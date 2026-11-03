Gazzelle torna con un nuovo singolo, Ogni volta che sei qui, in uscita venerdì 13 novembre per Maciste Dischi/Warner Music Italy. L’ultimo album del cantautore romano è INDI, uscito nel 2025 e certificato disco di platino.

Il titolo è anche l’attacco con cui Gazzelle presenta il pezzo: “Ogni volta che sei qui la mia vita comincia a vivere. Parte tutto da qui, da questa sensazione rassicurante e disperata che mi fa dormire come un angioletto e mi toglie il sonno allo stesso tempo.”

Sui temi del brano Gazzelle dice di non saperne più di chi lo ascolterà: “L’amore, la solitudine, il futuro, il bisogno primitivo di amare qualcuno più di noi stessi. O almeno tentare. Io non so nulla più di voi a riguardo, posso solo continuare a scrivere canzoni. E quindi, ne ho scritta una.”

Il singolo esce mentre le prevendite del tour nei palasport sono già aperte: dodici concerti in programma ad aprile 2027, organizzati da Vivo Concerti. Le due serate romane del 10 e dell’11 aprile al Palazzo dello Sport sono sold out.

Il tour parte sabato 3 aprile dall’Unipol Dome di Milano e si chiude giovedì 29 aprile al Mandela Forum di Firenze.

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Foto di Simone Biavati