sangiovanni, TUTTO BENE GRAZIE e il disco buttato: “Non ho usato nulla”
Nell'intervista di Alberto Muraro parla della focus track casa, del duetto con Alfa e del tour, che definisce un obiettivo primario.
di All Music Italia ·
sangiovanni pubblica venerdì 13 novembre per Sugar Music il nuovo album TUTTO BENE GRAZIE, dodici tracce con la focus track casa, una dedica a Vicenza e alla sua provincia scritta con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.
L’album TUTTO BENE GRAZIE è stato anticipato da tre singoli: ti ho cercata (felicità), con il campionamento di Felicità di Lucio Dalla, ok buonanotte e la verità.
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Nell’intervista di Alberto Muraro per All Music Italia, sangiovanni racconta di non aver usato nulla del disco precedente, privacy, mai uscito, e parla di da domani, il brano con Alfa, della provincia e del tour, che definisce “un obiettivo primario”.
sangiovanni, TUTTO BENE GRAZIE: il risvolto positivo e le bugie bianche
Invece di un disco lamentoso hai scelto qualcosa di molto frizzante, come una rivincita: me lo racconti?
Sì, diciamo che durante il processo creativo, anche in studio, ci siamo sempre detti di cercare di raccontare la verità e quello che viviamo, quello che abbiamo sentito in questi anni, però di avere sempre un risvolto positivo. Un po’ perché io nella mia vita sono così, sono diventato così: tutto quello che la vita mi mette davanti cerco di viverlo col sorriso, in maniera positiva, o comunque cerco di renderlo utile al mio futuro, per imparare, per crescere, per maturare.
È lo stesso che vogliono fare questi pezzi, che sicuramente parlano di tematiche a volte magari delicate e più profonde, ma cercano sempre di farlo con uno sguardo verso il futuro, uno sguardo positivo, perché comunque si può andare avanti, si può guardare avanti. E io ho guardato avanti e ora infatti sono qui a presentare questo disco, insomma.
Hai fatto un disco molto esplicito, senza parlare fra le righe: ci vuole coraggio?
Sì, secondo me è un coraggio che ho trovato nel tempo, perché forse prima non ce l’avevo: mi facevo magari dei riguardi a scrivere e parlare di certe cose. Però ho capito che nella mia musica non voglio più dei limiti, voglio che sia veramente sincera e che corrisponda alla mia vita e a quello che vivo.
E poi cerco veramente, come dici tu, di raccontarlo in maniera didascalica, perché mi piace far capire alle persone delle cose che sono successe veramente. Anche quando parlo di Vicenza, mi piaceva dire Vicenza, che magari a volte uno non lo dice. A me piace invece dire le cose come stanno, in faccia, e credo che arrivi di più.
Sono stato tanto lontano dai miei fan, dal mio pubblico, e volevo farli entrare nella mia vita: non mi andava di avere dei segreti con loro.
C’è stato un momento preciso in cui ti sei detto “cavolo, finalmente posso rispondere tutto bene, grazie”?
Un momento preciso forse non c’è stato, perché tra l’altro il mio percorso verso lo stare bene, diciamo così, non è ancora finito. Forse non finirà mai: c’è sempre qualcosa da apprendere e da migliorare. Sicuramente sono diventato una persona migliore, più adulta, più matura, anche più forte, e quindi riesco a gestire meglio tante cose che ho attorno e che magari prima mi facevano stare male.
Però c’è stato sicuramente un momento in cui non ho detto “ora posso dire di stare bene”, ma ho pensato “ora sicuramente posso condividere tutto quello che ho imparato con le persone”. Quello sì.
Parli di verità: per te è più difficile dire “sto male” o raccontare delle bugie bianche?
Anche nella mia vita di tutti i giorni faccio fatica a dire le bugie. Sono convinto che alcune bugie, quelle che chiamiamo bianche, servano anche per non metterci in brutte situazioni e siano utili. Solo che è una cosa che proprio non riesco a fare: forse sono anche un po’ ingenuo da questo punto di vista, perché alla fine mi ritrovo sempre a dire la verità e le cose come stanno.
Ovviamente se è necessario, però sì, sono una persona abbastanza onesta sotto questo punto di vista.
da domani con Alfa, chi si allontana e la provincia di Vicenza
In da domani canti con Alfa. In che modo ti è stato vicino in questi anni, e quali altri amici e artisti ti sono stati accanto?
