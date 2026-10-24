I Calibro 35 firmano la colonna sonora originale di ChiaroScuro, la nuova serie Netflix in arrivo l’11 novembre 2026. La colonna sonora arriva su tutte le piattaforme digitali il 6 novembre 2026, cinque giorni prima del debutto della serie.

La band milanese torna a confrontarsi con la serialità dopo le musiche di Blanca e del reboot televisivo di Sandokan, aggiungendo un nuovo capitolo al proprio percorso nella composizione per immagini.

“ChiaroScuro”, un light crime ambientato nel mondo dell’arte

Prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, e diretta da Jan Maria Michelini, ChiaroScuro è una serie in otto episodi che costruisce il proprio racconto attorno all’arte, ai falsi e a una serie di indagini in cui l’apparenza non coincide necessariamente con la realtà.

Al centro della storia c’è Cosmo Speranza, interpretato da Pierpaolo Spollon, un art advisor dotato di una particolare capacità: riconoscere un’opera autentica da una contraffatta grazie a una straordinaria attenzione ai dettagli.

La sua vita cambia quando si trova a collaborare con l’ispettore Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi. I due formano una coppia investigativa improbabile ma efficace, impegnata a risolvere casi che si intrecciano con il passato di Cosmo, tra opere d’arte, misteri e verità da riportare alla luce.

Nel cast figurano anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi.

Calibro 35, una colonna sonora costruita sulle contrapposizioni

Per i Calibro 35 (Enrico Gabrielli, Tommaso Colliva, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini), da sempre legati al dialogo tra musica e immagini, ChiaroScuro rappresenta una nuova occasione per mettere il proprio linguaggio sonoro al servizio del racconto. Il lavoro fatto dalla band contribuisce a costruire le atmosfere della serie, partendo proprio dalla natura sfaccettata della serie stessa.

La band racconta di essersi trovata davanti a una sorta di tela bianca, sulla quale costruire da zero un universo sonoro capace di seguire personaggi e situazioni differenti. Il risultato è una colonna sonora che alterna linguaggi e atmosfere, seguendo i contrasti presenti nella narrazione.

“Mai come in questo caso costruire la musica di una serie dal momento zero è stato confrontarsi con una tela bianca dove puoi dipingere ciò che vuoi”, spiegano i Calibro 35.

“ChiaroScuro è fatto di personaggi maiuscoli e storie con contrasti forti da identificare, seguire e enfatizzare per far entrare lo spettatore a pieno nel mondo della serie. Ne è uscita una colonna sonora assai varia dove il tema sospeso e notturno di Cosmo incontra quello onirico dai suoni polverosi del padre scomparso; dove la musica classica incontra la tecnologia avanzata durante le Cosmovisioni e i beat urban ci riportano alla quotidianità del mondo di Angelo mentre le indagini proseguono con un groove moderno che determina il ritmo degli accadimenti“.

Una varietà di soluzioni che, nelle intenzioni della band, diventa parte integrante della costruzione narrativa della serie.

“Tanti toni, tante sfumature, tante palette sonore; tutte tessere dello stesso mosaico che si va a comporre man mano che la serie prende forma”, raccontano i musicisti, fino alla frase che chiude idealmente il percorso: “Because I am right!”.

La nuova colonna sonora dopo “Blanca” e “Sandokan”

Il rapporto dei Calibro 35 con la serialità non nasce con ChiaroScuro. La band aveva già lavorato con Lux Vide e Rai Fiction per la serie di successo Blanca, componendo oltre 150 brani per la prima stagione e proseguendo poi il lavoro nelle stagioni successive.

Il gruppo ha poi firmato tutte le musiche originali del reboot televisivo di Sandokan, prodotto da Fremantle e Lux Vide. Due esperienze che hanno consolidato una ricerca nata dal rapporto tra il linguaggio musicale della band e quello delle immagini.

La composizione per cinema e televisione è diventata negli anni una parte strutturale dell’attività dei Calibro 35, accanto ai progetti discografici e alle performance dal vivo.

Dal cinema al documentario: la musica per immagini dei Calibro 35

Tra i lavori più recenti c’è anche Ellroy vs. L.A., documentario di Francesco Zippel dedicato allo scrittore americano James Ellroy. Per il progetto la band ha composto la colonna sonora originale, premiata con il Nastro d’Argento 2026 nella categoria Cinema, Cultura e Spettacolo.

I Calibro 35 hanno inoltre collaborato con Rodrigo D’Erasmo alla colonna sonora di Vittorio De Sica – La vita in scena, documentario Sky Original diretto ancora da Francesco Zippel, trasmesso su Sky Documentaries il 17 ottobre.

Con ChiaroScuro il gruppo milanese prosegue quindi una ricerca che attraversa cinema, televisione e documentario, adattando il proprio vocabolario musicale a storie e immaginari differenti senza rinunciare a una riconoscibilità costruita nel corso degli anni.

La colonna sonora è disponibile dal 6 novembre 2026 sulle piattaforme digitali. La serie ChiaroScuro arriva invece su Netflix l’11 novembre.

La foto di copertina è di Chiara Mirelli