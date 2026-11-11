Gazzelle ha pubblicato l’11 novembre Livia, singolo uscito a sorpresa per Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy. Il testo è un rimprovero in prima persona, che parte dal tradimento di Livia da piccolo e arriva al ritornello “m’hai rovinato la vita”.

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Il significato di Livia di Gazzelle

La prima strofa parte da un tradimento subito da piccolo: “Livia mi ha tradito che ero piccolo”. L’estate dopo chi canta resta zitto, “nemmeno mamma capiva bene perché”. Chi canta dice anche alla persona a cui si rivolge che “guardavi le stelle insieme a uno stronzo che aveva qualche anno di meno”.

Il ritornello è il rimprovero: chi canta è stato lasciato “da solo di notte in Abruzzo coi lupi cattivi”, ma “il più cattivo eri tu”. I lupi compaiono anche sulla copertina del brano, su fondo rosso.

Nella seconda strofa Marco va a studiare fuori e chi canta racconta che, al suo ritorno in Italia, “lui aveva un accento diverso” e che “io pure non ero lo stesso”. Marco gli chiede se vuole andare in montagna da lui, e chi canta gli risponde con le parole del ritornello.

Il finale ripete il nome di Livia, “Livia oh Livia”, e dice “m’hai fatto scrivere tanto”. Il brano è uscito due giorni prima di Ogni volta che sei qui, il singolo in arrivo venerdì 13 novembre.

Gazzelle arriva a due canzoni nuove dopo INDI, l’album del 2025 certificato disco di platino, e le accompagna con il tour nei palasport di aprile 2027, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Credits del brano ▸ Artista · Gazzelle

· Gazzelle ▸ Titolo · Livia

· Livia ▸ Autori · Testo: Gazzelle · Musica: Gazzelle, Federico Nardelli

· Testo: Gazzelle · Musica: Gazzelle, Federico Nardelli ▸ Produttore · Federico Nardelli

Testo di Livia di Gazzelle

Livia mi ha tradito che ero piccolo

ed ha lasciato un casino dentro di me

l’estate dopo stavo zitto

nemmeno mamma capiva bene perché

ed ho messo il cuore in affitto

e con quei soldi ci ho fatto lo schifo con te

e poi a dicembre stavo fritto

e tu guardavi le stelle insieme a uno stronzo

che aveva qualche anno di meno

e la macchina sempre col pieno

per portarti a vedere le lucciole fuori città

Ma voglio dirti che

m’hai rovinato la vita

e mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo

coi lupi cattivi ma poi

il più cattivo eri tu

che m’hai cambiato la vita

che m’hai lasciato per strada col cuore distrutto

in ciabatte, costume e camicia

Marco se ne è andato e meno male

che non mi ha visto che stavo piangendo per te

è andato fuori per studiare

quando è tornato in Italia già stavo un po’ meglio

ma lui aveva un accento diverso

e io pure non ero lo stesso

e mi ha chiesto se volessi andare in montagna da lui

ma gli ho risposto che

m’hai rovinato la vita

e mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo

coi lupi cattivi ma poi

il più cattivo eri tu

che m’hai cambiato la vita

che m’hai lasciato per strada col cuore distrutto

e un bacetto alle sei di mattina

Livia oh Livia

Livia oh Livia

m’hai fatto scrivere tanto

però che fatica

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Simone Biavati