dopamine Chamber
|Fontaines D.C.
|▲ 1
|10
|Piove ancora
|Silent Bob e Sick Budd
|NEW
|11
|Invincible
|Michael Jackson
|NEW
|12
|GIANNAGOLD
|Gianna Nannini
|▼ 7
|13
|Nord Sud Ovest Est
|883
|▼ 2
|14
|Comuni immortali Live San Siro 2026
|Achille Lauro
|NEW
|15
|Amateur
|Cesare Cremonini
|▼ 2
|16
|Evita
|Madonna
|NEW
|17
|TUTTO BENE GRAZIE
|sangiovanni
|NEW
|18
|Gli anni
|883
|NEW
|19
|The Dark Side of the Moon (50th Anniversary)
|Pink Floyd
|NEW
|20
|Max Forever Vol. 2
|Max Pezzali
|▼ 12
Due dischi di Ornella Vanoni nella Top 10 del fisico
La ristampa di La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria esce in doppio vinile, doppio CD e digitale: un disco è l’album originale rimasterizzato, l’altro raccoglie dieci registrazioni inedite. Alla #8 c’è Vivere (Il mio concerto più bello!), che negli album è fuori dalla Top 50.
Francesca Michielin porta Magia Bianca, Magia Nera dalla #14 alla #7, mentre Achille Lauro entra alla #14 con Comuni immortali Live San Siro 2026. sangiovanni è alla #17 con TUTTO BENE GRAZIE, uscito anche in CD e vinile.
Le certificazioni della settimana scorsa sono nella rubrica gemella Certificazioni FIMI della settimana 46. Per la classifica radio c’è la Classifica radio EarOne della settimana 47, dove Giornate perse di Marco Mengoni sale alla #1.
Le puntate precedenti: settimana 46 · settimana 45 · settimana 44 · settimana 43 · settimana 42
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