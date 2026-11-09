Invece di un disco lamentoso hai scelto qualcosa di molto frizzante, come una rivincita: me lo racconti?

Sì, diciamo che durante il processo creativo, anche in studio, ci siamo sempre detti di cercare di raccontare la verità e quello che viviamo, quello che abbiamo sentito in questi anni, però di avere sempre un risvolto positivo. Un po’ perché io nella mia vita sono così, sono diventato così: tutto quello che la vita mi mette davanti cerco di viverlo col sorriso, in maniera positiva, o comunque cerco di renderlo utile al mio futuro, per imparare, per crescere, per maturare.

È lo stesso che vogliono fare questi pezzi, che sicuramente parlano di tematiche a volte magari delicate e più profonde, ma cercano sempre di farlo con uno sguardo verso il futuro, uno sguardo positivo, perché comunque si può andare avanti, si può guardare avanti. E io ho guardato avanti e ora infatti sono qui a presentare questo disco, insomma.