Alex Britti a Ultimo: “Deve fare un corso di pianoforte”

Alex Britti critica le canzoni di Ultimo e gli suggerisce di studiare: “Deve fare un corso di pianoforte, per imparare un po’ di armonia”. Lo ha dichiarato a Fanpage.it, in un’intervista pubblicata martedì 10 novembre.

Il motivo, spiega Britti, è che Ultimo “non si scosta dalle prime canzoni, quindi alla fine sono tutte uguali”. Il chitarrista ricorda piacevolmente Il ballo delle incertezze, il brano con cui nel 2018 Ultimo ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo, e dice che allora aveva qualcosa da dire.

Britti aggiunge che forse la colpa non è nemmeno tutta del cantautore: a suo parere, anche se scrivesse canzoni diverse, la discografia non gliele farebbe uscire. Da musicista, invita poi ad ascoltare il voicing degli accordi di pianoforte che Ultimo usa, cioè il modo in cui le note di ogni accordo sono disposte sulla tastiera.

Prima di arrivare a Ultimo, Britti aveva criticato il modo in cui oggi si giudica la musica: dai numeri e dalle visualizzazioni, non dalla qualità. Ultimo è l’artista che fa più numeri di tutti: quest’estate il concerto di Tor Vergata ha venduto oltre 250mila biglietti.

Alex Britti dopo Ultimo: Ligabue e Sanremo

Parlando di Ultimo, Britti cita anche Ligabue, che “usa sempre i soliti tre accordi”. Per chi ascolta Ligabue solo ogni tanto, dice, “tra una canzone di oggi e una di dieci anni fa non sapresti distinguerle”.

Britti passa a Sanremo: “Sanremo non lo guardo più da tanti anni”, dice, anche perché “vedo persone che non percepisco come colleghi, e non solo al Festival”. Dice anche che chi diventa famoso grazie ai social è un influencer, non un artista.

L’occasione è l’uscita, il 6 novembre, di Siamo diversi, il nuovo singolo dei Sugarfree di cui Britti ha curato la musica suonando anche le chitarre.