Envy torna con Colpa Mia, il nuovo singolo uscito venerdì 23 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Il rapper napoletano ha scritto i brani nuovi nell’ultimo anno, durante la detenzione, in uno studio di registrazione allestito in carcere con il permesso dei responsabili della struttura, e Colpa Mia è il primo a uscire.

Envy, il significato di Colpa Mia

In Colpa Mia Envy usa il racconto della vita di strada come punto di partenza per fare i conti con il peso delle proprie scelte, nel segno del senso di colpa di un ragazzo di 24 anni.

Envy scrive in napoletano: “Pcchè è colpa mia si mamma / Mo nun dorm e nun sap si torn staser / Nun m puo capì / Quand è manett strett fann mal e pols”

Il rapper restituisce nel brano il conflitto di chi ha dovuto crescere troppo in fretta e affrontare presto responsabilità e pericoli da adulti, imparando a difendersi e a diffidare degli altri.

Chi è Envy

Envy è un rapper napoletano. Il suo percorso musicale si era interrotto dopo la pubblicazione del mixtape d’esordio More Life, ma non è mai stato abbandonato: la musica ha fatto da sfondo ai momenti più bui, come un’ancora di salvezza. Con Colpa Mia riprende quel percorso.