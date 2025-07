Ultimo supera Vasco Rossi: la classifica dei concerti con più biglietti venduti in Italia

Ultimo ha appena registrato il sold out di 250.000 biglietti per il suo evento del 10 giugno 2026 a Tor Vergata, diventando il concerto a pagamento con più spettatori della storia in Italia. Ma quali sono i concerti con più spettatori paganti nel nostro paese ad oggi?

Prima di arrivare a scoprire i record del botteghino, ripercorriamo alcuni dei concerti con più pubblico in assoluto, partendo da quelli gratuiti.

I concerti gratuiti con più spettatori in Italia

In Italia non sono mancati concerti-evento gratuiti che hanno radunato folle oceaniche, spesso in occasione di capodanni, eventi istituzionali o festival speciali. Ecco i principali casi documentati:

Claudio Baglioni – “O’ Scià” a Lampedusa, 2004 (evento gratuito con più artisti) → 200.000 persone circa

– “O’ Scià” a Lampedusa, 2004 (evento gratuito con più artisti) → circa Lucio Dalla & Friends – Piazza del Plebiscito, Napoli 2001 → 150.000 persone stimate

– Piazza del Plebiscito, Napoli 2001 → stimate Capodanno con Ligabue – Reggio Emilia 1999 → oltre 100.000 presenze

– Reggio Emilia 1999 → oltre Antonello Venditti & Francesco De Gregori – Circo Massimo, Roma 2022 → 90.000 persone

Concerti che hanno segnato la memoria collettiva e riempito piazze intere, ma che – essendo gratuiti – non rientrano nella classifica ufficiale dei live con biglietto acquistato.