Andrea è entrato nella mia vita parecchio tempo fa, perché ci conosciamo da tanto. In questo periodo in cui sono stato lontano un po’ da tutto e da tutti, lui mi è stato vicino: ci siamo visti, mi ha coinvolto sempre nei suoi momenti, fino ad arrivare al concerto al Forum a cui ho partecipato anche io, cantando la nostra canzone.
È sempre stata una persona che ha cercato di darmi una mano e di ascoltare quello che avevo da dire. Mi ha ispirato molto, perché è riuscito a costruire delle cose bellissime rimanendo sempre se stesso e facendo la musica che gli piace. Da lui ho imparato molto questa cosa, che si rifà anche a questo disco: è stata veramente una persona importante.
Poi chiaramente ci sono state tante altre persone, anche i miei colleghi. Ho ricevuto tantissimo affetto in questi anni, anche tramite il mio management e la mia discografica, che mi sono sempre stati vicini e mi riportavano dei saluti di persone, artisti che vedevano. A me piace sentirmi parte di una comunità e in certi momenti mi sono sentito parte di questa: il fatto che io possa in qualche modo tornare a fare musica credo sia bello per tanti, non solo per me.
C’è qualcuno che in questo periodo si è allontanato o ti ha deluso? Li hai capiti, o ci sei rimasto male?
In realtà capita sempre che le persone si allontanino, e forse anche io mi allontano dalle persone, ma credo sia una cosa molto naturale: io non covo mai dei sentimenti di rancore o di delusione, le persone sono libere di scegliere per sé. Alla fine è veramente tutto normale: si cresce, si cambia, si frequentano altri posti, altre persone, quindi per qualcuno che si allontana c’è qualcun altro che entra nella tua vita. In realtà io mi sento contento di come sto ora con le persone che ho attorno.
In casa parli di Vicenza e l’hai scritta con Riccardo Zanotti. Entrambi vivete la provincia: dove vi siete ritrovati e dove no?
Devo dirti che ci siamo ritrovati più o meno su tutto quello che c’è all’interno del testo: quelle cose che si sta sulla panchina tutti insieme, che poi hai il tuo gruppo che se ne vuole andare, che sogna di andare altrove, l’idea che non ci sia niente da fare o comunque che ci si annoi la sera. Queste cose qua le condividiamo, ed entrambi ci abbiamo trovato più risvolti positivi che negativi.
Io l’ho capito crescendo. Lui è più grande di me, forse l’ha capito molto prima, perché io da piccolo volevo solo scappare, invece adesso sono contento di starci. È un posto in cui mi sento veramente a mio agio, mi sento sereno, e anche il fatto che ci sia poco da fare mi aiuta, perché la noia mi porta poi a creare delle cose più belle, mi porta a riflettere, a pensare. Prendersi il tempo, fermarsi un attimo, rallentare per pensare è un privilegio che dovrebbe spettare a tutti, quindi sono contento di aver fatto questa scelta.
Il tour come obiettivo primario e un disco che parla anche d’altro
In una canzone del disco, la preferita di tua madre, dici ai fan “ci vediamo in tour”. Quanto è vero e quanto è un gioco? E te la senti già adesso?
È l’obiettivo primario: nel momento in cui finiamo di presentare questo album, l’idea è quella di suonarlo live. Non so ancora la formula, non so quello che succederà. Questo pezzo era anche un po’ per i miei fan, che mi chiedono sempre “ma ci sarà un tour?”. Volevo dirgli “ci vediamo in tour”, perché comunque prima o poi, spero prima, di riuscire a fare un tour e di cantare queste canzoni e anche quelle che fanno parte della mia discografia, il prima possibile. Davvero, è un obiettivo primario e lavorerò per questo.
Me la sento assolutamente, è solo un discorso di organizzazione. Non vedo l’ora: anche quando sono stato con Alfa al Forum è stato veramente incredibile, e non vedo l’ora di rivedere la mia gente.
Sui social si dice spesso “se vuoi, puoi”, ma la generazione Z risponde che non tutti possono, anche se vogliono. Sei d’accordo?
Concordo abbastanza. Tante cose che vogliamo forse pure noi stessi ce ne dimentichiamo, al di là della società che a volte non ci permette di avere quello che vogliamo. Però la cosa forse più giusta è dire che siamo capaci di adattarci, di cambiare e di provare a raggiungere nuovi obiettivi.
