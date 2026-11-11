Gazzelle, Livia: il rimprovero a chi l’ha lasciato per strada col cuore distrutto
Il brano è uscito a sorpresa due giorni prima di Ogni volta che sei qui.
di All Music Italia ·
Gazzelle ha pubblicato l’11 novembre Livia, singolo uscito a sorpresa per Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy. Il testo è un rimprovero in prima persona, che parte dal tradimento di Livia da piccolo e arriva al ritornello “m’hai rovinato la vita”.
Leggi subito il testo integrale ↓
Il significato di Livia di Gazzelle
La prima strofa parte da un tradimento subito da piccolo: “Livia mi ha tradito che ero piccolo”. L’estate dopo chi canta resta zitto, “nemmeno mamma capiva bene perché”. Chi canta dice anche alla persona a cui si rivolge che “guardavi le stelle insieme a uno stronzo che aveva qualche anno di meno”.
Il ritornello è il rimprovero: chi canta è stato lasciato “da solo di notte in Abruzzo coi lupi cattivi”, ma “il più cattivo eri tu”. I lupi compaiono anche sulla copertina del brano, su fondo rosso.
Nella seconda strofa Marco va a studiare fuori e chi canta racconta che, al suo ritorno in Italia, “lui aveva un accento diverso” e che “io pure non ero lo stesso”. Marco gli chiede se vuole andare in montagna da lui, e chi canta gli risponde con le parole del ritornello.
Il finale ripete il nome di Livia, “Livia oh Livia”, e dice “m’hai fatto scrivere tanto”. Il brano è uscito due giorni prima di Ogni volta che sei qui, il singolo in arrivo venerdì 13 novembre.
Gazzelle arriva a due canzoni nuove dopo INDI, l’album del 2025 certificato disco di platino, e le accompagna con il tour nei palasport di aprile 2027, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.
Testo di Livia di Gazzelle
Livia mi ha tradito che ero piccolo
ed ha lasciato un casino dentro di me
l’estate dopo stavo zitto
nemmeno mamma capiva bene perché
ed ho messo il cuore in affitto
e con quei soldi ci ho fatto lo schifo con te
e poi a dicembre stavo fritto
e tu guardavi le stelle insieme a uno stronzo
che aveva qualche anno di meno
e la macchina sempre col pieno
per portarti a vedere le lucciole fuori città
Ma voglio dirti che
m’hai rovinato la vita
e mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo
coi lupi cattivi ma poi
il più cattivo eri tu
che m’hai cambiato la vita
che m’hai lasciato per strada col cuore distrutto
in ciabatte, costume e camicia
Marco se ne è andato e meno male
che non mi ha visto che stavo piangendo per te
è andato fuori per studiare
quando è tornato in Italia già stavo un po’ meglio
ma lui aveva un accento diverso
e io pure non ero lo stesso
e mi ha chiesto se volessi andare in montagna da lui
ma gli ho risposto che
m’hai rovinato la vita
e mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo
coi lupi cattivi ma poi
il più cattivo eri tu
che m’hai cambiato la vita
che m’hai lasciato per strada col cuore distrutto
e un bacetto alle sei di mattina
Livia oh Livia
Livia oh Livia
m’hai fatto scrivere tanto
però che fatica
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Foto di Simone Biavati
Tutto su Gazzelle
- Dal vivoGazzelle dopo San Siro e Circo Massimo: il nuovo tour nei palasport nel 2027Prossima data 3 aprile 2027 · Milano, Unipol Dome · 12 date in programma
- Da leggereGazzelle, il nuovo singolo Ogni volta che sei qui esce il 13 novembreNews · 3 novembre
- La schedaGazzelle: notizie, concerti e voto in AMI Charts117 articoli su All Music Italia
Quanto AMI Gazzelle?
Qui voti Gazzelle come artista, nel complesso: non questo articolo né un singolo brano.
Il tuo voto entra in AMI Charts, la classifica degli artisti votata dai lettori, che esce ogni sabato.