Calibro 35, finalmente ufficiale il nuovo album “Nouvelles Aventures”

I Calibro 35, la famosa superband formata da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli, di cui abbiamo già raccontato le gesta ed evoluzioni negli ultimi mesi, hanno annunciato ufficialmente l’uscita del loro nuovo lavoro discografico NOUVELLES AVENTURES.

Uscirà il 26 maggio ma sono settimane che la band prepara il terreno per i fan che, tra l’altro, hanno potuto scoprire il titolo all’interno della scenografia del tour primaverile della band.

Tra colonne sonore, progetti speciali, dischi con formazioni allargate ed esplorazioni musicali diversificate NOUVELLE AVENTURES è un disco come i Calibro 35 non ne facevano da un po’.

Un mix strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di carriera.

Il risultato è un insieme di avventure sonore straordinarie, di cui tutti i membri della band, non esistendo un frontman, sono protagonisti.

calibro 35, “avevamo voglia di fare musica nostra”

I Calibro 35 hanno voluto spiegare nel dettaglio cosa li ha spinti a creare questo nuovo album:

“Dopo un paio d’anni intensi e pieni di stimoli avevamo una gran voglia di fare musica nostra e, per farlo, abbiamo lasciato casa per chiuderci in una capsula spazio temporale splendida come Auditorium Novecento e siamo partiti.

Ne sono venuti fuori una serie di viaggi musicali in cui abbiamo canalizzato tutte le esperienze artistiche ed umane vissute fin qui.

Come nei viaggi di Verne, immaginari e straordinari, abbiamo esplorato luoghi lontani dove non eravamo mai stati ma ci è capitato anche di tornare senza accorgercene in lidi più familiari per scoprirli con occhi nuovi.

Abbiamo rubato il titolo “Nouvelles Aventures” a György Ligeti proprio perché dopo quindici anni a costruirci per quello che siamo eravamo pronti per nuove avventure.”

NOUVELLES AVENTURES è stato anticipato dal singolo EXTRAORDINAIRE, 6 minuti di musica in pieno stile Calibro 35.

La tracklist del nuovo album e i live

I Calibro 35 annunceranno a breve le nuove date estive ma sono già pubbliche le tappe spagnole nell’ambito del Primavera Sound a Barcellona (29 maggio) e a Madrid (6 giugno) e la tappa portoghese di Paredes de Coura (16 agosto).

Di seguito la tracklist di NOUVELLES AVENTURES: