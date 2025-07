Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… la tripletta romana allo Stadio Olimpico, la diretta dal Parchetto di Ultimo e l’annuncio del Raduno Degli Ultimi nel 2026, evento che prenderà il nome di Ultimo La Favola per sempre.

Stasera, domenica 13 luglio, Ultimo ha festeggiato la terza e ultima data della tripletta romana di Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… non solo con il suo pubblico accorso allo Stadio Olimpico, ma anche con coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi un posto al Parchetto di Ultimo, dove – con il patrocinio del Comune di Roma – verrà trasmesso su un maxischermo l’interno concerto.

“Domenica per il mio 10º Stadio Olimpico ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali.

Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente. È un mio regalo per dimostrarvi l’amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la 10ª volta all’Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato. Quella sera annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi. NOI SIAMO ULTIMO”

…ha scritto pochi giorni fa il cantautore sui propri canali social, creando hype su quello che ha definito l’annuncio più importante della sua carriera.

Le sorprese sono andate però oltre le più rosee aspettative, sia da parte dei fan per Ultimo, i quali hanno realizzato una fan action replicando tra il pubblico il numero 10 dieci come i concerti all’Olimpico del cantautore, sia da parte dell’artista..

Ultimo infatti subito dopo il concerto è uscito dallo stadio per recarsi proprio al parchetto dove tutto è iniziato manifestandosi live su una macchina davanti al pubblico accorso per vederlo e ascoltarlo dal maxi schermo.

L’annuncio è arrivato con un filmato celebrativo:

“Per tutti i ricordi… al parchetto co’ sta gente, è sempre la stessa. Io vi ringrazio dal mio cuore, dal profondo del mio cuore, perché oggi ha inizio Ultimo e siamo tutti noi” sono le frasi dal passato che appaiono sui maxi schermi.

Le scritte si susseguono alternandosi ai visi della sua gente: “Per chi si aspetta una vita diversa. Per le volte che ho perso. Per chi è Ultimo e vale.” Questa parole sono state accompagnate ancora una volta dall’ennesima polemica da parte dell’artista nei confronti del giornalista. Scorrono infatti le immagini della conferenza stampa di Sanremo 2019 quando il cantautore disse ai giornalisti in sala stampa: “Voi avete solo questa settimana dell’anno per sentirvi importanti e per quello dovete sempre rompere il ca**o“.

Una guerra che ormai ad Ultimo fa comodo portare avanti per storytelling scordandosi di quanti ultimi ci sono anche tra quelli che si occupano di musica.

Le ultime immagini del video sono quelle che lo inquadrano sull’elicottero che lo porta sopra Tor Vergata, la location dove si svolgerà Ultimo La favola per sempre.

ULTIMO ANNUNCIA la favola per sempre

Promessa mantenuta! Questa sera sul palco dello Stadio Olimpico di Roma Ultimo ha annunciato il Raduno Degli Ultimi, che si terrà – come avevamo già anticipato qui e qui – il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, più precisamente presso la Vela di Calatrava, conosciuta anche come Città dello Sport.

Il nome dell’evento però sarà un altro: “La Favola per sempre“. I biglietti saranno in vendita da martedì alle 14 cliccando qui.

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date del tour Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…, prodotto da Vivo Concerti:

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo – SOLD OUT

@ Stadio San Filippo – SOLD OUT 23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola – SOLD OUT

Ad accompagnare Ultimo in questa grande traversata negli stadi: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Alessandro Bottacchiari alla tromba, Francesco Cangi al trombone, Andrea Innesto al sax ed Elisa Semprini al violino e ai cori.