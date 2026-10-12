Gazzelle torna in concerto nel 2027 con Gazzelle Palasport 2027, un nuovo tour di otto date nei principali palazzetti italiani. Si parte il 3 aprile dall’Unipol Dome di Milano per arrivare il 29 aprile al Mandela Forum di Firenze.

L’annuncio arriva dopo i due grandi concerti del 2025 al Circo Massimo di Roma e allo Stadio San Siro di Milano. Questa volta il cantautore romano sceglie i palasport, con un calendario che comprende anche Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari ed Eboli.

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14:00 di martedì 13 ottobre 2026. Il tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Gazzelle concerti 2027: tutte le date del tour nei palasport

Il Gazzelle Palasport 2027 attraverserà l’Italia nel mese di aprile. Tra gli appuntamenti c’è quello del 10 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, città dell’artista, mentre il concerto conclusivo è previsto a Firenze.

Gazzelle · Palasport 2027 Data Città Biglietti 3 apr 2027 Milano

Unipol Dome Biglietti 6 apr 2027 Torino

Inalpi Arena Biglietti 8 apr 2027 Padova

Padova Fiera Biglietti 10 apr 2027 Roma

Palazzo dello Sport Biglietti 18 apr 2027 Bologna

Unipol Arena Biglietti 23 apr 2027 Bari

PalaFlorio Biglietti 25 apr 2027 Eboli (SA)

Palasele Biglietti 29 apr 2027 Firenze

Mandela Forum Biglietti

Gazzelle Palasport 2027: biglietti e prevendite

La vendita online dei biglietti per gli otto concerti partirà martedì 13 ottobre 2026 alle ore 14:00.

Le informazioni sui circuiti autorizzati sono disponibili attraverso Vivo Concerti, che cura la produzione e l’organizzazione del tour.

Al momento dell’annuncio non sono stati comunicati i prezzi dei biglietti.

Il ritorno di Gazzelle nei palasport dopo San Siro e Circo Massimo

Il nuovo tour segna un cambio di dimensione rispetto agli appuntamenti del 2025, quando Gazzelle aveva portato la propria musica al Circo Massimo di Roma e allo Stadio San Siro di Milano.

Il ritorno nei palasport arriva dopo INDI, il quinto album in studio, pubblicato nel 2025. Il disco segue Superbattito (2017), Punk (2018), OK (2020) e Dentro (2023).

Nel corso della sua carriera, il cantautore ha già suonato anche allo Stadio Olimpico di Roma e all’Arena di Verona, alternando concerti nei club, palasport e grandi spazi all’aperto.

Gazzelle Palasport 2027: la scaletta dei concerti

La scaletta del Gazzelle Palasport 2027 non è ancora stata comunicata. Per conoscere l’ordine dei brani e verificare eventuali cambiamenti rispetto ai concerti del 2025 bisognerà attendere il debutto del 3 aprile a Milano.

Questa sezione sarà aggiornata quando sarà disponibile una scaletta effettivamente eseguita durante il nuovo tour.

Foto: Simone Biavati

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