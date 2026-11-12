Will pubblica venerdì 13 novembre Cosa mi fai, il nuovo singolo in digitale e in radio per ADA Music Italy: dentro c’è una ragazza che esiste davvero e il suo tentativo, goffo per sua stessa ammissione, di fare colpo su di lei durante una serata a Milano.

Scritto interamente da Will e prodotto da Tommaso Sgarbi, il brano è stato anticipato sui social con una serie di video spoiler girati con i suoi amici: in tutto hanno superato i 7 milioni di visualizzazioni su TikTok e i 5 milioni su Instagram.

Il significato di Cosa mi fai di Will: la serata milanese e la ragazza che beve rosé

Da dove nasce la canzone lo racconta lo stesso Will, partendo proprio da quella sera: “In Cosa mi fai rievoco uno spaccato di vita incastonato nella canzone. Il ricordo di un ‘incontro’ durante una serata milanese, di un goffo ma simpatico tentativo di fare colpo su una ragazza che esiste davvero”.

Il cantautore tiene a dire che nel ritratto di lei non c’è niente di inventato, a cominciare dai dettagli che finiscono nel brano: “così come sono assolutamente vere tutte le cose che racconto di lei, cioè che beve rosé, ha l’accento del sud, le piace giocare a carte etc.”.

Del testo Will cita per ora una riga del ritornello, e la spiega così: “La parte più divertente per me è nel ritornello ‘quanto ti soffro questa sera, amore’, dove quel ‘ti soffro’ è un modo di dire che usiamo spesso in compagnia, che non saprei nemmeno in quale altro modo tradurre precisamente, però è un’espressione autentica”.

Will dopo Stupido a Sanremo 2023: da Dopamina Gourmet al nuovo album

Cosa mi fai segue Dopamina Gourmet, il singolo uscito a marzo con cui Will ha aperto una nuova fase, e porta verso il prossimo album, che arriverà per gradi. Il tono resta leggero, ma il cantautore ha scritto il nuovo brano pensando anche ai concerti.

Will, all’anagrafe William Busetti, è uscito da X Factor 2020 senza arrivare ai Live e, da vincitore di Sanremo Giovani 2022, è salito sul palco dell’Ariston nel 2023 con Stupido, in gara fra i Big e ventiseiesimo nella classifica finale.

A luglio, come abbiamo raccontato in esclusiva, Will era fra i tre ex Big di Sanremo visti al provino di Amici 26 con Shari e Matteo Romano: nella scuola, poi, è entrata solo Shari.

Credits del brano ▸ Artista · Will

· Will ▸ Titolo · Cosa mi fai

· Cosa mi fai ▸ Autori · William Busetti (Will)

· William Busetti (Will) ▸ Produttore · Tommaso Sgarbi

Testo di Cosa mi fai di Will

Il testo sarà disponibile da venerdì 13 novembre, con l’uscita del brano.

Foto: ufficio stampa Warner Music Italy