Ultimo: nel nuovo album live spunta la data del Raduno degli Ultimi

Ne abbiamo parlato più volte nei mesi scorsi e oggi arriva un nuovo tassello che potrebbe confermare ufficialmente la data de Il Raduno degli Ultimi, il maxi evento live annunciato da Ultimo in un luogo mai utilizzato prima per i concerti (e che noi abbiamo ipotizzato in questo articolo).

Stanotte dopo la mezzanotte, ovvero il 23 maggio 2023, uscirà in versione digitale Ultimo Live Stadi 2024, progetto che sarà disponibile in formato fisico per Ultimo Records/Believe: un doppio CD in box e una versione vinile in tiratura speciale, composta da quattro dischi.

ULTIMO LIVE STADI 2024: IL DISCO E UN MESSAGGIO NASCOSTO

Il disco racchiude tutti i brani proposti durante il tour 2024 negli stadi, accompagnati da un booklet fotografico con immagini inedite e pensieri scritti a mano dallo stesso artista. Tra le tracce anche due inediti: BELLA DAVVERO e LA PARTE MIGLIORE DI ME.

Ma a colpire è soprattutto un dettaglio simbolico contenuto proprio all’interno del booklet del CD e in quello del vinile: una scritta, riportata su una pagina bianca con il simbolo dell’infinito, che indica chiaramente una data:

4 luglio 2026

4 LUGLIO 2026: LA DATA DE IL RADUNO DEGLI ULTIMI?

Una data che, ne siamo certi, non è casuale. Perché il 4 luglio del 2019 Ultimo scriveva una delle pagine più importanti della sua carriera con La Favola: il suo primo concerto in uno stadio, precisamente allo Stadio Olimpico di Roma, che ha segnato l’inizio di una lunga serie di tour sold out in tutti i principali stadi italiani.

Il 4 luglio 2026, esattamente sette anni dopo, potrebbe quindi rappresentare il coronamento di un percorso. Una sorta di ringraziamento collettivo, il momento in cui l’artista decide di ricambiare l’affetto dei fan con un evento senza precedenti: Il Raduno degli Ultimi.

Una celebrazione in grande stile, in una location ancora segreta, ma che promette di essere unica, proprio come l’appuntamento a cui vuole dare vita.

L’avventura live di ultimo negli stadi

Il 29 giugno, tra poco più di un mese, partirà da Lignano Sabbiadoro il nuovo tour negli stadi del cantautore, tour che ha registrato il tutto esaurito in ogni data con 7 mesi di anticipo.

Parlando di Roma, dove tutto iniziò, ad oggi sono oltre 650mila i biglietti venduti da Ultimo per i suoi live nella Capitale, una cifra che si ottiene sommando le 10 date all’Olimpico e la magica notte al Circo Massimo, e la prima data storica allo stadio è quella del 4 luglio 2019, LA FAVOLA, davanti a un pubblico di 64mila persone.

Dopo quell’evento e lo stop forzato dovuto alla pandemia seguirono Ultimo Stadi 2022, Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…, Ultimo Stadi 2024 – La favola continua… e ora Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… insomma, si tratta della quarta estate consecutiva per l’artista da protagonista negli stadi italiani.

Ora, in attesa di conferme ufficiali, possiamo dire che tutte le strade – e ora anche i libretti dei dischi – portano al prossimo appuntamento… 4 luglio 2026, Il Raduno degli Ultimi.