Ultimo scrive la storia dei concerti in Italia: sold out da 250.000 biglietti per Tor Vergata 2026

Ultimo: sold out in 3 ore per il concerto di Roma 2026. Oltre 250.000 biglietti venduti.

A poche settimane dalla partenza del tour Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…, Ultimo registra un altro traguardo: il concerto del 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata, intitolato Ultimo 2026 La favola per sempre, è ufficialmente sold out.

Oltre 250.000 biglietti venduti in sole tre ore. Numeri che lo rendono, ad oggi, l’evento live con la maggiore affluenza nella storia della musica italiana.

Concerto Ultimo Roma 2026 sold out: 250.000 biglietti in tre ore

Annunciato sul palco dello Stadio Olimpico di Roma durante la tappa del 10 luglio, il concerto del 4 luglio 2026 è stato pensato come un grande raduno celebrativo. Un ritorno simbolico nella Capitale, in una data significativa: il 4 luglio è lo stesso giorno in cui, nel 2019, andava in scena La favola, il suo primo live in uno stadio.

A conferma dell’attesa, bastano i numeri: sold out in tre ore, sito in tilt, code virtuali e 250.000 persone che parteciperanno all’evento in un’area, quella di Tor Vergata, scelta per accogliere una folla senza precedenti.

Ultimo al Parchetto di San Basilio dopo l’annuncio a Roma

Dopo l’annuncio sul palco, Ultimo ha voluto festeggiare il momento con una tappa simbolica: il Parchetto di San Basilio, luogo a cui è legato da sempre. Lì ha raggiunto i fan rimasti fuori dallo stadio, oltre 7.000 persone che avevano seguito il concerto in diretta su maxischermo grazie al patrocinio di Roma Capitale.

Un gesto che ha chiuso il cerchio: dal Parchetto al più grande concerto della sua carriera.

Ultimo Stadi 2025 – La favola continua: tour sold out

Nel frattempo è in corso il tour Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…, prodotto da Vivo Concerti, che ha già registrato il sold out in tutte le date annunciate con mesi di anticipo. Nove appuntamenti nei principali stadi italiani, da Lignano Sabbiadoro a Bari.

Numeri di carriera di Ultimo: dischi, stadi e streaming

Ad oggi, Ultimo ha all’attivo:

42 stadi in carriera (includendo il 2026)

in carriera (includendo il 2026) oltre 2 milioni di biglietti venduti

84 dischi di platino e 18 dischi d’oro

e oltre 3,5 miliardi di stream su Spotify

Ultimo: tutte le date del tour 2025 negli stadi