Io, come dico nel pezzo, dieci anni fa non volevo le stesse cose di ora, e forse neanche mi ricordo quali sono. Eppure questo cambiamento non è che mi ha pesato: fa parte della vita, è un processo naturale. So quello che voglio oggi e non so cosa vorrò domani, magari sarà una cosa totalmente diversa, e mi tengo anche la possibilità che sia così. È bello così, è bello che non so cosa potrò volere domani: vivo con questo rischio qui.
In fallito interpreti un ragazzo che conosce una ragazza, e le vostre visioni sulla relazione divergono. Tu in amore sei come lui o sei diverso?
In maniera molto onesta, è una cosa che ancora sto scoprendo: ci sono dei giorni in cui magari mi sento così, come dico nella canzone, che sono pochi. Però forse anche quella è una possibilità: la possibilità di sentirsi così, per il periodo storico che viviamo, è più normale di quanto sembri.
La maggior parte dei momenti io mi sento comunque molto profondo e intimo nell’amore, in generale, con le persone che mi stanno attorno, anche con la mia famiglia, con i miei amici. Cerco sempre di valorizzare quel sentimento lì, perché è quello che mi muove durante le giornate, quello che mi fa stare bene. Faccio un po’ tutto per amore, veramente: è un sentimento che c’è molto in me. In questo disco è presente, e forse se sono riuscito ad arrivare qui oggi è proprio perché amo quello che faccio in maniera molto sincera.
Nel disco c’è poco di relazionale: è una scelta?
Non c’è tanto di relazionale, è vero, ma non perché non sia presente nella mia vita, ma perché forse in questo periodo sento più di parlare di questa cosa qui. Mi piaceva anche l’idea che di solito le hit, i pezzi pop, cercano di parlare soprattutto di amore, e a me piaceva fare un disco che parlasse anche di altro: di società, di emozioni diverse dall’amore più relazionale e passionale, mettiamola così.
Rallentare, gli emergenti e il disco precedente: “non ho usato nulla”
Che consiglio daresti a chi si trova in una situazione come quella che hai vissuto tu?
Di fermarsi, prendersi del tempo, viaggiare al ritmo che decidiamo noi e non a quello che ci impone la società. Se c’è bisogno di rallentare lo si deve fare, e bisogna un po’ oltrepassare la paura di perdersi dei momenti e delle occasioni, perché tanto quello che guadagni è ciò che ti fa stare bene davvero.
In quei momenti lì io sicuramente ho lasciato indietro tante occasioni, però non sarei riuscito a viverle nella maniera giusta. Ora, invece, che ho fatto questo percorso, sì. Quindi ogni cosa ha il suo tempo, e il periodo che ho vissuto aveva quel tempo lì: fermarmi e vivere con più calma.
Per i cantanti emergenti non è facile e spesso ci si sente falliti. Tu come la vivi oggi?
Mi rendo conto. In realtà io mi sento molto così ora: sto comunque cominciando da zero, essendo stato così lontano dai riflettori. Però è bello poter vivere le cose con calma, step by step. È una cosa che non avevo mai provato prima, perché, avendo fatto un successo molto veloce, repentino, non ho vissuto quella fatica lì, quel costruire piano piano. Mi sta piacendo molto, mi sta stimolando.
Ai ragazzi emergenti che ci provano dico: fatelo con passione, fatelo perché vi piace e non abbiate fretta, che tanto le cose sicuramente arrivano se stiamo bene, se le vogliamo, se ci mettiamo passione.
Hai cancellato il disco che c’era prima. Cosa ci siamo persi, e cosa ne è rimasto in questo?
Non è rimasto niente, nel senso che non ho usato nulla del disco precedente, privacy, perché faceva parte di un altro momento della mia vita. Quello che mi dispiace di non aver presentato al pubblico è proprio questo: si sono persi una parte di me che era molto strana, particolare, però a me piaceva, ed era comunque un qualcosa di vero, istintivo. In quel momento mi sentivo così, e forse un giorno vedrà la luce.
Anche solo, magari, alcune canzoni le farò uscire. Mi piacerebbe. Non era ovviamente voluto, però questa cosa di aver buttato il disco adesso mi permette di creare veramente tantissime cose attorno a questo momento qui. Non era una cosa a cui pensavamo, però col senno di poi forse è diventata anche una cosa figa.
Comunque c’è quel disco lì, i pezzi sono lì, mi piacciono ancora molto e ogni tanto li ascolto, però adesso sono concentrato su questo. Non era il momento per quei pezzi lì: ora è il momento per questo disco, perché è veramente quello che vivo adesso e lì dentro ci sono io al cento per cento.
Foto di Alberto Castellano
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