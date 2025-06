Da Bresh a Lazza, da Briga a Chiamamifaro: tutti gli album italiani in uscita il 6 giugno 2025

Album italiani in uscita 6 giugno 2025. Settimana molto ricca di uscita quella appena iniziata.

L’estate si avvicina e le uscite, al contrario dei singoli, iniziano a diminuire. E in mezzo ad alcune nuove versioni o uscite celebrative, come nel caso degli Afterhours, di Lazza o di Claudio Baglioni, arriva anche anche qualche novità. Da Briga a chiamami faro passando per Bresh.

Tra artisti affermati e nuove voci, la scena musicale italiana si muove tra pop, elettronica, cantautorato e rap. Clicca in basso per le nuove uscite musicali italiane 6 giugno 2025.